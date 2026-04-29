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34वीं बार डिविडेंड दे रही है कंपनी, रिकॉर्ड डेट कल, 1 महीने में 20% उछला शेयर

Apr 29, 2026 09:02 am ISTTarun Pratap Singh लाइव हिन्दुस्तान
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Dividend Stock: कल शेयर बाजार में हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के शेयर एक्स-डिविडेंड ट्रेड करेंगे। 34वीं बार कंपनी एक्स-डिविडेंड ट्रेड करने जा रही है। इस कंपनी ने एक शेयर पर 1 शेयर बोनस भी दिया है।

34वीं बार डिविडेंड दे रही है कंपनी, रिकॉर्ड डेट कल, 1 महीने में 20% उछला शेयर

Dividend Stock: कल गुरुवार को शेयर बाजारों में हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड (Hindustan Zinc Ltd) एक्स-डिविडेंड ट्रेड करने जा रही है। कंपनी ने एक शेयर पर 11 रुपये का डिविडेंड देने का ऐलान किया है। इस डिविडेंड के लिए कंपनी ने पहले ही रिकॉर्ड डेट घोषित कर दिया था। बता दें, Hindustan Zinc Ltd आज 34वीं बार शेयर बाजारों में एक्स-डिविडेंड ट्रड कर रही है।

स्टॉक एक्सचेंज को दी जानकारी के अनुसार कंपनी ने बताया है कि एक शेयर पर 11 रुपये का डिविडेंड योग्य निवेशकों को दिया जाएगा। कंपनी ने पहले ही कल की तारीख यानी 30 अप्रैल को रिकॉर्ड डेट तय किया था। जिन निवेशकों का नाम कल कंपनी के रिकॉर्ड बुक में रहेगा। उन्हें ही डिविडेंड का लाभ होगा।

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33 बार डिविडेंड दे चुकी है कंपनी (Hindustan Zinc Ltd Dividend history)

हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड के शेयर अब तक स्टॉक मार्केट में 33 बार एक्स-डिविडेंड ट्रेड कर चुके हैं। कंपनी ने पहली बार 2001 में डिविडेंड दिया था। तब Hindustan Zinc Ltd की तरफ से एक शेयर पर 1.25 रुपये का डिविडेंड बांटा गया था। बता दें, आखिरी बार कंपनी शेयर बाजारों में 2025 में एक्स-डिविडेंड ट्रेड की थी। तब योग्य निवेशकों को एक शेयर पर 10 रुपये का डिविडेंड मिला था।

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1 बार बोनस शेयर दे चुकी है कंपनी (Hindustan Zinc Ltd Bonus Share)

7 2011 को हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड के शेयरों का बंटवारा हुआ था। तब कंपनी के शेयर को 5 हिस्सों में बांटा गया था। जिसके बाद कंपनी के शेयरों की फेस वैल्यू 10 रुपये से घटकर 2 रुपये प्रति शेयर हो गई थी। 2011 में ही कंपनी के शेयर एक्स-बोनस ट्रेड किया था। योग्य निवेशकों को कंपनी ने एक शेयर पर एक शेयर बोनस दी थी।

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शेयरों का प्रदर्शन कैसा? (Hindustan Zinc Ltd Share Performance)

मंगलवार को Hindustan Zinc Ltd के शेयर बीएसई में मार्केट के क्लोजिंग के टाइम पर 1.90 प्रतिशत की गिरावट के बाद 615.95 रुपये के स्तर पर बंद हुआ था। पिछले एक महीने में हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड के शेयरों की कीमतों में 20 प्रतिशत से अधिक की तेजी आई है। वहीं, 6 महीने से शेयरों को होल्ड करने वाले निवेशकों को अबतक 30 प्रतिशत का फायदा हुआ है। बता दें, एक साल में हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड के शेयरों में 36 प्रतिशत की उछाल दर्ज की गई है। कंपनी का 52 वीक हाई 732.60 रुपये और 52 वीक लो लेवल 399.80 रुपये है। कंपनी का मार्केट कैप 2.60 लाख करोड़ रुपये का है।

(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें।)

Tarun Pratap Singh

लेखक के बारे में

Tarun Pratap Singh

तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।

शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।

अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।

दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।

विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।

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