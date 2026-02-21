1:1 शेयर बोनस, 5 टुकड़ों में बंट चुका है स्टॉक, आपके पोर्टफोलियो में है स्टॉक?
हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड (Hindustan Zinc) के शेयर उन कंपनियों में से एक हैं। जिन्होंने निवेशकों को अच्छा रिटर्न दिया है। कंपनी के शेयर शुक्रवार को बाजार के बंद होने के समय पर 0.96 प्रतिशत की तेजी के साथ बीएसई में 589.60 रुपये के लेवल पर था।
हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड (Hindustan Zinc) के शेयर उन कंपनियों में से एक हैं। जिन्होंने निवेशकों को अच्छा रिटर्न दिया है। कंपनी के शेयर शुक्रवार को बाजार के बंद होने के समय पर 0.96 प्रतिशत की तेजी के साथ बीएसई में 589.60 रुपये के लेवल पर था। इस कंपनी ने बोनस शेयर निवेशकों को दिया है।
1 साल में 39% चढ़ा भाव
हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड ने तीन महीने में 24 प्रतिशत से अधिक का रिटर्न दिया है। वहीं, एक साल में हिंदुस्तान जिंक के शेयरों की कीमतों में 39 प्रतिशत की तेजी देखने को मिली है। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का 52 वीक हाई 732.60 रुपये है। कंपनी का 52 वीक लो लेवल 378.65 रुपये है। कंपनी का मार्केट कैप 2.49 लाख करोड़ रुपये का है।
10 साल में हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के शेयरों की कीमतों में 259 प्रतिशत की तेजी दर्ज की गई है।
31 बार डिविडेंड दे चुकी है कंपनी
हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड ने पहली बार 2001 में डिविडेंड दिया था। तब कंपनी ने एक शेयर पर 1.25 रुपये का डिविडेंड दिया था। 2007 में कंपनी ने एक शेयर पर 2.50 रुपये का डिविडेंड दिया था। वहीं, आखिरी बार कंपनी ने 2025 में डिविडेंड दिया था। तब कंपनी ने हर एक शेयर पर 10 रुपये का डिविडेंड दिया था। अबतक कंपनी ने 31 बार डिविडेंड दिया है। बता दें, 2024 में कंपनी ने दो बार डिविडेंड दिया था।
बोनस शेयर दे चुकी है कंपनी
हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड ने 2011 में निवेशकों को बोनस शेयर दिया था। तब कंपनी ने एक शेयर पर एक शेयर बोनस दिया था। इसी साल कंपनी ने शेयर को बंटवारा हुआ था। कंपनी के शेयरों को तब 5 हिस्सों में बांटा गया था। जिसके बाद कंपनी के शेयरों की फेस वैल्यू 10 रुपये से घटकर 2 रुपये प्रति शेयर हो गया था।
कंपनी में प्रमोटर्स की हिस्सेदारी दिसंबर तिमाही तक 61.84 प्रतिशत थी। वहीं, पब्लिक के पास तब 38.16 प्रतिशत हिस्सा था।
(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें।)
