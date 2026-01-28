Hindustan Hindi News
लिस्टेड कंपनी के शेयर में रॉकेट सी आई तेजी, 52 हफ्ते के हाई पर भाव

संक्षेप:

सप्ताह के तीसरे दिन बुधवार को ट्रेडिंग के दौरान हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड (HCL) के शेयर 15 प्रतिशत से अधिक उछल गए। ट्रेडिंग के दौरान शेयर की कीमत 641.60 रुपये तक पहुंच गई। यह 52 हफ्ते का हाई प्राइस भी है।

Jan 28, 2026 04:48 pm ISTDeepak Kumar लाइव हिन्दुस्तान
Hindustan copper stock: स्टॉक मार्केट में लिस्टेड कंपनी-हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड (HCL) के शेयर को खरीदने की लूट सी मची हुई है। सप्ताह के तीसरे दिन बुधवार को ट्रेडिंग के दौरान कंपनी के शेयर 15 प्रतिशत से अधिक उछल गए। ट्रेडिंग के दौरान शेयर की कीमत 641.60 रुपये तक पहुंच गई। यह 52 हफ्ते का हाई प्राइस भी है। वहीं, कारोबार के अंत में 12.53% बढ़कर 632.70 रुपये पर बंद हुआ। यह लगातार तीसरा कारोबारी सत्र रहा जब शेयर में मजबूत बढ़त दर्ज की गई। बता दें कि साल 2026 में अब तक यह शेयर करीब 21 प्रतिशत की बढ़त दिखा चुका है।

शेयर में तेजी के कारण

हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड शेयर में आई इस तेजी के पीछे दो बड़े कारण माने जा रहे हैं। पहला, अंतरराष्ट्रीय बाजार में कॉपर (तांबा) की कीमतों में जारी रैली और दूसरा, कंपनी को मध्य प्रदेश में नए कॉपर ब्लॉक की नीलामी में सफलता मिलना। दरअसल, साल 2025 में कॉपर की कीमतों में करीब 60 प्रतिशत की जबरदस्त तेजी देखने को मिली थी। इसका सीधा फायदा कॉपर से जुड़ी कंपनियों को मिला है। हालिया सत्रों में भी कॉपर के दाम मजबूती दिखा रहे हैं। वहीं, 24 जनवरी को हिंदुस्तान कॉपर ने बताया कि वह मध्य प्रदेश के बघवारी-खिरखोरी कॉपर एवं संबंधित खनिज ब्लॉक के लिए प्रेफर्ड बिडर बन गई है। कंपनी ने राज्य सरकार द्वारा आयोजित ई-ऑक्शन में हिस्सा लिया था। सबसे ऊंची फाइनल प्राइस बोली लगाने के चलते HCL को इस ब्लॉक के लिए माइनिंग लीज और कंपोजिट लाइसेंस का प्रेफर्ड बिडर घोषित किया गया।

शेयर का परफॉर्मेंस

स्टॉक के प्रदर्शन की बात करें तो हिंदुस्तान कॉपर के शेयर पिछले पांच दिनों में 19 प्रतिशत से ज्यादा, एक महीने में 29 प्रतिशत से अधिक और बीते छह महीनों में करीब 154 प्रतिशत तक चढ़ चुके हैं। साल 2026 में अब तक इसमें 26 प्रतिशत की बढ़त आ चुकी है। निवेशकों का मानना है कि कॉपर के मजबूत लॉन्ग-टर्म फंडामेंटल्स और कमोडिटी सेगमेंट में निवेशकों की बढ़ती रुचि से आने वाले समय में भी इस सेक्टर में हलचल बनी रह सकती है।

