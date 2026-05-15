Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

30 रुपये तक जा सकता है कंस्ट्रक्शन कंपनी का शेयर, कर्ज कम होने से ब्रोकरेज गदगद

Deepak Kumar लाइव हिन्दुस्तान
share

हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी के तिमाही नतीजों में ब्याज और डेप्रिसिएशन लागत में कमी के कारण मुनाफे में सुधार दिखा।कंपनी ने अपने कर्ज कम करने के प्रयासों को जारी रखा, जिससे कुल कर्ज घटकर लगभग ₹20 बिलियन रह गया।

30 रुपये तक जा सकता है कंस्ट्रक्शन कंपनी का शेयर, कर्ज कम होने से ब्रोकरेज गदगद

HCC Share price: बाजार में बढ़त के बीच शुक्रवार को निर्माण कंपनी हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी (एचसीसी) के शेयर में बड़ी गिरावट देखी गई। सप्ताह के आखिरी कारोबारी दिन यह शेयर 2.55% टूटकर 21.42 रुपये पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान शेयर की कीमत 22.55 रुपये से 20.98 रुपये के बीच थी। शेयर को लेकर एक्सपर्ट बुलिश हैं। आइए टारगेट प्राइस चेक करते हैं।

क्या है टारगेट प्राइस?

एलारा सिक्योरिटीज ने शेयर के लिए टारगेट प्राइस 30 रुपये दिया है। यह अभी की कीमत से 36% की बढ़त को दिखाता है। शेयर के 52 हफ्ते का हाई 31.45 रुपये और 52 हफ्ते का लो 13.60 रुपये है। शेयर ने पिछले साल जून में 52 हफ्ते के हाई को टच किया था तो 52 हफ्ते का लो इस साल मार्च में था।

ब्रोकरेज ने क्या कुछ कहा?

ब्रोकरेज का कहना है कि हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी के तिमाही नतीजों में ब्याज और डेप्रिसिएशन लागत में कमी के कारण मुनाफे में सुधार दिखा। हालांकि, पिछली अवधियों में कम ऑर्डर मिलने, पुराने प्रोजेक्ट्स के पूरे होने और नए मिले प्रोजेक्ट्स के धीमे शुरू होने के कारण काम की गति धीमी रही। HCC ने अपने कर्ज कम करने के प्रयासों को जारी रखा, जिससे कुल कर्ज घटकर लगभग ₹20 बिलियन रह गया और FY27 से ब्याज लागत में कमी आने की उम्मीद है।

ये भी पढ़ें:दो दिन में ₹33000 घट गए चांदी के दाम, क्या है गिरावट की वजह?

मैनेजमेंट भविष्य को लेकर सकारात्मक है। ब्रोकरेज ने कहा कि हमने FY27E/28E के लिए अपनी कमाई के अनुमानों को 16%/13% तक बढ़ा दिया है। हमने 'Buy' (खरीदें) की रेटिंग बरकरार रखी है, लेकिन राइट्स इश्यू के कारण शेयरों की संख्या बढ़ने की वजह से हमने टारगेट प्राइस को संशोधित करके ₹30 कर दिया है। पहले शेयर का टारगेट 35 रुपये का था। बता दें कि कंपनी में प्रमोटर्स की हिस्सेदारी 16.72 फीसदी है। पब्लिक शेयरहोल्डिंग 83.28 फीसदी की है।

कैसे रहे तिमाही नतीजे?

वित्त वर्ष 2025-26 की चौथी तिमाही में हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी का मुनाफा 34.56 प्रतिशत घटकर 59 करोड़ रुपये रह गया। वित्त वर्ष 2024-25 की समान तिमाही में कंपनी का मुनाफा 90.08 करोड़ रुपये रहा था।

ये भी पढ़ें:फ्लिपकार्ट IPO की लॉन्चिंग में होगी देरी, वॉलमार्ट ने कंपनी को दिया नया टास्क
ये भी पढ़ें:बेसिक सैलरी में डीए मर्ज… 8वें वेतन आयोग से केंद्रीय कर्मचारियों को तोहफा?

कंपनी ने शेयर बाजार को दी सूचना में कहा कि तिमाही के दौरान कुल आय घटकर 1,017.51 करोड़ रुपये रही, जो एक साल पहले की समान अवधि में 1,392.20 करोड़ रुपये थी। इस दौरान कंपनी का कुल व्यय घटकर 931.28 करोड़ रुपये रहा, जो वित्त वर्ष 2024-25 की समान तिमाही में 1,077.91 करोड़ रुपये था। समूचे वित्त वर्ष 2025-26 में एचसीसी का मुनाफा बढ़कर 165.52 करोड़ रुपये रहा, जबकि वित्त वर्ष 2024-25 में यह 112.63 करोड़ रुपये था।

Deepak Kumar

लेखक के बारे में

Deepak Kumar

हिन्दुस्तान डिजिटल में करीब 5 साल से कार्यरत दीपक कुमार यहां बिजनेस की खबरें लिखते हैं। दीपक को स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस के अलावा बिजनेस से जुड़े तमाम विषयों की गहरी समझ है। वह जटिल आर्थिक और कारोबारी मुद्दों को सरल, संतुलित और आम बोलचाल की भाषा में पाठकों तक पहुंचाना बखूबी जानते हैं। उनकी बिजनेस सेक्शन के अलावा एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स से जुड़ी खबरों पर भी मजबूत पकड़ है। दीपक को उनके बेहतरीन काम के लिए विभिन्न स्तरों पर सम्मानित भी किया जा चुका है। मूल रूप से बिहार के सीवान जिले से ताल्लुक रखने वाले दीपक के पास पत्रकारिता का करीब 13 साल का अनुभव है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत अमर उजाला से की। इसके बाद दैनिक भास्कर, आजतक और इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया। इसका अगला पड़ाव हिन्दुस्तान डिजिटल था, जहां वह वर्तमान में असिस्टेंट न्यूज एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। दीपक ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की जबकि हिमाचल प्रदेश सेंट्रल यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएट हुए हैं। जहां एक तरफ वह सोशल मीडिया पर सक्रिय हैं तो वहीं नई तकनीकों से खुद को अपडेट रखते हैं। खाली समय में फिल्में देखना, खाना बनाना और क्रिकेट खेलना पसंद है।

और पढ़ें
Business News
जानें Hindi News, Business News, Budget 2026, बजट 2026 Live, Income Tax Live Updates की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा, Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।,