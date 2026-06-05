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5% लुढ़का कंपनी का शेयर, सरकार 2% अपनी हिस्सेदारी बेचने की तैयारी में, बातचीत शुरू

Tarun Pratap Singh लाइव हिन्दुस्तान
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मुख्य बातें

  • Hindustan Zinc shares: आज शुक्रवार को हिंदुस्तान जिंक के शेयरों में 5 प्रतिशत से अधिक की गिरावट देखने को मिली है
  • रिपोर्ट के अनुसार सरकार कंपनी की 2 प्रतिशत हिस्सेदारी बेचने की तैयारी में है
5% लुढ़का कंपनी का शेयर, सरकार 2% अपनी हिस्सेदारी बेचने की तैयारी में, बातचीत शुरू

Hindustan Zinc shares: आज शुक्रवार को हिंदुस्तान जिंक के शेयरों की कीमतों में 5 प्रतिशत से अधिक की गिरावट देखने को मिली है। हिंदुस्तान जिंक के शेयरों का दाम गिरने के पीछे की वजह एक खबर है। रिपोर्ट के अनुसार सरकार हिन्दुस्तान जिंक में अपनी हिस्सेदारी को 2 प्रतिशत घटाने जा रही है। सरकार की तरफ से 5000 करोड़ रुपये के लिए शेयरों की बिक्री की जाने वाली है। ब्लूमबर्ग की इसी रिपोर्ट्स की वजह से कंपनी के शेयरों की स्थिति आज शुक्रवार को अच्छी नहीं है।

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6 हफ्ते में सबसे बुरा हाल (Hindustan Zinc shares Falls)

हिंदुस्तान जिंक के शेयर आज शुक्रवार बीएसई में 606.50 रुपये के स्तर पर खुला था। दिन में कंपनी के शेयर 568.70 रुपये के स्तर तक आ गए थे। पिछले 6 हफ्ते में यह कंपनी का सबसे न्यूनतम स्तर है। बता दें, वेदांता के शेयरों की कीमतों में भी आज 3 प्रतिशत की गिरावट देखने को मिली है। जिसके बाद कंपनी के शेयर 318 रुपये के स्तर पर आ गए।

कब हो सकती है शेयरों की बिक्री (Hindustan Zinc news)

डिपार्टमेंट ऑफ इनवेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट की तरफ से इस महीने या फिर जुलाई में हिस्सेदारी बेचने की प्रक्रिया शुरू कर हो सकता है। रिपोर्ट के अनुसार आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज, एक्सिस कैपिटल, आईआईएफएल कैपिटल सर्विसेज और एचडीएफसी सिक्योरिटीज से सरकार सलाह ले रही है। बता दें, मार्च तिमाही के शेयरहोल्डिंग के अनुसार हिन्दुस्तान जिंक में सरकार की कुल हिस्सेदारी 28 प्रतिशत है। इस कंपनी में वेदांता की हिस्सेदारी 61 प्रतिशत है। 3.5 प्रतिशत हिस्सा कंपनी में इंश्योरेंस कंपनी और 2 प्रतिशत हिस्सा विदेशी निवेशकों के पास है।

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पिछले हफ्ते सरकार ने कोल इंडिया में 2 प्रतिशत हिस्सेदारी को बेचकर 531 मिलियन डॉलर जुटाए थे। एनएचपीसी में सरकार ने 6 प्रतिशत हिस्सेदारी को 450 मिलियन डॉलर में बेच दिया था। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार सरकार ने एलआईसी में 2 प्रतिशत हिस्सेदारी बेचकर 10,000 करोड़ रुपये जुटाए हैं।

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हिंदुस्तान जिंक के शेयरों का प्रदर्शन कैसा?

पिछले एक हफ्ते में हिंदुस्तान जिंक के शेयरों का दाम करीब 10 प्रतिशत लुढ़क चुका है। हालांकि, इसके बाद भी 6 महीने में कंपनी के शेयरों का दाम 14.33 प्रतिशत का रिटर्न दिया है। एक साल में सरकार की हिस्सेदारी वाली इस कंपनी का शेयर 15.73 प्रतिशत का रिटर्न दिया है। बता दें, 10 साल में स्टॉक का भाव 238 प्रतिशत बढ़ा है।

(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें।)

Tarun Pratap Singh

लेखक के बारे में

Tarun Pratap Singh

तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।

शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।

अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।

दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।

विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।

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