17 साल के बाद बोनस शेयर दे रही है कंपनी, रिकॉर्ड डेट 30 मार्च से पहले, 5 साल में 1054% का दिया रिटर्न
Bonus Share: Hind Rectifiers Ltd ने बोनस शेयर के लिए रिकॉर्ड डेट का ऐलान कर दिया है। जोकि इसी महीने है। कंपनी 17 साल के बाद फिर से बोनस शेयर दे रही है।
Bonus Share: 17 साल के बाद एक बार फिर से हिंद रेक्टिफायर्स लिमिटेड (Hind Rectifiers Ltd) ने बोनस शेयर देने का फैसला किया है। कंपनी की तरफ से एक शेयर पर एक शेयर बोनस के तौर पर दिया जाएगा। इस बोनस शेयर के लिए कंपनी ने रिकॉर्ड डेट का ऐलान कर दिया है। जोकि इसी महीने है।
किस दिन है रिकॉर्ड डेट
स्टॉक एक्सचेंज को दी जानकारी में Hind Rectifiers Ltd ने बताया है कि एक शेयर पर एक शेयर बोनस बांटा जाएगा। इस बोनस इश्यू के लिए कंपनी ने 27 मार्च 2026 की तारीख को रिकॉर्ड डेट तय किया है। यानी जिन निवेशकों का नाम कंपनी के रिकॉर्ड बुक में रहेगा उन्हें ही बोनस शेयर का लाभ मिलेगा।
इससे पहले कंपनी ने 2008 में निवेशकों को बोनस शेयर दिया था। तब Hind Rectifiers Ltd ने एक शेयर पर एक शेयर बोनस के तौर पर दिए थे।
शेयरों का प्रदर्शन कैसा रहा है?
शुक्रवार को मार्केट के बंद होने के समय पर Hind Rectifiers Ltd के शेयरों का भाव बीएसई में 0.89 प्रतिशत की गिरावट के बाद 1485.80 रुपये के स्तर पर था। बीते तीन महीनों के दौरान कंपनी के शेयरों की कीमतों में 5.45 प्रतिशत की तेजी आई है। वहीं, एक साल में यह स्टॉक 50.58 प्रतिशत का रिटर्न देने में सफल रहा है। कंपनी का 52 वीक हाई 2101 रुपये और 52 वीक लो लेवल 817.25 रुपये है। कंपनी का मार्केट कैप 2553 करोड़ रुपये का है।
Hind Rectifiers Ltd के शेयरों की कीमतों में 155 प्रतिशत की तेजी आई है। तीन साल से शेयरों को होल्ड करने वाले निवेशकों को अबतक 637 प्रतिशत का फायदा हुआ है। बता दें, 5 साल में इस स्टॉक का भाव 1054 प्रतिशत और 10 साल में 2416 प्रतिशत बढ़ा है।
किसके पास कितना हिस्सा?
कंपनी में प्रमोटर्स की हिस्सेदारी 43.93 प्रतिशत और पब्लिक की हिस्सेदारी 56.07 प्रतिशत दिसंबर तिमाही तक थी। कंपनी के शेयरहोल्डिंग में फिलहाल कोई बदलाव नहीं देखने को मिला है।
(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें।)
लेखक के बारे मेंTarun Pratap Singh
तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।
शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।
अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।
दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।
विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।