Hindusthan National Glass And Indus Ltd share focus tomorrow price 15 rupees कर्ज में डूबी कंपनी को मिल गया खरीदार, शेयर पर टूटे निवेशक, ₹15 पर आया भाव, Business Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़Hindusthan National Glass And Indus Ltd share focus tomorrow price 15 rupees

कर्ज में डूबी कंपनी को मिल गया खरीदार, शेयर पर टूटे निवेशक, ₹15 पर आया भाव

कर्जदाताओं की समिति (सीओसी) ने 96.16 प्रतिशत वोटिंग शेयर के साथ प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। 14 जून को एक आशय पत्र जारी किया जिसे आईएनएससीओ ने बिना शर्त स्वीकार कर लिया।

Varsha Pathak भाषाSun, 17 Aug 2025 09:03 PM
share Share
Follow Us on
कर्ज में डूबी कंपनी को मिल गया खरीदार, शेयर पर टूटे निवेशक, ₹15 पर आया भाव

Hindusthan National Glass And Indus Ltd: हिंदुस्तान नेशनल ग्लास एंड इंडस लिमिटेड के शेयर आने वाले दिनों में फोकस में रह सकते हैं। कंपनी के शेयर 15.66 रुपये के हाई पर पहुंच गए। कंपनी के शेयर में 5 पर्सेंट तक चढ़ गए। राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) ने शुक्रवार को कर्ज में डूबी हिंदुस्तान नेशनल ग्लास एंड इंडस्ट्रीज लि. के अधिग्रहण के लिए युगांडा स्थित इंडिपेंडेंट शुगर कॉरपोरेशन लि. (आईएनएससीओ) की 2,250 करोड़ रुपये की संशोधित समाधान योजना को मंजूरी दे दी।

क्या है डिटेल

इस आदेश के साथ, कांच की बोतल बनाने वाली प्रमुख कंपनी के खिलाफ दिवाला कार्यवाही अपने क्रियान्वयन चरण में प्रवेश कर गई है, जिसमें आईएनएससीओ संचालन का प्रभार संभालने और पुनरुद्धार प्रक्रिया शुरू करने के लिए तैयार है। आईएनएससीओ के प्रवक्ता ने एक बयान में कहा, ‘‘हम इस आदेश का स्वागत करते हैं...एनसीएलटी के आदेश ने एचएनजीआईएल के माध्यम से माधवानी समूह के भारतीय विनिर्माण क्षेत्र में रणनीतिक प्रवेश का रास्ता साफ कर दिया है।’’

कुल 2,250 करोड़ रुपये की समाधान योजना में 1,900 करोड़ रुपये की अग्रिम नकदी और लगभग 350 करोड़ रुपये मूल्य की इक्विटी शामिल है। योजना आठ जून, 2025 को एजीआई ग्रीनपैक की पिछली बोली के बराबर बोली लगाने के उच्चतम न्यायालय के निर्देश के अनुपालन में प्रस्तुत की गई थी। कर्जदाताओं की समिति (सीओसी) ने 96.16 प्रतिशत वोटिंग शेयर के साथ प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। 14 जून को एक आशय पत्र जारी किया जिसे आईएनएससीओ ने बिना शर्त स्वीकार कर लिया।

Business News Business Latest News Business News In Hindi अन्य..
जानें Hindi News, Business News की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।