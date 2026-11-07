59% उछला बिड़ला ग्रुप की कंपनी का मुनाफा, ब्रोकरेज ने कहा- खरीद लो शेयर
मुख्य बातें
- हिंडाल्को के शेयर निवेशकों की नजर में आ गए हैं
- पिछले एक सप्ताह इस कंपनी के शेयर में 7.25 फीसदी और दो सप्ताह में 11.30 फीसदी की बढ़त दर्ज की गई है
Hindalco share price: आदित्य बिड़ला समूह की प्रमुख मेटल कंपनी हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने सितंबर तिमाही के नतीजे जारी कर दिए हैं। इसके बाद अब हिंडाल्को के शेयर निवेशकों की नजर में आ गए हैं। बीते शुक्रवार को कंपनी के शेयर में खरीदारी देखी गई और इसका भाव करीब 2 पर्सेंट उछलकर 957.70 रुपये पर पहुंच गया। इस शेयर को लेकर ब्रोकरेज बुलिश नजर आ रहे हैं।
कैसे रहे तिमाही नतीजे?
हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड का चालू वित्त वर्ष 2026-27 की दूसरी तिमाही में मुनाफा 58.8 प्रतिशत बढ़कर 7,533 करोड़ रुपये रहा। वित्त वर्ष 2025-26 की दूसरी (जुलाई-सितंबर) तिमाही में कंपनी का मुनाफा 4,741 करोड़ रुपये था। कंपनी ने बीएसई को दी सूचना में बताया कि चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में उसकी आय बढ़कर 92,651 करोड़ रुपये हो गई, जो पिछले साल की समान तिमाही में 66,771 करोड़ रुपये थी। दूसरी तिमाही में कंपनी की एबिटा 13,757 करोड़ रुपये रही, जो सालाना आधार पर 42 प्रतिशत अधिक है।
मुनाफे की वजह?
हिंडाल्को इंडस्ट्रीज के मुताबिक, इस शानदार प्रदर्शन में उसके इंटीग्रेटेड बिजनेस मॉडल की अहम भूमिका रही। इसके प्राइमरी अपस्ट्रीम बिजनेस के साथ डाउनस्ट्रीम कारोबार ने भी मजबूत योगदान दिया। कंपनी के कॉपर बिजनेस ने अब तक का सबसे अधिक तिमाही एबिटा दर्ज किया। वहीं, उसकी सब्सिडियरी Novelis का प्रदर्शन भी बेहतर बना रहा।
शेयर का परफॉर्मेंस
पिछले एक सप्ताह इस कंपनी के शेयर में 7.25 फीसदी और दो सप्ताह में 11.30 फीसदी की बढ़त दर्ज की गई है। हालांकि, पिछले तीन महीने में शेयर 6.71 फीसदी और छह महीने में 8.47 फीसदी नीचे है। एक साल में इसने 21.53 फीसदी का रिटर्न दिया है जबकि साल 2026 में अब तक शेयर 7.01 फीसदी चढ़ चुका है।
ब्रोकरेज फर्म नुवामा इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज ने हिंडाल्को के शेयर पर अपना रुख सकारात्मक कर दिया है। ब्रोकरेज ने इसकी रेटिंग को 'बाय' दिया है और टारगेट प्राइस 1,108 रुपये से बढ़ाकर 1,184 रुपये कर दिया है। शेयर के 52 हफ्ते का हाई 1,179.35 रुपये है।
बता दें कि हिंडाल्को इंडस्ट्रीज आदित्य बिड़ला समूह की प्रमुख मेटल कंपनी है। 31 अरब डॉलर की मेटल क्षेत्र की इस कंपनी का राजस्व के लिहाज से दुनिया की सबसे बड़ी एल्युमीनियम कंपनी और चीन के बाहर तांबे की छड़ बनाने वाली दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी है। हिंडाल्को बॉक्साइट खनन, एल्युमिना शोधन, कोयला खनन, निजी उपयोग के लिए बिजली संयंत्र और एल्युमीनियम गलाने से लेकर डाउनस्ट्रीम रोलिंग, एक्सट्रूजन और फॉइल तक पूरी प्राइस चेन में काम करती है।
लेखक के बारे मेंDeepak Kumar
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