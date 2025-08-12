Highway Infrastructure Shares crossed 120 rupee on listing day IPO Price 70 rupee 70 रुपये का शेयर पहले ही दिन 120 रुपये के पार, 75% से ज्यादा का फायदा, Business Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़Highway Infrastructure Shares crossed 120 rupee on listing day IPO Price 70 rupee

70 रुपये का शेयर पहले ही दिन 120 रुपये के पार, 75% से ज्यादा का फायदा

हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर के शेयर BSE में 67.14% के प्रीमियम के साथ 117 रुपये पर लिस्ट हुए। लिस्टिंग के ठीक बाद कंपनी के शेयर 5% और उछलकर 122.84 रुपये पर पहुंच गए हैं। कंपनी के शेयर NSE पर 115 रुपये में लिस्ट हुए और 120.75 रुपये पर जा पहुंचे हैं।

Vishnu Soni लाइव हिन्दुस्तानTue, 12 Aug 2025 10:17 AM
share Share
Follow Us on
70 रुपये का शेयर पहले ही दिन 120 रुपये के पार, 75% से ज्यादा का फायदा

हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड ने शेयर बाजार में धमाकेदार शुरुआत की है। हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर के शेयर मंगलवार को BSE में 67.14 पर्सेंट के फायदे के साथ 117 रुपये पर लिस्ट हुए हैं। लिस्टिंग के ठीक बाद कंपनी के शेयर BSE में 5 पर्सेंट और चढ़कर 122.84 रुपये पर पहुंच गए हैं। आईपीओ में कंपनी के शेयर का दाम 70 रुपये था। हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर के शेयर 70 रुपये के इश्यू प्राइस के मुकाबले पहले ही दिन 75 पर्सेंट से ज्यादा उछल गए हैं। हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर का आईपीओ दांव लगाने के लिए 5 अगस्त 2025 को खुला था और यह 7 अगस्त तक ओपन रहा।

NSE में कंपनी के शेयरों की लिस्टिंग
हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के शेयर NSE पर 64.29 पर्सेंट के फायदे के साथ 115 रुपये पर लिस्ट हुए हैं। लिस्टिंग के ठीक बाद कंपनी के शेयर 5 पर्सेंट के अपर सर्किट के साथ 120.75 रुपये पर जा पहुंचे हैं। हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर के पब्लिक इश्यू का टोटल साइज 130 करोड़ रुपये तक का था। कंपनी के प्रमोटर अरुण कुमार जैन, अनूप अग्रवाल और रिद्धार्थ जैन हैं। आईपीओ से पहले कंपनी में प्रमोटर्स की हिस्सेदारी 94.95 पर्सेंट थी।

ये भी पढ़ें:ITR की डेडलाइन 45 दिन क्यों बढ़ी, 12 लाख तक नो टैक्स अभी नहीं, अगले साल

316 गुना से ज्यादा सब्सक्राइब हुआ था IPO
हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर का आईपीओ 316.64 गुना सब्सक्राइब हुआ था। कंपनी के आईपीओ में रिटेल इनवेस्टर्स कैटेगरी में 164.48 गुना दांव लगा, जबकि गैर संस्थागत निवेशक (नॉन-इंस्टीट्यूशनल इनवेस्टर्स या NII) कैटेगरी में आईपीओ को 473.10 गुना सब्सक्रिप्शन मिला। हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर के आईपीओ में क्वॉलीफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स (QIB) कैटेगरी में 432.71 गुना दांव लगा। कंपनी के आईपीओ में आम निवेशक कम से कम 1 लॉट और अधिकतम 13 लॉट के लिए दांव लगा सकते थे। आईपीओ की एक लॉट में 211 शेयर थे। यानी, आम निवेशकों को एक लॉट के लिए 14,770 रुपये का निवेश करना पड़ा।

ये भी पढ़ें:36358% की तूफानी तेजी, महारत्न कंपनी के ऑर्डर के बाद रॉकेट बना छोटकू शेयर

कंपनी का कारोबार
हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (Highway Infrastructure) की शुरुआत साल 1995 में हुई है। हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर, एक इंफ्रास्ट्रक्चर डिवेलपमेंट और मैनेजमेंट कंपनी है। कंपनी टोलवे कलेक्शन, इंजीनियरिंग, प्रेक्योरेमेंट एंड कंस्ट्रक्चर (EPC) प्रोजेक्ट्स और रियल एस्टेट डिवेलपमेंट बिजनेस में सक्रिय है। रोड, हाईवे, ब्रिज और रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स के कंस्ट्रक्शन एंड मेंटीनेंस में कंपनी का स्पेसलाइजेशन है।

Business Latest News IPO Share Market अन्य..
जानें Hindi News, Business News की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।