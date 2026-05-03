2021 में सीधे 11% बढ़ा था कर्मचारियों का DA, अब बढ़ोतरी को लेकर आ रही ये बड़ी खबर
DA Hike latest updates: 7वें वेतन आयोग के दौरान सबसे बड़ी बढ़ोतरी 2021 में 11% की रही थी, जब कोरोना के बाद रोका गया DA एक साथ जारी किया गया था। वहीं, अब जनवरी 2026 में महंगाई भत्ता (Dearness Allowance) 60% तक पहुंच गया है, जो जनवरी 2026 से लागू माना जाएगा।
DA Hike Latest Updates: महंगाई भत्ता (Dearness Allowance - DA) केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स की सैलरी का एक अहम हिस्सा होता है, जिसका उद्देश्य बढ़ती महंगाई के असर को कम करना है। हाल ही में सरकार ने DA को 58% से बढ़ाकर 60% कर दिया है, जो जनवरी 2026 से लागू माना जाएगा। यह बढ़ोतरी भले ही 2% की हो, लेकिन इसका असर करीब 50 लाख कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनर्स पर पड़ेगा। खास बात यह है कि 7वें वेतन आयोग के तहत अब तक की सबसे बड़ी DA बढ़ोतरी साल 2021 में हुई थी, जब एक साथ 11% की बढ़ोतरी की गई थी। उस समय कोरोना महामारी के बाद रोके गए DA को एक साथ बहाल किया गया था, जिससे कर्मचारियों को बड़ा फायदा मिला था।
DA को साल में दो बार संशोधित किया जाता है। जनवरी और जुलाई के आधार पर और इसकी घोषणा आमतौर पर मार्च और अक्टूबर में होती है। यह AICPI (All India Consumer Price Index) के आंकड़ों पर आधारित होता है, जो देश में महंगाई की स्थिति को दर्शाता है। जब महंगाई बढ़ती है, तो DA भी उसी अनुपात में बढ़ाया जाता है, ताकि कर्मचारियों की क्रय शक्ति बनी रहे।
पिछले कुछ सालों में DA में लगातार बढ़ोतरी देखी गई है। 2020 में कोरोना के चलते DA बढ़ोतरी पर अस्थायी रोक लगी थी, लेकिन 2021 में इसे एक साथ बहाल करते हुए 11% की रिकॉर्ड बढ़ोतरी की गई थी। इसके बाद 2022, 2023, 2024 और 2025 में भी 3% से 4% के बीच नियमित बढ़ोतरी होती रही। अब 2026 में 2% की बढ़ोतरी के साथ DA 60% के स्तर पर पहुंच गया है, जो अब तक के उच्चतम स्तरों में से एक है।
|प्रभावी डेट
|DA (%)
|बढ़ोतरी (%)
|आदेश जारी तिथि
|जनवरी 2021
|17%
|-
|जुलाई 2021
|जुलाई 2021
|28%
|+11%
|अक्टूबर 2021
|जनवरी 2022
|34%
|+3%
|मार्च 2022
|जुलाई 2022
|38%
|+4%
|सितंबर 2022
|जनवरी 2023
|42%
|+4%
|अप्रैल 2023
|जुलाई 2023
|46%
|+4%
|अक्टूबर 2023
|जनवरी 2024
|50%
|+4%
|मार्च 2024
|जुलाई 2024
|53%
|+3%
|अक्टूबर 2024
|जनवरी 2025
|55%
|+2%
|मार्च 2025
|जुलाई 2025
|58%
|+3%
|अक्टूबर 2025
|जनवरी 2026
|60%
|+2%
|अप्रैल 2026
आपको बता दें कि DA पूरी तरह टैक्सेबल होता है और यह कर्मचारी की CTC (Cost to Company) का हिस्सा होता है। इसे हर महीने सैलरी के साथ दिया जाता है। साथ ही DA की राशि कर्मचारियों के लोकेशन के हिसाब से भी थोड़ी अलग हो सकती है, क्योंकि शहरी और ग्रामीण इलाकों में महंगाई का स्तर अलग-अलग होता है।
आने वाले समय में 8वें वेतन आयोग के गठन के साथ DA, सैलरी और अन्य भत्तों में और बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। फिलहाल DA में लगातार हो रही बढ़ोतरी यह दिखाती है कि सरकार कर्मचारियों को महंगाई से राहत देने की कोशिश कर रही है। हालांकि, भविष्य में बढ़ोतरी की रफ्तार आर्थिक परिस्थितियों पर निर्भर करेगी।
लेखक के बारे मेंSarveshwar Pathak
सर्वेश्वर पाठक अक्टूबर 2022 से ‘लाइव हिंदुस्तान’ में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में बिजनेस और ऑटो सेक्शन के लिए
काम कर रहे हैं। सर्वेश्वर बिजनेस और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की खबरों, रिव्यू और गहराई से किए गए एनालिसिस के लिए जाने जाते
हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में उन्हें 7 साल से अधिक का अनुभव है, जिसमें उन्होंने अपनी मजबूत पकड़ और समझ के जरिए एक अलग
पहचान बनाई है। उन्होंने देव संस्कृति विश्वविद्यालय, हरिद्वार से पत्रकारिता में मास्टर डिग्री हासिल की और वर्ष 2019 में
ईटीवी भारत के साथ अपने करियर की शुरुआत की। इसके बाद उन्होंने दैनिक जागरण और एडिटरजी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में
भी काम किया, जहां उन्होंने अपनी लेखन शैली और विश्लेषण क्षमता को और निखारा।
उत्तर प्रदेश के सुलतानपुर से आने वाले सर्वेश्वर केवल एक पत्रकार ही नहीं, बल्कि सामाजिक कार्यों में भी सक्रिय भागीदारी निभाते हैं। उन्हें बाल शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण और जागरूकता से जुड़े अभियानों में विशेष रुचि है। अपने विश्वविद्यालय के दिनों में उन्होंने महाराष्ट्र के गोंदिया में दो महीने से अधिक समय तक सोशल वेलफेयर से जुड़े कार्य किए, जहां उन्होंने कई स्कूलों और विश्वविद्यालयों के छात्रों को उच्च शिक्षा के प्रति प्रेरित किया। लेखन के अलावा सर्वेश्वर को बचपन से ही क्रिकेट खेलने और डांस का शौक है, जो उनके व्यक्तित्व को संतुलित और ऊर्जावान बनाता है। उनका उद्देश्य सिर्फ खबरें लिखना ही नहीं, बल्कि लोगों को जागरूक और प्रेरित करना भी है।