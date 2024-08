हिंडनबर्ग vs अडानी ग्रुप, अब तक क्या कुछ हुआ, जानें विस्तार से

‘सेबी चीफ ने सैलरी से कई गुना अधिक पैसा कंसल्टेंसी कंपनी से कमाया’

कब और क्या कुछ हुआ है?

1- 24 जनवरी 2023 को हिंडनबर्ग ने ‘Adani Group: How The World’s 3rd Richest Man Is Pulling The Largest Con In Corporate History’ नाम से एक रिपोर्ट प्रकाशित किया। इस रिपोर्ट में अडानी ग्रुप पर वित्तीय धोखाधड़ी और स्टॉक में हेरफेर का आरोप लगाया था। रिपोर्ट ऐसे में समय में आई थी जब कुछ ही दिन के बाद अडानी ग्रुप की कंपनी का 20,000 करोड़ रुपये का एफपीओ आने वाला था।