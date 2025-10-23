Q2 में FMCG को हुआ ₹2595 करोड़ का नेट प्रॉफिट, ₹19 के डिविडेंड का भी ऐलान, करीब 3% चढ़ा भाव

संक्षेप: Hindustan Unilever Ltd Share price: एफएमसीजी सेक्टर की कंपनी कंपनी हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड (एचयूएल) का जुलाई-सितंबर तिमाही 2025 में कंसॉलिडेटेड नेट प्रॉफिट 3.8 प्रतिशत बढ़कर 2,694 करोड़ रुपये हो गया।

Hindustan Unilever Ltd Share price: एफएमसीजी सेक्टर की कंपनी कंपनी हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड (एचयूएल) का जुलाई-सितंबर तिमाही 2025 में कंसॉलिडेटेड नेट प्रॉफिट 3.8 प्रतिशत बढ़कर 2,694 करोड़ रुपये हो गया। कंपनी ने गुरुवार को तिमाही नतीजों का ऐलान किया है। कंपनी की तरफ से शेयर बाजार को दी सूचना में बताया कि जुलाई-सितंबर 2024 में उसे 2,595 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ हुआ था। दूसरी तिमाही में तिमाही में कंपनी का रेवन्यू 2.1 प्रतिशत बढ़कर 16,034 करोड़ रुपये हो गया। एक साल पहले इसी तिमाही में कंपनी का रेवन्यू 15,703 करोड़ रुपये था।

19 रुपये का डिविडेंड दे रही है कंपनी तिमाही नतीजों के साथ-साथ कंपनी ने डिविडेंड का भी ऐलान किया है। कंपनी ने बताया है कि बोर्ड ने 19 रुपये का डिविडेंड योग्य निवेशकों को देने का फैसला किया है।

आज शेयरों में करीब 3% की तेजी बीएसई में यह स्टॉक 2592.50 रुपये के लेवल पर आज बुधवार को ओपन हुआ है। कंपनी के शेयर दिन में करीब 3 प्रतिशत की तेजी के साथ 2667.55 रुपये के इंट्रा-डे हाई पर पहुंच गए। इस साल अबतक कंपनी के शेयरों में करीब 12 प्रतिशत की तेजी आई है।

मैनेजमेंट ने क्या कुछ कहा? एचयूएल की सीईओ और एमडी प्रबंध निदेशक प्रिया नायर ने कहा, “हमने तिमाही में दो प्रतिशत की यूएसजी और 23.2 प्रतिशत के कर पूर्व आय मुनाफे के साथ प्रतिस्पर्धी प्रदर्शन किया है।”

जुलाई-सितंबर तिमाही में एचयूएल का असाधारण वस्तुओं और टैक्स से पहले प्रॉफिट 4.8 प्रतिशत घटकर 3,386 करोड़ रुपये रह गया, जबकि एक साल पहले इसी तिमाही में यह 3,558 करोड़ रुपये था। हालांकि टैक्स भुगतान के बाद प्रॉफिट में चार प्रतिशत की वृद्धि हुई। बता दें, जुलाई-सितंबर तिमाही में एचयूएल का कुल खर्च 3.32 प्रतिशत बढ़कर 12,999 करोड़ रुपये रहा।

(लाइव हिन्दुस्तान के इनपुट के साथ)