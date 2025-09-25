Hindustan Copper share jumped over 6 Percent on surge in global copper prices Stock rallied 43 Percent in September गिरावट की आंधी में रॉकेट बना मिनीरत्न कंपनी का शेयर, इस महीने 40% से ज्यादा उछला, Business Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़Hindustan Copper share jumped over 6 Percent on surge in global copper prices Stock rallied 43 Percent in September

गिरावट की आंधी में रॉकेट बना मिनीरत्न कंपनी का शेयर, इस महीने 40% से ज्यादा उछला

मिनीरत्न कंपनी हिन्दुस्तान कॉपर के शेयर गुरुवार को 6% से अधिक चढ़कर 330.80 रुपये पर पहुंच गए हैं। कंपनी के शेयरों में लगातार पांचवें दिन तेजी आई है। इस महीने सितंबर में कंपनी के शेयर 43% चढ़ गए हैं।

Vishnu Soni लाइव हिन्दुस्तानThu, 25 Sep 2025 05:04 PM
share Share
Follow Us on
गिरावट की आंधी में रॉकेट बना मिनीरत्न कंपनी का शेयर, इस महीने 40% से ज्यादा उछला

मिनीरत्न कंपनी हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड के शेयर कमजोर बाजार में भी रॉकेट सा उड़ गए हैं। हिन्दुस्तान कॉपर के शेयर गुरुवार को BSE में 6 पर्सेंट से अधिक के उछाल के साथ 330.80 रुपये पर पहुंच गए हैं। कंपनी के शेयरों में लगातार पांचवें दिन तेजी आई है। 5 ट्रेडिंग सेशन में कंपनी के शेयर 17 पर्सेंट से अधिक उछल गए हैं। ग्लोबल मार्केट में कॉपर की कीमतों में आए तेज उछाल की वजह से हिन्दुस्तान कॉपर के शेयरों में यह तेजी आई है। कंपनी के शेयरों का 52 हफ्ते का हाई लेवल 352.60 रुपये है। वहीं, कंपनी के शेयरों का 52 हफ्ते का लो लेवल 183.90 रुपये है।

कॉपर की कीमतों में इस वजह से तेजी
ग्लोबल मार्केट में कॉपर की कीमतें एक साल से ज्यादा के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई हैं। दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी कॉपर माइन ग्रैसबर्ग में प्रॉडक्शन सस्पेंड होने की वजह से कॉपर की कीमतों में यह उछाल आया है। इंडोनेशिया में इस कॉपर माइन को फ्रीपोर्ट-मैक्मोरन इंक ऑपरेट करती है। हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड ने पिछले दिनों ही घोषणा की है कि 19 सितंबर 2025 को डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर (डीसी) जमशेदपुर और कंपनी के बीच रेखा माइनिंग लीज डीड हुई है। यह 20 साल के एक्सटेंडेड पीरियड के लिए है।

ये भी पढ़ें:10 साल में पहली बार बोनस शेयर बांटने की तैयारी, रॉकेट बना यह छोटकू शेयर

इसी महीने 43% चढ़ गए हैं हिन्दुस्तान कॉपर के शेयर
मिनीरत्न कंपनी हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड के शेयरों में इस महीने जबरदस्त उछाल आया है। कंपनी के शेयर इसी महीने सितंबर में 43 पर्सेंट उछल गए हैं। हिन्दुस्तान कॉपर के शेयर 29 अगस्त 2025 को 229.80 रुपये पर बंद हुए थे। कंपनी के शेयर 25 सितंबर 2025 को 330.80 रुपये पर पहुंच गए हैं। पिछले पांच साल में हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड के शेयरों में 865 पर्सेंट से अधिक की तेजी आई है। कंपनी के शेयर इस अवधि में 33.85 रुपये से बढ़कर 330 रुपये के पार जा पहुंचे हैं। पिछले 3 साल में हिन्दुस्तान कॉपर के शेयर 188 पर्सेंट से अधिक उछल गए हैं।

Business Latest News Share Market PSU
जानें Hindi News, Business News की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।