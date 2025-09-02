hindusthan national glass share crash from 275 rs to 8 rs now nclat declines stay resolution proceedings ₹275 से टूटकर ₹8 पर आया यह शेयर, अब कंपनी को लेकर है बड़ा अपडेट, Business Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
हिंदुस्तान नेशनल ग्लास एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड (एचएनजी) के शेयर ने लॉन्ग टर्म में निवेशकों को बड़ा नुकसान पहुंचाया है। यह शेयर कुछ साल पहले 275 रुपये तक गया था। वहीं, अब 10 रुपये के नीचे कारोबार कर रहा है।

Deepak Kumar लाइव हिन्दुस्तानTue, 2 Sep 2025 10:02 PM
शेयर बाजार में लिस्टेड कंपनी-हिंदुस्तान नेशनल ग्लास एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड (एचएनजी) के शेयर ने लॉन्ग टर्म में निवेशकों को बड़ा नुकसान पहुंचाया है। यह शेयर कुछ साल पहले 275 रुपये तक गया था। वहीं, अब 10 रुपये के नीचे कारोबार कर रहा है। सप्ताह के दूसरे कारोबारी दिन मंगलवार को यह शेयर 4.93% टूटकर 8.88 रुपये पर बंद हुआ। यह शेयर के 52 हफ्ते का लो है। पिछले साल सितंबर महीने में शेयर 31.47 रुपये पर था। यह शेयर के 52 हफ्ते का हाई है। अब कंपनी को लेकर एक बड़ी खबर आई है।

क्या है बड़ी खबर

दरअसल, अपीलीय न्यायाधिकरण एनसीएलएटी ने हिंदुस्तान नेशनल ग्लास एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड की कर्ज समाधान योजना को मंजूरी देने वाले एनसीएलटी के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। हालांकि, एनसीएलएटी ने इस योजना को चुनौती देने वाली अपीलों को सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया। बता दें कि राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) की कोलकाता पीठ ने पिछले महीने उच्चतम न्यायालय के जनवरी एवं मई में आए के निर्देशों के आधार पर इंडिपेंडेंट शुगर कॉरपोरेशन लिमिटेड (इंस्को) की तरफ से पेश समाधान योजना को मंजूरी दी थी।

इस योजना को एजीआई ग्रीनपैक लिमिटेड, पूर्व प्रवर्तक मुकुल सोमानी, वित्तीय ऋणदाता एक्सक्लूसिव कैपिटल लिमिटेड और परिचालन ऋणदाता सोनेको ने राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) के समक्ष चुनौती दी हुई है। हालांकि, ऋणदाताओं की समिति (सीओसी) की ओर से कहा गया कि समाधान योजना को मंजूरी उच्चतम न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में दी गयी है।

एनसीएलएटी के चेयरपर्सन न्यायमूर्ति अशोक भूषण और तकनीकी सदस्य बरुण मित्रा की दो-सदस्यीय पीठ ने सभी प्रतिवादियों को तीन सप्ताह में जवाब दाखिल करने का नोटिस जारी किया। अब इन अपीलों की सुनवाई नौ अक्टूबर, 2025 को होगी। पीठ ने स्पष्ट किया कि अपील लंबित रहने के दौरान सफल समाधान आवेदक स्वीकृत योजना के तहत अपनी जिम्मेदारियों से बंधा रहेगा और सभी कार्रवाइयां अपीलों पर सुनाए जाने वाले फैसले के अधीन होंगी।

जून में मिली थी हरी झंडी

इस बीच, किसी तरह की अंतरिम राहत न मिलने से कर्ज समाधान योजना का क्रियान्वयन जारी है। करीब 2,200 करोड़ रुपये की इस योजना के तहत एचएनजी के अधिग्रहण की औपचारिक प्रक्रिया आगे बढ़ रही है। मंजूरी के बाद 45 दिन की निगरानी अवधि भी जारी है। एनसीएलटी ने 14 अगस्त को इंस्को की तरफ से पेश समाधान योजना को मंजूरी दी थी। इससे पहले 13 जून को सीओसी ने 96.16 प्रतिशत बहुमत से इस योजना को हरी झंडी दी थी।

