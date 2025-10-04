कंपनी के हाथ लगा 2 बड़ा वर्क ऑर्डर, e-Bus चार्जिंग स्टेशन का काम, शेयरों का भाव 100 रुपये भी नहीं

Highway Infrastructure Share: हाईवे-इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड को दो बड़े वर्क ऑर्डर मिले हैं। कंपनी ने इसकी जानकारी एक्सचेंज के साथ साझा की है। इन दोनों वर्क ऑर्डर की वैल्यू 1-1 करोड़ रुपये से अधिक की है।

Highway Infrastructure Share: हाईवे-इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड को दो बड़े वर्क ऑर्डर मिले हैं। कंपनी ने इसकी जानकारी एक्सचेंज के साथ साझा की है। इन दोनों वर्क ऑर्डर की वैल्यू 1-1 करोड़ रुपये से अधिक की है। अब सोमवार को कंपनी के शेयरों पर नजर बनाए रखनी होगी। बता दें, हाईवे-इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड का आईपीओ इसी साल अगस्त के महीने में आया था।

कहां मिला है काम कंपनी ने एक्सचेंज को दी जानकारी में बताया है कि उन्हें पीएम-ई बस सेवा के तहत देवास नाका डिपो पर ई-बस चार्जिंग स्टेशन बनाना है। इस वर्क ऑर्डर की कुल वैल्यू 1.08 करोड़ रुपये की है।

दूसरा वर्क ऑर्डर भी कंपनी को चार्जिंग स्टेशन के लिए ही मिला है। यह वर्क ऑर्डर भी पीएम-ई बस सेवा के अंतर्गत आता है। नायता मुंडला में कंपनी को 1.96 करोड़ रुपये का काम मिला है।

शेयरों पर रखें नजर हाईवे-इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के शेयर शुक्रवार को मार्केट के बंद होने के समय पर 80.11 रुपये के लेवल पर थे। कंपनी के आईपीओ का 52 वीक हाई 134.89 रुपये है। वहीं, 52 वीक लो लेवल 78.50 रुपये है। कंपनी का मार्केट कैप 574.55 करोड़ रुपये का है। बीते एक महीने में कंपनी के शेयरों की कीमतों में करीब 15 प्रतिशत की गिरावट आई है।

अगस्त में आया था आईपीओ हाईवे-इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड का आईपीओ 5 अगस्त को खुला था। कंपनी का आईपीओ 7 अगस्त तक ओपन था। कंपनी ने आईपीओ के लिए 65 रुपये से 70 रुपये प्रति शेयर का प्राइस बैंड तय किया था। हाईवे-इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड की लिस्टिंग बीएसई में 67.14 प्रतिशत के प्रीमियम के साथ 117 रुपये पर हुई थी। लिस्टिंग के दिन यह आईपीओ 122.84 रुपये तक पहुंच गया था।

3 दिन के ओपनिंग के दौरान इस मेनबोर्ड सेगमेंट के आईपीओ को 67.91 गुना सब्सक्रिप्शन मिला था।