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शेयरधारकों की बल्ले-बल्ले! इस कंपनी ने किया ₹10 प्रति शेयर डिविडेंड का ऐलान, जानें रिकॉर्ड डेट

Sarveshwar Pathak लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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मुख्य बातें

  • HAL Dividend News: HAL (हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड) ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए ₹10 प्रति शेयर (200%) फाइनल डिविडेंड की घोषणा की है
  • कंपनी ने 14 अगस्त 2026 को रिकॉर्ड डेट तय की है
  • AGM में मंजूरी मिलने के बाद 30 दिनों के अंदर डिविडेंड का भुगतान किया जाएगा
शेयरधारकों की बल्ले-बल्ले! इस कंपनी ने किया ₹10 प्रति शेयर डिविडेंड का ऐलान, जानें रिकॉर्ड डेट

HAL Dividend News: सरकारी रक्षा कंपनी हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) ने अपने निवेशकों के लिए बड़ी खुशखबरी दी है। कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए ₹10 प्रति इक्विटी शेयर फाइनल डिविडेंड देने की सिफारिश की है। अगर आगामी एनुअल जनरल मीटिंग (AGM) में शेयरधारकों से मंजूरी मिल जाती है, तो पात्र निवेशकों को यह डिविडेंड अगले 30 दिनों के भीतर उनके बैंक खाते में भेज दिया जाएगा। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

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14 अगस्त 2026 को रिकॉर्ड डेट तय

HAL ने बताया कि यह डिविडेंड ₹5 फेस वैल्यू वाले प्रत्येक शेयर पर 200% के बराबर होगा। कंपनी ने डिविडेंड के लिए 14 अगस्त 2026 को रिकॉर्ड डेट तय की है। इसका मतलब है कि जिन निवेशकों के नाम इस तारीख तक कंपनी के रिकॉर्ड में होंगे, वही इस डिविडेंड के हकदार होंगे। अगर कोई निवेशक डिविडेंड का लाभ लेना चाहता है, तो उसे रिकॉर्ड डेट से पहले HAL के शेयर अपने डीमैट खाते में रखने होंगे।

लगातार मजबूत वित्तीय प्रदर्शन

HAL का यह ऐलान ऐसे समय आया है, जब कंपनी लगातार मजबूत वित्तीय प्रदर्शन कर रही है। मार्च 2026 तिमाही के नतीजों में HAL ने उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन करते हुए ₹4,184 करोड़ का शुद्ध मुनाफा (Net Profit) दर्ज किया। वहीं कंपनी की कुल आय (Revenue) ₹13,943 करोड़ रही। इसके अलावा EBITDA ₹5,057 करोड़ रहा और EBITDA मार्जिन लगभग 36.3% दर्ज किया गया, जो कंपनी की मजबूत परिचालन क्षमता को दर्शाता है।

हालांकि, कंपनी की आय में सालाना आधार पर केवल 1.8% की वृद्धि हुई, लेकिन मुनाफे में 5.7% की बढ़ोतरी देखने को मिली। एक और सकारात्मक बात यह रही कि कंपनी के प्रावधान (Provisions) में बड़ी गिरावट आई। पिछले वर्ष की समान तिमाही की तुलना में प्रावधान 88% घटकर केवल ₹166 करोड़ रह गए। इससे कंपनी की लाभप्रदता को भी मजबूती मिली।

हालांकि, कंपनी ने यह भी संकेत दिया कि बढ़ती कच्चे माल (Material Cost) की लागत के कारण उसके मार्जिन पर कुछ दबाव देखने को मिला। फिर भी मजबूत ऑर्डर बुक और सरकार की रक्षा क्षेत्र में स्वदेशी उत्पादन (Defence Indigenisation) को बढ़ावा देने वाली नीतियों के कारण HAL का भविष्य काफी मजबूत माना जा रहा है।

HAL भारत की सबसे महत्वपूर्ण रक्षा और एयरोस्पेस कंपनियों में से एक है। कंपनी लड़ाकू विमान, हेलीकॉप्टर, इंजन, रक्षा उपकरण और कई अत्याधुनिक सैन्य प्रणालियों के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सरकार लगातार घरेलू रक्षा उत्पादन को बढ़ावा दे रही है, जिससे HAL को आने वाले सालों में बड़े ऑर्डर मिलने की संभावना बनी हुई है।

आज का शेयर परफॉर्मेंस

सोमवार दोपहर कारोबार के दौरान HAL का शेयर NSE पर करीब ₹4,327.40 के स्तर पर कारोबार करता दिखा। मजबूत तिमाही नतीजों और डिविडेंड की घोषणा के बाद निवेशकों का भरोसा कंपनी पर बना हुआ है। लंबे समय से HAL अपने शेयरधारकों को नियमित रूप से डिविडेंड देती रही है और इस बार भी कंपनी ने अपने मुनाफे का लाभ निवेशकों के साथ साझा करने का फैसला किया है।

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अगर आप HAL के निवेशक हैं या डिफेंस सेक्टर में निवेश करने की योजना बना रहे हैं, तो 14 अगस्त 2026 की रिकॉर्ड डेट आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। डिविडेंड के साथ-साथ कंपनी की मजबूत ऑर्डर बुक, बेहतर वित्तीय स्थिति और सरकार के डिफेंस सेक्टर पर बढ़ते फोकस को देखते हुए HAL आने वाले समय में भी निवेशकों की पसंदीदा कंपनियों में बनी रह सकती है।

Sarveshwar Pathak

लेखक के बारे में

Sarveshwar Pathak

सर्वेश्वर पाठक अक्टूबर 2022 से ‘लाइव हिंदुस्तान’ में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में बिजनेस और ऑटो सेक्शन के लिए काम कर रहे हैं। सर्वेश्वर बिजनेस और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की खबरों, रिव्यू और गहराई से किए गए एनालिसिस के लिए जाने जाते हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में उन्हें 7 साल से अधिक का अनुभव है, जिसमें उन्होंने अपनी मजबूत पकड़ और समझ के जरिए एक अलग पहचान बनाई है। उन्होंने देव संस्कृति विश्वविद्यालय, हरिद्वार से पत्रकारिता में मास्टर डिग्री हासिल की और वर्ष 2019 में ईटीवी भारत के साथ अपने करियर की शुरुआत की। इसके बाद उन्होंने दैनिक जागरण और एडिटरजी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया, जहां उन्होंने अपनी लेखन शैली और विश्लेषण क्षमता को और निखारा।

उत्तर प्रदेश के सुलतानपुर से आने वाले सर्वेश्वर केवल एक पत्रकार ही नहीं, बल्कि सामाजिक कार्यों में भी सक्रिय भागीदारी निभाते हैं। उन्हें बाल शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण और जागरूकता से जुड़े अभियानों में विशेष रुचि है। अपने विश्वविद्यालय के दिनों में उन्होंने महाराष्ट्र के गोंदिया में दो महीने से अधिक समय तक सोशल वेलफेयर से जुड़े कार्य किए, जहां उन्होंने कई स्कूलों और विश्वविद्यालयों के छात्रों को उच्च शिक्षा के प्रति प्रेरित किया। लेखन के अलावा सर्वेश्वर को बचपन से ही क्रिकेट खेलने और डांस का शौक है, जो उनके व्यक्तित्व को संतुलित और ऊर्जावान बनाता है। उनका उद्देश्य सिर्फ खबरें लिखना ही नहीं, बल्कि लोगों को जागरूक और प्रेरित करना भी है।

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