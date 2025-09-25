गिरावट की आंधी में रॉकेट बना मिनीरत्न कंपनी का शेयर, इस महीने 40% से ज्यादा उछला

मिनीरत्न कंपनी हिन्दुस्तान कॉपर के शेयर गुरुवार को 6% से अधिक चढ़कर 330.80 रुपये पर पहुंच गए हैं। कंपनी के शेयरों में लगातार पांचवें दिन तेजी आई है। इस महीने सितंबर में कंपनी के शेयर 43% चढ़ गए हैं।

मिनीरत्न कंपनी हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड के शेयर कमजोर बाजार में भी रॉकेट सा उड़ गए हैं। हिन्दुस्तान कॉपर के शेयर गुरुवार को BSE में 6 पर्सेंट से अधिक के उछाल के साथ 330.80 रुपये पर पहुंच गए हैं। कंपनी के शेयरों में लगातार पांचवें दिन तेजी आई है। 5 ट्रेडिंग सेशन में कंपनी के शेयर 17 पर्सेंट से अधिक उछल गए हैं। ग्लोबल मार्केट में कॉपर की कीमतों में आए तेज उछाल की वजह से हिन्दुस्तान कॉपर के शेयरों में यह तेजी आई है। कंपनी के शेयरों का 52 हफ्ते का हाई लेवल 352.60 रुपये है। वहीं, कंपनी के शेयरों का 52 हफ्ते का लो लेवल 183.90 रुपये है।

कॉपर की कीमतों में इस वजह से तेजी

ग्लोबल मार्केट में कॉपर की कीमतें एक साल से ज्यादा के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई हैं। दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी कॉपर माइन ग्रैसबर्ग में प्रॉडक्शन सस्पेंड होने की वजह से कॉपर की कीमतों में यह उछाल आया है। इंडोनेशिया में इस कॉपर माइन को फ्रीपोर्ट-मैक्मोरन इंक ऑपरेट करती है। हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड ने पिछले दिनों ही घोषणा की है कि 19 सितंबर 2025 को डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर (डीसी) जमशेदपुर और कंपनी के बीच रेखा माइनिंग लीज डीड हुई है। यह 20 साल के एक्सटेंडेड पीरियड के लिए है।