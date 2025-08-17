कर्ज में डूबी कंपनी को मिल गया खरीदार, शेयर पर टूटे निवेशक, ₹15 पर आया भाव

कर्जदाताओं की समिति (सीओसी) ने 96.16 प्रतिशत वोटिंग शेयर के साथ प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। 14 जून को एक आशय पत्र जारी किया जिसे आईएनएससीओ ने बिना शर्त स्वीकार कर लिया।

Hindusthan National Glass And Indus Ltd: हिंदुस्तान नेशनल ग्लास एंड इंडस लिमिटेड के शेयर आने वाले दिनों में फोकस में रह सकते हैं। कंपनी के शेयर 15.66 रुपये के हाई पर पहुंच गए। कंपनी के शेयर में 5 पर्सेंट तक चढ़ गए। राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) ने शुक्रवार को कर्ज में डूबी हिंदुस्तान नेशनल ग्लास एंड इंडस्ट्रीज लि. के अधिग्रहण के लिए युगांडा स्थित इंडिपेंडेंट शुगर कॉरपोरेशन लि. (आईएनएससीओ) की 2,250 करोड़ रुपये की संशोधित समाधान योजना को मंजूरी दे दी।

क्या है डिटेल इस आदेश के साथ, कांच की बोतल बनाने वाली प्रमुख कंपनी के खिलाफ दिवाला कार्यवाही अपने क्रियान्वयन चरण में प्रवेश कर गई है, जिसमें आईएनएससीओ संचालन का प्रभार संभालने और पुनरुद्धार प्रक्रिया शुरू करने के लिए तैयार है। आईएनएससीओ के प्रवक्ता ने एक बयान में कहा, ‘‘हम इस आदेश का स्वागत करते हैं...एनसीएलटी के आदेश ने एचएनजीआईएल के माध्यम से माधवानी समूह के भारतीय विनिर्माण क्षेत्र में रणनीतिक प्रवेश का रास्ता साफ कर दिया है।’’