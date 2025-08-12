70 रुपये का शेयर पहले ही दिन 120 रुपये के पार, 75% से ज्यादा का फायदा

हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर के शेयर BSE में 67.14% के प्रीमियम के साथ 117 रुपये पर लिस्ट हुए। लिस्टिंग के ठीक बाद कंपनी के शेयर 5% और उछलकर 122.84 रुपये पर पहुंच गए हैं। कंपनी के शेयर NSE पर 115 रुपये में लिस्ट हुए और 120.75 रुपये पर जा पहुंचे हैं।

हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड ने शेयर बाजार में धमाकेदार शुरुआत की है। हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर के शेयर मंगलवार को BSE में 67.14 पर्सेंट के फायदे के साथ 117 रुपये पर लिस्ट हुए हैं। लिस्टिंग के ठीक बाद कंपनी के शेयर BSE में 5 पर्सेंट और चढ़कर 122.84 रुपये पर पहुंच गए हैं। आईपीओ में कंपनी के शेयर का दाम 70 रुपये था। हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर के शेयर 70 रुपये के इश्यू प्राइस के मुकाबले पहले ही दिन 75 पर्सेंट से ज्यादा उछल गए हैं। हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर का आईपीओ दांव लगाने के लिए 5 अगस्त 2025 को खुला था और यह 7 अगस्त तक ओपन रहा।

NSE में कंपनी के शेयरों की लिस्टिंग

हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के शेयर NSE पर 64.29 पर्सेंट के फायदे के साथ 115 रुपये पर लिस्ट हुए हैं। लिस्टिंग के ठीक बाद कंपनी के शेयर 5 पर्सेंट के अपर सर्किट के साथ 120.75 रुपये पर जा पहुंचे हैं। हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर के पब्लिक इश्यू का टोटल साइज 130 करोड़ रुपये तक का था। कंपनी के प्रमोटर अरुण कुमार जैन, अनूप अग्रवाल और रिद्धार्थ जैन हैं। आईपीओ से पहले कंपनी में प्रमोटर्स की हिस्सेदारी 94.95 पर्सेंट थी।

316 गुना से ज्यादा सब्सक्राइब हुआ था IPO

हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर का आईपीओ 316.64 गुना सब्सक्राइब हुआ था। कंपनी के आईपीओ में रिटेल इनवेस्टर्स कैटेगरी में 164.48 गुना दांव लगा, जबकि गैर संस्थागत निवेशक (नॉन-इंस्टीट्यूशनल इनवेस्टर्स या NII) कैटेगरी में आईपीओ को 473.10 गुना सब्सक्रिप्शन मिला। हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर के आईपीओ में क्वॉलीफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स (QIB) कैटेगरी में 432.71 गुना दांव लगा। कंपनी के आईपीओ में आम निवेशक कम से कम 1 लॉट और अधिकतम 13 लॉट के लिए दांव लगा सकते थे। आईपीओ की एक लॉट में 211 शेयर थे। यानी, आम निवेशकों को एक लॉट के लिए 14,770 रुपये का निवेश करना पड़ा।