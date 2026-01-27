Hindustan Hindi News
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़Hindustan Zinc Ltd Share surges 5 percent after silver price hits record high
चांदी की कीमतों में रिकॉर्ड तेजी से रॉकेट बना यह शेयर, खरीदने की मची लूट

संक्षेप:

कंपनी वेदांता ग्रुप की है और भारत में 99.9% शुद्धता वाली रिफाइंड सिल्वर का सबसे बड़ा उत्पादन करती है। अंतरराष्ट्रीय और घरेलू बाजारों में चांदी की कीमतों में रिकॉर्ड तेजी ने निवेशकों का भरोसा और मजबूत किया।

Jan 27, 2026 11:06 am ISTVarsha Pathak लाइव हिन्दुस्तान
Hindustan Zinc Ltd Share: चांदी की कीमतों में मंगलवार, 27 जनवरी को जबरदस्त उछाल का सीधा असर शेयर बाजार में भी देखने को मिला। देश की सबसे बड़ी सिल्वर प्रोड्यूसर कंपनी हिंदुस्तान जिंक के शेयर करीब 5% चढ़कर ₹733 के नए 52-वीक हाई पर पहुंच गए। कंपनी वेदांता ग्रुप की है और भारत में 99.9% शुद्धता वाली रिफाइंड सिल्वर का सबसे बड़ा उत्पादन करती है। अंतरराष्ट्रीय और घरेलू बाजारों में चांदी की कीमतों में रिकॉर्ड तेजी ने निवेशकों का भरोसा और मजबूत किया।

क्या है डिटेल

कमोडिटी मार्केट की बात करें तो MCX पर मार्च एक्सपायरी वाली सिल्वर फ्यूचर्स कीमत 7% से ज्यादा उछलकर ₹3,59,800 प्रति किलो के ऑल टाइम हाई पर पहुंच गई। मई और जुलाई एक्सपायरी वाले कॉन्ट्रैक्ट भी क्रमशः ₹3,75,261 और ₹3,82,940 प्रति किलो के नए रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचे। वहीं, इंटरनेशनल मार्केट में स्पॉट सिल्वर 5% से ज्यादा उछलकर $109 प्रति औंस के पार निकल गई। इस साल अब तक चांदी करीब 53% चढ़ चुकी है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ से जुड़ी नीतियों और कनाडा व साउथ कोरिया पर शुल्क बढ़ाने की धमकियों ने अनिश्चितता बढ़ाई है, जिससे निवेशक सेफ हेवन के तौर पर कीमती धातुओं की ओर भाग रहे हैं।

इस तेजी का असर सिल्वर ETFs में भी साफ दिखा। निप्पॉन इंडिया सिल्वर ETF (सिल्वरबीज) करीब 10% चढ़कर ₹321 के नए हाई पर पहुंचा। ग्रोव सिल्वर ईटीएफ, ज़ेरोधा सिल्वर ईटीएफ, एचडीएफसी सिल्वर ईटीएफ समेत ज्यादातर सिल्वर ETFs में 10–12% तक की जोरदार तेजी देखने को मिली। यूटीआई, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, टाटा, एक्सिस, डीएसपी और मोतीलाल ओसवाल जैसे फंड हाउस के सिल्वर ETFs ने भी निवेशकों को शानदार रिटर्न दिया।

एक्सपर्ट की राय

लेकिन सवाल यही है कि क्या इन ऊंचे स्तरों पर सिल्वर ETF खरीदना सही है? मार्केट एक्सपर्ट्स सावधानी बरतने की सलाह दे रहे हैं। VT Markets के एनालिस्ट रॉस मैक्सवेल के मुताबिक, चांदी सोने के मुकाबले ज्यादा वोलाटाइल होती है और तेज रैली के बाद अक्सर तेज गिरावट भी आती है। ऐसे में नए निवेशकों के लिए एकमुश्त निवेश जोखिम भरा हो सकता है। बेहतर तरीका यह है कि SIP या डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग के जरिए धीरे-धीरे निवेश किया जाए। वहीं, जिन निवेशकों के पास पहले से सिल्वर में अच्छी कमाई हो चुकी है, उनके लिए आंशिक मुनाफावसूली समझदारी भरा कदम हो सकता है। लॉन्ग टर्म निवेशक, जो इंडस्ट्रियल डिमांड और सप्लाई की कमी जैसे फैक्टर्स पर भरोसा रखते हैं, वे अपनी कोर होल्डिंग बनाए रख सकते हैं, लेकिन फिलहाल बड़े स्तर पर नई खरीद से बचना ही बेहतर माना जा रहा है।

