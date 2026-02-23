Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

2 दिन में 10% लुढ़का यह मल्टीबैगर डिफेंस स्टॉक, एक्सपर्ट ने भी चेताया, क्या है इस गिरावट की वजह

Feb 23, 2026 12:41 pm ISTTarun Pratap Singh लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

शेयर बाजार में तेजी के उलट डिफेंस स्टॉक हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (Hindustan Aeronautics Ltd) के शेयरों में 4 प्रतिशत से अधिक की गिरावट देखने को मिली है।

2 दिन में 10% लुढ़का यह मल्टीबैगर डिफेंस स्टॉक, एक्सपर्ट ने भी चेताया, क्या है इस गिरावट की वजह

शेयर बाजार में तेजी के उलट डिफेंस स्टॉक हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (Hindustan Aeronautics Ltd) के शेयरों में 4 प्रतिशत से अधिक की गिरावट देखने को मिली है। समाचार एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार इंडियन एयरफोर्स ने सभी 30 सिंगल सीट तेजस जेट की जांच तक उड़ान ना करने का फैसला किया है। मार्च 2024 जैसलमेंर और नवंबर 2025 दुबई एयरशो के दौरान तेजस जेट सवालों के घेरे में है।

ये भी पढ़ें:Q3 रिजल्ट के बाद इस शेयरों का भाव 12% चढ़ा, 52 वीक हाई पर पहुंचा दाम

दो दिन में 10% लुढ़का डिफेंस स्टॉक

डिफेंस स्टॉक हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड के शेयर बीएसई में 4150 रुपये के लेवल पर आज ओपन हुए हैं। दिन में कंपनी के शेयरों का भाव 4 प्रतिशत से अधिक की गिरावट के साथ 3998.80 रुपये के इंट्रा-डे लो लेवल पर आ गया। बता दें, डिफेंस स्टॉक के शेयरों में महज दो दिन के अंदर 10 प्रतिशत की गिरावट देखने को मिला है।

इसी महीने की शुरुआत में कुछ रिपोर्ट्स सामने आए थे। जिसमें कहा गया था कि AMCA प्रोजेक्ट्स के बोली प्रक्रिया में हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड शामिल नहीं किया गया है। इस प्रोजेक्ट की वैल्यू 1.5 लाख करोड़ रुपये से 2 लाख करोड़ रुपये के बराबर है।

ये भी पढ़ें:₹590 करोड़ की धोखाधड़ी के बाद इस बैंक का बुरा हाल, 20% गिरा भाव

ब्रोकरेज हाउस ने टारगेट प्राइस में की कटौती

सीएनबीसी टीवी18 की रिपोर्ट के अनुसार मॉर्गन स्टेनले ने हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड की रेटिंग को ‘Equal weight’ से घटाकर ‘अंडरवेट’ कर दिया है। ब्रोकरेज हाउस ने टारगेट प्राइस को 5092 रुपये से घटाकर 3355 रुपये कर दिया है।

शेयरों का प्रदर्शन लॉन्ग रन में रहा है शानदार

भले ही HAL के शेयर बीते एक महीने से संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन इसके बाद भी एक साल में यह डिफेंस स्टॉक 18 प्रतिशत का रिटर्न दिया है। वहीं, दो साल में कंपनी के शेयरों का भाव 31 प्रतिशत बढ़ा है। तीन साल से हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड के शेयरों को होल्ड करने वाले निवेशकों को अबतक 215 प्रतिशत का फायदा मिला है। 5 साल में यह डिफेंस स्टॉक 677 प्रतिशत का रिटर्न देने में सफल रहा है।

ये भी पढ़ें:रेलवे स्टॉक को मिला ₹1136 करोड़ का वर्क ऑर्डर, शेयरों को खरीदने की होड़

कंपनी के शेयर पिछले हफ्ते 18 तारीख को एक्स-डिविडेंड ट्रेड किए थे। तब कंपनी ने योग्य निवेशकों को एक शेयर पर 35 रुपये का डिविडेंड दिया था।

(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले सूझ-बूझ के साथ फैसला करें। यहां प्रस्तुत एक्सपर्ट्स के विचार निजी हैं। लाइव हिन्दुस्तान इस आधार पर शेयरों को खरीदने और बेचने की सलाह नहीं देता है।)

Tarun Pratap Singh

लेखक के बारे में

Tarun Pratap Singh

तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।

शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।

अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।

दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।

विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।

और पढ़ें
Hindustan Aeronautics Limited Stock Market Update Defence अन्य..
जानें Hindi News, Business News, Budget 2026, बजट 2026 Live, Income Tax Live Updates की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा, Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।,