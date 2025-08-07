Highway Infrastructure IPO subscribe 300 times price band 70 rupees gmp surges 36 rupees ₹70 के IPO पर दांव लगाने को टूटे निवेशक, 300 गुना अधिक सब्सक्राइब, ग्रे मार्केट में तूफानी तेजी, Business Hindi News - Hindustan
आईपीओ को 1.60 करोड़ शेयरों की पेशकश के मुकाबले 482 करोड़ से अधिक शेयरों के लिए बोलियां मिलीं, जो 300.61 गुना सब्सक्रिप्शन मिला। गैर-संस्थागत निवेशकों की कैटेगरी में 447.32 गुना और खुदरा व्यक्तिगत निवेशकों की कैटेगरी में 155.58 गुना सब्सक्रिप्शन मिला।

Varsha Pathak लाइव हिन्दुस्तानThu, 7 Aug 2025 05:57 PM
₹70 के IPO पर दांव लगाने को टूटे निवेशक, 300 गुना अधिक सब्सक्राइब, ग्रे मार्केट में तूफानी तेजी

Highway Infrastructure IPO subscription status: हाईवे इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के आईपीओ (IPO) को अपने तीसरे और अंतिम दिन 300% से अधिक सब्सक्रिप्शन मिला। एनएसई के आंकड़ों के अनुसार, हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर के आईपीओ को 1.60 करोड़ शेयरों की पेशकश के मुकाबले 482 करोड़ से अधिक शेयरों के लिए बोलियां मिलीं, जो 300.61 गुना सब्सक्रिप्शन मिला। गैर-संस्थागत निवेशकों की कैटेगरी में 447.32 गुना और खुदरा व्यक्तिगत निवेशकों की कैटेगरी में 155.58 गुना सब्सक्रिप्शन मिला। योग्य संस्थागत खरीदारों के हिस्से को 420.57 गुना सब्सक्रिप्शन मिला। इसका प्राइस बैंड 70 रुपये तय किया गया है। इससे पहले, इसने एचडीएफसी बैंक और अबांस फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड सहित एंकर निवेशकों से 23.40 करोड़ रुपये जुटाए थे।

क्या चल रहा GMP?

Investorgain.com के मुताबिक, कंपनी के शेयर ग्रे मार्केट में ₹36 प्रीमियम पर उपलब्ध हैं। यानी यह शेयर 106 रुपये के प्रीमियम पर लिस्ट हो सकता है। इसका मतलब है कि कंपनी के शेयर लिस्टिंग पर 51.43% का मुनाफा करा सकता है। आईपीओ शेयरों के आवंटन की तिथि शुक्रवार, 8 अगस्त होगी। हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर को मंगलवार, 12 अगस्त को बीएसई और एनएसई में लिस्ट किए जाने की संभावना है।

क्या है डिटेल

इसका प्रमुख कारण गैर-संस्थागत निवेशकों की ओर से भारी मांग रही। कंपनी इंफ्रा डेवलपमेंट और प्रबंधन के क्षेत्र में कार्यरत है। इसमें टोल संग्रह, ईपीसी (इंजीनियरिंग, खरीद और निर्माण) परियोजनाएं और रियल एस्टेट विकास जैसे प्रमुख क्षेत्र शामिल हैं। कंपनी की स्थापना 1995 में हुई थी। इंदौर स्थित यह कंपनी सड़क, राजमार्ग, पुल और आवासीय परियोजनाओं के निर्माण और रखरखाव में विशेषज्ञता रखती है।

कंपनी की योजना

हाईवे इन्फ्रास्ट्रक्चर का लक्ष्य आईपीओ से प्राप्त राशि का उपयोग विशिष्ट व्यावसायिक आवश्यकताओं के लिए करना है। इस राशि का एक हिस्सा कंपनी की कार्यशील पूंजी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आवंटित किया जाएगा। शेष राशि का उपयोग सामान्य कॉर्पोरेट उद्देश्यों के लिए किया जाएगा।

