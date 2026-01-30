52 वीक हाई से 12% टूटा यह शेयर, एक ही दिन में बदल गई तस्वीर, ब्रोकरेज भी अलर्ट
एक दिन पहले 52 हफ्ते के हाई पर 759.20 रुपये पर बंद होने के बाद यह शेयर शुक्रवार को करीब 12 पर्सेंट टूटकर 675 रुपये के नीचे आ गया। एक्सपर्ट का कहना है कि शेयर में मजबूती का रुख अभी बरकरार है लेकिन मौजूदा स्तरों पर सतर्कता जरूरी है।
Hindustan Copper share price: सप्ताह के आखिरी कारोबारी दिन को सरकारी कंपनी हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के शेयरों को बेचने की होड़ सी लग गई। एक दिन पहले 52 हफ्ते के हाई पर 759.20 रुपये पर बंद होने के बाद यह शेयर शुक्रवार को करीब 12 पर्सेंट टूटकर 675 रुपये के नीचे आ गया। शेयर में इतनी बड़ी गिरावट दो महीने की तूफानी तेजी के बाद देखने को मिली है। ऐसे में अब माना जा रहा है कि निवेशक मुनाफावसूली वाले मोड में आ गए हैं। आइए जान लेते हैं कि इस शेयर को लेकर एक्सपर्ट की क्या राय है।
दो महीने का रिटर्न
हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के शेयर ने महज दो महीनों के भीतर 133 फीसदी का मजबूत रिटर्न दिया है। इस वजह से निवेशकों की संपत्ति में करीब 41,850 करोड़ रुपये का इजाफा हुआ है। वहीं, एक्सपर्ट का कहना है कि शेयर में मजबूती का रुख अभी बरकरार है लेकिन मौजूदा स्तरों पर सतर्कता जरूरी है।
चॉइस इक्विटी ब्रोकिंग के वाइस प्रेसिडेंट (रिसर्च) सचिन गुप्ता ने ईटी को बताया कि स्टॉक ने मल्टी-ईयर ब्रेकआउट दिया है और लंबी अवधि का ट्रेंड मजबूत बना हुआ है लेकिन वैल्यूएशन के लिहाज से अभी जोखिम भी बढ़ा है। निकट अवधि में मुनाफावसूली या कंसोलिडेशन की संभावना बनती है। सचिन गुप्ता ने शेयर की नई खरीद के लिए 700–690 रुपये के स्तर पर गिरावट का इंतजार करने की सलाह दी है। इसके साथ ही मौजूदा निवेशकों को 650 रुपये का स्टॉप-लॉस रखने की सलाह दी है। अपसाइड में शेयर के 790 और 830 रुपये के स्तर के आसपास प्रतिरोध की संभावना है।
कंपनी का कारोबार अपडेट
हाल ही में हिंदुस्तान कॉपर ने बताया कि वह मध्य प्रदेश में एक नए कॉपर के ब्लॉक के लिए पसंदीदा बोलीदाता के रूप में उभरी है, जिससे भविष्य में मात्रा में वृद्धि की उम्मीदें मजबूत हुई हैं। कंपनी ने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा माइनिंग लीज और लाइसेंस प्रदान करने के लिए आयोजित ई-नीलामी में भाग लेने के बाद, उसे बाघवारी-खीरखोरी कॉपर और संबंधित माइनिंग ब्लॉक के लिए विजेता बोलीदाता घोषित किया गया है।