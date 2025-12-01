चांदी के नए रिकॉर्ड से उछले हिंदुस्तान जिंक के शेयर, 5 साल में दिया मल्टीबैगर रिटर्न

संक्षेप: Hindustan Zinc Share Price: चांदी की बढ़ती कीमतें हिंदुस्तान जिंक के शेयर में लगातार तेजी की एक बड़ी वजह हैं। इस कंपनी की कुल कमाई का 40% से 45% हिस्सा चांदी से आता है। लगातार पांचवें सत्र में शेयर की कीमत बढ़ी है। पिछले पांच सत्रों में शेयर ने 10% से अधिक की बढ़त दर्ज की है।

हिंदुस्तान जिंक का शेयर सोमवार, 1 दिसंबर को भी तेजी के साथ बंद हुआ। यह लगातार पांचवें सत्र में शेयर की कीमत बढ़ी है। पिछले पांच सत्रों में शेयर ने 10% से अधिक की बढ़त दर्ज की है। आज के कारोबार में अकेले इसने 3% से अधिक की छलांग लगाई। निवेशकों का धातुओं की कीमतों और वैश्विक संकेतों को लेकर आशावाद बना हुआ है।

इस बढ़त के पीछे कई अनुकूल कारक हैं। अमेरिकी डॉलर का कमजोर होना, अमेरिकी फेड रिजर्व द्वारा ब्याज दर घटाए जाने की उम्मीदें और डॉलर के मुकाबले रुपये का नए रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंचना। इन वैश्विक कारणों के अलावा, दुनियाभर में चांदी की आपूर्ति में कमी ने चांदी से जुड़ी कंपनियों के प्रति भावनाओं को मजबूत किया है। खासकर हिंदुस्तान जिंक के लिए, क्योंकि उसकी कुल कमाई का एक बड़ा हिस्सा चांदी से आता है।

चांदी की चमक से उछले शेयर बसव कैपिटल के सह-संस्थापक संदीप पांडेय ने कंपनी के शेयर में तेजी की मुख्य वजह चांदी को बताया। उन्होंने कहा, "चांदी की बढ़ती कीमतें हिंदुस्तान जिंक के शेयर में लगातार तेजी की एक बड़ी वजह हैं। इस कंपनी की कुल कमाई का 40% से 45% हिस्सा चांदी से आता है। बाजार को उम्मीद है कि हाल में चांदी की कीमतें बढ़ने से कंपनी के पास मौजूद चांदी के स्टॉक से उसे मुनाफे का फायदा मिलेगा।"

चांदी की कीमतों में उछाल चांदी की कीमतें सोमवार, 1 दिसंबर को नए रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गईं। अंतरराष्ट्रीय बाजार में चांदी 1.4% बढ़कर 57.29 डॉलर प्रति औंस पर पहुंच गई, जो पिछले शुक्रवार के रिकॉर्ड से भी ऊपर है। घरेलू बाजार में, चांदी के मार्च फ्यूचर्स में तेजी आई और यह 1,78,620 रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुंच गया।

चांदी में मजबूती की वजह विश्लेषकों का कहना है कि चांदी की यह तेजी कई वैश्विक और घरेलू बदलावों की वजह से आई है। इसमें डॉलर का नरम होना, फेड की दरों में कटौती की बढ़ती उम्मीदें और रुपये का कमजोर होना शामिल है। साल 2025 में चांदी के लिए व्यापक रुझान बेहद मजबूत रहा है। इस साल चांदी की कीमत दोगुनी हो चुकी है और लगातार छह सत्रों से इसके दाम बढ़ रहे हैं। मुख्य वजह सप्लाई और मांग के बीच बढ़ता अंतर है। इलेक्ट्रिक वाहनों, सोलर पैनलों, 5G इंफ्रास्ट्रक्चर, सेमीकंडक्टर और मेडिकल उपकरणों में चांदी के बढ़ते इस्तेमाल ने निर्माताओं को सुरक्षित आपूर्ति के लिए प्रेरित किया है।

हिंदुस्तान जिंक शेयर प्राइस ट्रेंड आज के कारोबार में हिंदुस्तान जिंक का शेयर 3.2% बढ़कर 501 रुपये के इंट्राडे उच्च स्तर पर पहुंचा। पांच सत्रों में इसने 10.3% की बढ़त दर्ज की है। वेदांता ग्रुप की इस सहायक कंपनी का शेयर अब अपने 52-सप्ताह के उच्च स्तर 546.95 रुपये (जून 2025 में दर्ज) से केवल 8% से थोड़ा अधिक नीचे है। इसने मार्च 2025 में 378.65 रुपये का 52-सप्ताह का निचला स्तर छुआ था।

हाल की तेजी के बावजूद, अलग-अलग समयावधि में इसके प्रदर्शन में उतार-चढ़ाव रहा है। पिछले एक साल में इसमें लगभग 4% की गिरावट आई है, लेकिन हाल के महीनों में इसमें मजबूती दिखी है। पिछले छह महीनों में इसमें 8.5% की वृद्धि हुई है, पिछले तीन महीनों में 14% और पिछले एक महीने में 4% से अधिक की बढ़त हुई है।

लंबी अवधि में मजबूत लंबी अवधि के नजरिए से देखें तो हिंदुस्तान जिंक ने मजबूत प्रदर्शन किया है। पिछले पांच वर्षों में शेयर ने मल्टीबैगर रिटर्न दिया है और 118% की वृद्धि हुई है। इसके पीछे धातुओं की बढ़ती कीमतें, मजबूत कैश फ्लो, परिचालन दक्षता और जिंक के सबसे बड़े भारतीय उत्पादक तथा चांदी के एक प्रमुख वैश्विक उत्पादक के रूप में इसकी मजबूत स्थिति है।