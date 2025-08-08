₹130 करोड़ के IPO के लिए मिलीं ₹33,759 करोड़ की बोलियां, आज निवेशकों के लिए बड़ा दिन, GMP करें चेक

Highway Infrastructure Ltd IPO: 3 दिनों तक रिटेल निवेशकों के लिए ओपन रहने के बाद यह मेनबोर्ड आईपीओ गुरुवार को बंद हो गया। इस दौरान 130 करोड़ रुपये के इश्यू पर 33759 करोड़ रुपये से अधिक की बोलियां मिली हैं।

Highway Infrastructure Ltd IPO: भले ही शेयर बाजार (सेंकेंड्री मार्केट) में इस समय उथल-पुथल मची हुई है। लेकिन एक आईपीओ ने खूब चर्चा बटोरी है। हम बात कर रहे हैं हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड आईपीओ की। 3 दिनों तक रिटेल निवेशकों के लिए ओपन रहने के बाद यह मेनबोर्ड आईपीओ गुरुवार को बंद हो गया। इस दौरान 130 करोड़ रुपये के इश्यू पर 33759 करोड़ रुपये से अधिक की बोलियां मिली हैं। बता दें, अकेले इंस्टीट्यूशनल इनवेस्टर्स के जरिए 25,202 करोड़ रुपये की बोलियां इस आईपीओ के लिए प्राप्त हुई हैं।

निवेशकों के नजरिए से आज बड़ा दिन है। कंपनी के शेयरों का अलॉटमेंट आज प्रस्तावित है।

बीएसई के डाटा के अनुसार 4,82,27,63,700 शेयर के लिए निवेशकों की तरफ 300 गुना से अधिक बोलियां प्राप्त हुई हैं। नॉन इंस्टीट्यूशनल इंवेस्टर्स सेक्शन में 447.32 गुना सब्सक्रिप्शन प्राप्त हुआ है। वहीं, क्वालीफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स सेक्शन में 420.57 गुना सब्सक्रिप्शन मिला है। वहीं, रिटेल निवेशकों की कैटगरी में 155.58 गुना सब्सक्रिप्शन मिला है।

पूरे इश्यू का 30 प्रतिशत क्यूआईबी, 30 प्रतिशत एनआईआई और कम से कम 40 प्रतिशत रिटेल निवेशकों के लिए है।

क्या था प्राइस बैंड? हाईवे इंफ्रा आईपीओ का प्राइस बैंड 65 रुपये से 70 रुपये प्रति शेयर निर्धारित किया गया है। कंपनी ने आईपीओ के जरिए 97.52 करोड़ फ्रेश शेयर और ऑफर फार सेल के जरिए 46.40 लाख शेयर जारी करने की बात कही है। बता दें, कंपनी फ्रेश शेयरों के जरिए जुटाए पैसे का उपयोग वर्किंग कैपिटल और जनरल कॉरपोरेट कार्यों के लिए करेगी।

एंकर निवेशकों से कंपनी ने जुटाए 23.40 करोड़ कंपनी ने एंकर निवेशकों से 23.40 करोड़ रुपये जुटाए हैं। एंकर निवेशकों को कंपनी ने 33.40 लाख शेयर 70 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से जारी किए हैं। बता दें, एचडीएफसी बैंक, वीपीके ग्लोबल वेंचर्स फंड एंकर निवेशकों में से हैं।

शेयरों का अलॉटमेंट आज हाईवे इंफ्रा के शेयरों का अलॉटमेंट आज यानी 8 अगस्त को है। कंपनी के शेयरों की लिस्टिंग बीएसई और एनएसई में 12 अगस्त को होगी।

क्या है जीएमपी? (Highway Infrastructure Ltd IPO GMP) इंवेस्टर्स गेन की रिपोर्ट के अनुसार ग्रे मार्केट में कंपनी का आईपीओ 36 रुपये के प्रीमियम पर ट्रेड कर रहा है। 6 अगस्त की तुलना में कंपनी के जीएमपी में 4 रुपये की गिरावट आई है।