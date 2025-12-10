Wed, Dec 10, 2025Hindustan Hindi News
locationशहर चुनेंepaperई- पेपर
search
login
More
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़Highway Infrastructure shares surges 8 percent today price 67 rupees after bag order from NHAI
NHAI से मिला इस कंपनी को बड़ा ऑर्डर, शेयर खरीदने को मच गई लूट, ₹67 पर आया भाव

NHAI से मिला इस कंपनी को बड़ा ऑर्डर, शेयर खरीदने को मच गई लूट, ₹67 पर आया भाव

संक्षेप:

यह उछाल कंपनी को नेशनल हाईवेज़ अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) से मिले ₹328 करोड़ के बड़े ऑर्डर के बाद आया है। कंपनी को काज़ा फी प्लाज़ा (NH-16, चिलाकलूरिपेट–विजयवाड़ा सेक्शन, आंध्र प्रदेश) के संचालन के लिए यह लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस (LOA) मिला है।

Dec 10, 2025 12:56 pm ISTVarsha Pathak लाइव हिन्दुस्तान
share

Highway Infrastructure shares: हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर के शेयरों में मंगलवार, 10 दिसंबर को जबरदस्त तेजी देखने को मिली। बाजार खुलते ही कंपनी के शेयर 8% उछलकर ₹67.13 पर पहुंच गए। यह उछाल कंपनी को नेशनल हाईवेज़ अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) से मिले ₹328 करोड़ के बड़े ऑर्डर के बाद आया है। कंपनी को काज़ा फी प्लाज़ा (NH-16, चिलाकलूरिपेट–विजयवाड़ा सेक्शन, आंध्र प्रदेश) के संचालन के लिए यह लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस (LOA) मिला है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

क्या है डिटेल

कंपनी के ताजा एक्सचेंज फाइलिंग के मुताबिक, यह ऑर्डर ₹328,77,77,777 का है। बड़े ऑर्डर के साथ शेयर में आई तेजी ने निवेशकों में नई उम्मीद जगाई है। कंपनी हाल ही में मजबूत वित्तीय प्रदर्शन भी दिखा चुकी है। सितंबर तिमाही में कंपनी का मुनाफा बढ़कर ₹9.7 करोड़ पहुंच गया, जो पिछले साल की समान तिमाही के ₹1.6 करोड़ के मुकाबले काफी अधिक है। हालांकि राजस्व थोड़ा घटकर ₹115.3 करोड़ रहा, जबकि पिछले साल यह ₹119.39 करोड़ था।

पहले भी मिला था काम

हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर को सितंबर में भी NHAI से ₹69.8 करोड़ का LOA मिला था, जिसके तहत उसे उत्तर प्रदेश में मुज़ैना हेटिम फी प्लाजा का संचालन करना है। इसके अलावा कंपनी राजस्थान में चार-लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे पर एक टोल प्लाज़ा चलाने के लिए भी ₹18.97 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट हासिल कर चुकी है, जिसकी संचालन तिथि 11 सितंबर तय है। लगातार मिल रहे इन प्रोजेक्ट्स से कंपनी के ऑर्डर बुक में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है।

शेयर के हाल

सोमवार के पिछले सत्र में शेयर ₹62.09 पर बंद हुआ था। स्टॉक ने 14 अगस्त 2025 को अपना 52-वीक हाई ₹134.89 और 9 दिसंबर 2025 को 52-वीक लो ₹59.80 छुआ था। मौजूदा भाव अपने उच्च स्तर से 53% नीचे है, लेकिन लो से करीब 4% ऊपर है। कंपनी की मार्केट कैप अभी ₹445.31 करोड़ है, और ताज़ा ऑर्डर के बाद शेयर में आगे भी हलचल रहने की उम्मीद है।

Varsha Pathak

लेखक के बारे में

Varsha Pathak
वर्षा पाठक बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर करीब 2 साल से हिन्दुस्तान डिजिटल से जुड़ी हुई हैं। मूल रूप से मधुबनी (बिहार) की रहने वाली वर्षा लाइव हिन्दुस्तान में बिजनेस सेक्शन के लिए खबरें लिखती हैं। उन्हें बिजनेस सेक्शन के अलग-अलग जॉनर की खबरों की समझ है। इसमें स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, यूटिलिटी आदि शामिल हैं। करीब 7 साल से मीडिया इंडस्ट्री में सक्रिय वर्षा ने यहां से पहले दैनिक भास्कर और नेटवर्क 18 में बतौर कंटेंट राइटर काम किया है। उन्हें रिपोर्टिंग का भी अनुभव है। करियर की छोटी अवधि में ही वर्षा के काम की ना सिर्फ सराहना हुई है बल्कि सम्मानित भी किया गया है। वर्षा ने जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में डिप्लोमा की डिग्री ली। और पढ़ें
जानें Hindi News, Business News की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।