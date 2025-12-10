NHAI से मिला इस कंपनी को बड़ा ऑर्डर, शेयर खरीदने को मच गई लूट, ₹67 पर आया भाव
Highway Infrastructure shares: हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर के शेयरों में मंगलवार, 10 दिसंबर को जबरदस्त तेजी देखने को मिली। बाजार खुलते ही कंपनी के शेयर 8% उछलकर ₹67.13 पर पहुंच गए। यह उछाल कंपनी को नेशनल हाईवेज़ अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) से मिले ₹328 करोड़ के बड़े ऑर्डर के बाद आया है। कंपनी को काज़ा फी प्लाज़ा (NH-16, चिलाकलूरिपेट–विजयवाड़ा सेक्शन, आंध्र प्रदेश) के संचालन के लिए यह लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस (LOA) मिला है।
क्या है डिटेल
कंपनी के ताजा एक्सचेंज फाइलिंग के मुताबिक, यह ऑर्डर ₹328,77,77,777 का है। बड़े ऑर्डर के साथ शेयर में आई तेजी ने निवेशकों में नई उम्मीद जगाई है। कंपनी हाल ही में मजबूत वित्तीय प्रदर्शन भी दिखा चुकी है। सितंबर तिमाही में कंपनी का मुनाफा बढ़कर ₹9.7 करोड़ पहुंच गया, जो पिछले साल की समान तिमाही के ₹1.6 करोड़ के मुकाबले काफी अधिक है। हालांकि राजस्व थोड़ा घटकर ₹115.3 करोड़ रहा, जबकि पिछले साल यह ₹119.39 करोड़ था।
पहले भी मिला था काम
हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर को सितंबर में भी NHAI से ₹69.8 करोड़ का LOA मिला था, जिसके तहत उसे उत्तर प्रदेश में मुज़ैना हेटिम फी प्लाजा का संचालन करना है। इसके अलावा कंपनी राजस्थान में चार-लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे पर एक टोल प्लाज़ा चलाने के लिए भी ₹18.97 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट हासिल कर चुकी है, जिसकी संचालन तिथि 11 सितंबर तय है। लगातार मिल रहे इन प्रोजेक्ट्स से कंपनी के ऑर्डर बुक में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है।
शेयर के हाल
सोमवार के पिछले सत्र में शेयर ₹62.09 पर बंद हुआ था। स्टॉक ने 14 अगस्त 2025 को अपना 52-वीक हाई ₹134.89 और 9 दिसंबर 2025 को 52-वीक लो ₹59.80 छुआ था। मौजूदा भाव अपने उच्च स्तर से 53% नीचे है, लेकिन लो से करीब 4% ऊपर है। कंपनी की मार्केट कैप अभी ₹445.31 करोड़ है, और ताज़ा ऑर्डर के बाद शेयर में आगे भी हलचल रहने की उम्मीद है।