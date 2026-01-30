Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़Hindustan Copper shares surge 133 percent in just 2 months now decline time to exit or wait know here
52 वीक हाई से 12% टूटा यह शेयर, एक ही दिन में बदल गई तस्वीर, ब्रोकरेज भी अलर्ट

52 वीक हाई से 12% टूटा यह शेयर, एक ही दिन में बदल गई तस्वीर, ब्रोकरेज भी अलर्ट

संक्षेप:

एक दिन पहले 52 हफ्ते के हाई पर 759.20 रुपये पर बंद होने के बाद यह शेयर शुक्रवार को करीब 12 पर्सेंट टूटकर 675 रुपये के नीचे आ गया। एक्सपर्ट का कहना है कि शेयर में मजबूती का रुख अभी बरकरार है लेकिन मौजूदा स्तरों पर सतर्कता जरूरी है।

Jan 30, 2026 03:49 pm ISTDeepak Kumar लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

Hindustan Copper share price: सप्ताह के आखिरी कारोबारी दिन को सरकारी कंपनी हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के शेयरों को बेचने की होड़ सी लग गई। एक दिन पहले 52 हफ्ते के हाई पर 759.20 रुपये पर बंद होने के बाद यह शेयर शुक्रवार को करीब 12 पर्सेंट टूटकर 675 रुपये के नीचे आ गया। शेयर में इतनी बड़ी गिरावट दो महीने की तूफानी तेजी के बाद देखने को मिली है। ऐसे में अब माना जा रहा है कि निवेशक मुनाफावसूली वाले मोड में आ गए हैं। आइए जान लेते हैं कि इस शेयर को लेकर एक्सपर्ट की क्या राय है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

दो महीने का रिटर्न

हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के शेयर ने महज दो महीनों के भीतर 133 फीसदी का मजबूत रिटर्न दिया है। इस वजह से निवेशकों की संपत्ति में करीब 41,850 करोड़ रुपये का इजाफा हुआ है। वहीं, एक्सपर्ट का कहना है कि शेयर में मजबूती का रुख अभी बरकरार है लेकिन मौजूदा स्तरों पर सतर्कता जरूरी है।

चॉइस इक्विटी ब्रोकिंग के वाइस प्रेसिडेंट (रिसर्च) सचिन गुप्ता ने ईटी को बताया कि स्टॉक ने मल्टी-ईयर ब्रेकआउट दिया है और लंबी अवधि का ट्रेंड मजबूत बना हुआ है लेकिन वैल्यूएशन के लिहाज से अभी जोखिम भी बढ़ा है। निकट अवधि में मुनाफावसूली या कंसोलिडेशन की संभावना बनती है। सचिन गुप्ता ने शेयर की नई खरीद के लिए 700–690 रुपये के स्तर पर गिरावट का इंतजार करने की सलाह दी है। इसके साथ ही मौजूदा निवेशकों को 650 रुपये का स्टॉप-लॉस रखने की सलाह दी है। अपसाइड में शेयर के 790 और 830 रुपये के स्तर के आसपास प्रतिरोध की संभावना है।

कंपनी का कारोबार अपडेट

हाल ही में हिंदुस्तान कॉपर ने बताया कि वह मध्य प्रदेश में एक नए कॉपर के ब्लॉक के लिए पसंदीदा बोलीदाता के रूप में उभरी है, जिससे भविष्य में मात्रा में वृद्धि की उम्मीदें मजबूत हुई हैं। कंपनी ने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा माइनिंग लीज और लाइसेंस प्रदान करने के लिए आयोजित ई-नीलामी में भाग लेने के बाद, उसे बाघवारी-खीरखोरी कॉपर और संबंधित माइनिंग ब्लॉक के लिए विजेता बोलीदाता घोषित किया गया है।

Deepak Kumar

लेखक के बारे में

Deepak Kumar
दीपक कुमार, हिन्दुस्तान डिजिटल में बिजनेस की खबरें लिखते हैं। वह स्टॉक मार्केट, यूटिलिटी समेत बिजनेस सेक्शन से जुड़ी हर खबरों की ना सिर्फ समझ रखते हैं, बल्कि आम बोलचाल की भाषा में पाठकों तक पहुंचाने का काम करते हैं। दीपक की बिजनेस सेक्शन के अलावा एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स से जुड़ी खबरों पर भी जबरदस्त पकड़ है। उन्हें बेहतरीन काम की सराहना मिलती रही है और सम्मानित भी किया जा चुका है। मूल रूप से सीवान (बिहार) के रहने वाले दीपक के पास करीब 11 साल का अनुभव है। करियर की बात करें तो अमर उजाला से शुरू हुआ सफर दैनिक भास्कर,आजतक, इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप होते हुए हिन्दुस्तान डिजिटल तक पहुंच चुका है। फिलहाल, वह हिन्दुस्तान डिजिटल में बतौर असिस्टेंट न्यूज एडिटर कार्यरत हैं। उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की है। वहीं, पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई के लिए हिमाचल यूनिवर्सिटी चले गए। दीपक सोशल मीडिया पर भी सक्रिय रहते हैं। उन्हें नई-नई तकनीक से रूबरू होना अच्छा लगता है। खाली वक्त में फिल्में देखना या क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं। और पढ़ें
Business News
जानें Hindi News, Business News, Budget 2026 की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।