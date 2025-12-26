Hindustan Hindi News
52 वीक हाई पर पहुंचा यह स्टॉक, 3% उछला भाव, चांदी की वजह से हो रही खरीदारी

Dec 26, 2025 01:45 pm ISTTarun Pratap Singh लाइव हिन्दुस्तान
Hindustan Zinc Share Price: शुक्रवार को भले ही शेयर बाजार में गिरावट की स्थिति है। लेकिन इसके बाद भी हिंदुस्तान जिंक के शेयरों में ताबड़तोड़ इजाफा देखने को मिल रही है। बीएसई में कंपनी के शेयर 642.30 रुपये के लेवल पर खुला था। हिंदुस्तान जिंक के शेयर 3 प्रतिशत की उछाल के साथ 646 रुपये के इंट्रा-डे हाई पर पहुंच गए। यह कंपनी का नया 52 वीक हाई है। पिछले चार कारोबारी दिन के दौरान हिंदुस्तान जिंक के शेयरों की कीमतों में तेजी देखने को मिली है। बीएसई के डाटा के अनुसार 30 दिनों में चर्चित स्टॉक ने पोजीशनल निवेशकों को 35.87 प्रतिशत से अधिक का रिटर्न दिया है।

चांदी है कीमतों में तेजी के पीछे की वजह

हिंदुस्तान जिंक के शेयरों में उछाल के पीछे की वजह चांदी है। सिल्वर की कीमतों में शुक्रवार को एक बार फिर से तेजी देखने को मिली है। सिल्वर फ्यूचर्स का रेट 8951 रुपये की बढ़ोतरी के साथ शुक्रवार को 232741 रुपये प्रति किलोग्राम के स्तर पर पहुंच गया। वहीं, ग्लोबल मार्केट में यह 75 डॉलर प्रति आउंस को पार करने में सफल रहा है।

मल्टीकमोडिटी एक्सचेंज में मार्च सिल्वर फ्यूचर्स का रेट 8951 रुपये या 4 प्रतिशत की उछाल के बाद 232741 रुपये के स्तर पर पहुंचने में सफल रहा है। 18 दिसंबर से अबतक इसमें 14.33 प्रतिशत या फिर 29176 रुपये का इजाफा हुआ है।

ओवरआल कैसा है हिंदुस्तान जिंक का प्रदर्शन?

दो साल में इस कंपनी के शेयरों की कीमतों में 104 प्रतिशत की तेजी आई है। वहीं, 5 साल में यह 163 प्रतिशत का रिटर्न देने में सफल रहा है। जबकि इस दौरान सेंसेक्स इंडेक्स में 81 प्रतिशत की तेजी आई है।

लगातार डिविडेंड दे रही है कंपनी

कंपनी आखिरी बार इसी साल जून के महीने में एक्स-डिविडेंड ट्रेड की थी। तब योग्य निवेशकों को एक शेयर पर 10 रुपये का डिविडेंड मिला था। 2024 में कंपनी ने एक शेयर पर 29 रुपये का डिविडेंड बांटा था।

(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें।)

