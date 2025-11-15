इस दिग्गज कंपनी को मिला खनन का लाइसेंस, अब फोकस में रहेंगे शेयर, आपका है दांव?
शेयर बाजार में सोमवार को ट्रेडिंग के दौरान निवेशकों की नजर हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड (एचजेडएल) के शेयर पर रहेगी। ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कंपनी को एक अच्छी खबर मिली है। हिंदुस्तान जिंक को आंध्र प्रदेश सरकार से टंगस्टन ब्लॉक की खोज और खनन का लाइसेंस मिल गया है। यह वेदांता समूह की कंपनी के लिए अहम कदम है क्योंकि एचजेडएल जिंक, सीसा और चांदी के कारोबार से आगे बढ़कर हाई प्राइस वाले और उन्नत विनिर्माण में आवश्यक महत्वपूर्ण खनिजों में अपने विस्तार की दिशा में काम कर रही है।
क्या कहा कंपनी ने?
कंपनी ने कहा कि हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड को राज्य सरकार से औपचारिक समग्र (कॉम्पोजिट) लाइसेंस प्राप्त होने के बाद आंध्र प्रदेश में टंगस्टन और संबद्ध खनिज ब्लॉक के लिए सफल बोलीदाता के रूप में आधिकारिक रूप से घोषित किया गया है। खनन में कॉम्पोजिट लाइसेंस एक दो-चरणीय लाइसेंस होता है, जो खनिजों की खोज का अधिकार और यदि खोज सफल होती है तो खनन का अधिकार, दोनों प्रदान करता है।हिंदुस्तान जिंक के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) अरुण मिश्रा ने कहा, ''यह उपलब्धि हिंदुस्तान जिंक की खनिज क्षेत्र में विस्तार और देश की महत्वपूर्ण व रणनीतिक खनिजों में आत्मनिर्भरता की दिशा में एक अहम कदम है।''
शेयर का परफॉर्मेंस
हिंदुस्तान जिंक के शेयर की बात करें तो बीते शुक्रवार को यह 1.71% टूटकर 486.90 रुपये पर बंद हुआ। ट्रेडिंग के दौरान शेयर 496.90 रुपये तक पहुंच गया था। शेयर के 52 हफ्ते का हाई 546.95 रुपये है। शेयर के 52 हफ्ते का लो 378.65 रुपये है।
कैसे रहे तिमाही नतीजे
वित्त वर्ष 2025-26 की दूसरी तिमाही में हिंदुस्तान जिंक का नेट प्रॉफिट 13.8 प्रतिशत बढ़कर 2,649 करोड़ रुपये रहा। कंपनी ने वित्त वर्ष 2024-25 की जुलाई-सितंबर तिमाही में 2,327 करोड़ रुपये का प्रॉफिट कमाया था। चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में कंपनी की आय बढ़कर 8,787 करोड़ रुपये हो गई, जो पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही में 8,522 करोड़ रुपये थी।