शेयरधारकों की बल्ले-बल्ले! इस कंपनी ने किया ₹10 प्रति शेयर डिविडेंड का ऐलान, जानें रिकॉर्ड डेट

HAL Dividend News: सरकारी रक्षा कंपनी हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) ने अपने निवेशकों के लिए बड़ी खुशखबरी दी है। कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए ₹10 प्रति इक्विटी शेयर फाइनल डिविडेंड देने की सिफारिश की है। अगर आगामी एनुअल जनरल मीटिंग (AGM) में शेयरधारकों से मंजूरी मिल जाती है, तो पात्र निवेशकों को यह डिविडेंड अगले 30 दिनों के भीतर उनके बैंक खाते में भेज दिया जाएगा। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

14 अगस्त 2026 को रिकॉर्ड डेट तय

HAL ने बताया कि यह डिविडेंड ₹5 फेस वैल्यू वाले प्रत्येक शेयर पर 200% के बराबर होगा। कंपनी ने डिविडेंड के लिए 14 अगस्त 2026 को रिकॉर्ड डेट तय की है। इसका मतलब है कि जिन निवेशकों के नाम इस तारीख तक कंपनी के रिकॉर्ड में होंगे, वही इस डिविडेंड के हकदार होंगे। अगर कोई निवेशक डिविडेंड का लाभ लेना चाहता है, तो उसे रिकॉर्ड डेट से पहले HAL के शेयर अपने डीमैट खाते में रखने होंगे।

लगातार मजबूत वित्तीय प्रदर्शन

HAL का यह ऐलान ऐसे समय आया है, जब कंपनी लगातार मजबूत वित्तीय प्रदर्शन कर रही है। मार्च 2026 तिमाही के नतीजों में HAL ने उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन करते हुए ₹4,184 करोड़ का शुद्ध मुनाफा (Net Profit) दर्ज किया। वहीं कंपनी की कुल आय (Revenue) ₹13,943 करोड़ रही। इसके अलावा EBITDA ₹5,057 करोड़ रहा और EBITDA मार्जिन लगभग 36.3% दर्ज किया गया, जो कंपनी की मजबूत परिचालन क्षमता को दर्शाता है।

हालांकि, कंपनी की आय में सालाना आधार पर केवल 1.8% की वृद्धि हुई, लेकिन मुनाफे में 5.7% की बढ़ोतरी देखने को मिली। एक और सकारात्मक बात यह रही कि कंपनी के प्रावधान (Provisions) में बड़ी गिरावट आई। पिछले वर्ष की समान तिमाही की तुलना में प्रावधान 88% घटकर केवल ₹166 करोड़ रह गए। इससे कंपनी की लाभप्रदता को भी मजबूती मिली।

हालांकि, कंपनी ने यह भी संकेत दिया कि बढ़ती कच्चे माल (Material Cost) की लागत के कारण उसके मार्जिन पर कुछ दबाव देखने को मिला। फिर भी मजबूत ऑर्डर बुक और सरकार की रक्षा क्षेत्र में स्वदेशी उत्पादन (Defence Indigenisation) को बढ़ावा देने वाली नीतियों के कारण HAL का भविष्य काफी मजबूत माना जा रहा है।

HAL भारत की सबसे महत्वपूर्ण रक्षा और एयरोस्पेस कंपनियों में से एक है। कंपनी लड़ाकू विमान, हेलीकॉप्टर, इंजन, रक्षा उपकरण और कई अत्याधुनिक सैन्य प्रणालियों के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सरकार लगातार घरेलू रक्षा उत्पादन को बढ़ावा दे रही है, जिससे HAL को आने वाले सालों में बड़े ऑर्डर मिलने की संभावना बनी हुई है।

आज का शेयर परफॉर्मेंस

सोमवार दोपहर कारोबार के दौरान HAL का शेयर NSE पर करीब ₹4,327.40 के स्तर पर कारोबार करता दिखा। मजबूत तिमाही नतीजों और डिविडेंड की घोषणा के बाद निवेशकों का भरोसा कंपनी पर बना हुआ है। लंबे समय से HAL अपने शेयरधारकों को नियमित रूप से डिविडेंड देती रही है और इस बार भी कंपनी ने अपने मुनाफे का लाभ निवेशकों के साथ साझा करने का फैसला किया है।