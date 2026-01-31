सिगरेट-तंबाकू उत्पादों के दाम बढ़ेंगे, बजट-डे पर लगेगा बड़ा झटका

Hindustan Hindi News
बजट-डे पर सिगरेट और तंबाकू उत्पादों के दाम बढ़ने वाले हैं। नए टैक्स स्ट्रक्चर के तहत पहले लागू 28 प्रतिशत जीएसटी और क्षतिपूर्ति उपकर की जगह अब 40 प्रतिशत जीएसटी लगाया जाएगा। इसके साथ तंबाकू उत्पादों पर एक्साइज ड्यूटी और पान मसाला पर अलग उपकर भी जोड़ा जाएगा।

Jan 31, 2026 04:28 pm IST
बजट-डे पर सिगरेट और तंबाकू उत्पादों के दाम बढ़ने वाले हैं। ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एक फरवरी से सिगरेट, तंबाकू और पान मसाला पर टैक्स व्यवस्था सख्त होने जा रही है। केंद्र सरकार ने इन उत्पादों पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (एक्साइज ड्यूटी) और एक अलग स्वास्थ्य एवं राष्ट्रीय सुरक्षा उपकर लागू करने का फैसला किया है। बता दें कि साल 2017 में जीएसटी लागू हुआ था। इसके बाद से अब तक सिन गुड्स पर टैक्स स्ट्रक्चर में यह सबसे बड़ा बदलाव माना जा रहा है।

तंबाकू के मूल्यांकन की नई व्यवस्था

एक फरवरी से तंबाकू उत्पादों (चबाने वाला तंबाकू, फिल्टर खैनी, जर्दा युक्त सुगंधित तंबाकू और गुटखा) के लिए अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) आधारित मूल्यांकन की नई व्यवस्था शुरू होगी। इसके तहत जीएसटी का निर्धारण पैकेट पर घोषित खुदरा बिक्री मूल्य के आधार पर किया जाएगा। चबाने वाले तंबाकू और जर्दा पर 82 प्रतिशत, जबकि गुटखा पर 91 प्रतिशत एक्साइज ड्यूटी लगेगी। पान मसाला पर कुल कर भार 88 प्रतिशत रहेगा, जिसमें नया उपकर उत्पादन क्षमता के आधार पर वसूला जाएगा।

सिगरेट की लंबाई के हिसाब से एक्साइज ड्यूटी

सिगरेट पर लंबाई के आधार पर एक्साइज ड्यूटी तय किया जाएगा। सिगरेट पर एक्साइज ड्यूटी प्रति स्टिक 2.05 रुपये से 8.50 रुपये तक होगी। 65 mm तक की छोटी बिना फिल्टर सिगरेट पर करीब 2.05 रुपये प्रति स्टिक अतिरिक्त शुल्क लगेगा जबकि छोटी फिल्टर सिगरेट पर लगभग 2.10 रुपये ड्यूटी होगी। 65 से 70 mm लंबाई की सिगरेट पर 3.6 से 4 रुपये और 70 से 75 mm की सिगरेट पर करीब 5.4 रुपये प्रति स्टिक टैक्स लगाया जाएगा। असामान्य डिजाइन वाली सिगरेट पर अधिकतम 8.50 रुपये प्रति स्टिक ड्यूटी लागू होगी। क्रिसिल रेटिंग्स के मुताबिक, इस बढ़े हुए कर का असर सिगरेट की बिक्री पर पड़ेगा और अगले वित्त वर्ष में खपत में 6 से 8 पर्सेंट तक गिरावट आ सकती है।

पान मसाला निर्माताओं को करना होगा ये काम

पान मसाला निर्माताओं को एक फरवरी से स्वास्थ्य और राष्ट्रीय सुरक्षा उपकर कानून के तहत नया रजिस्ट्रेशन कराना होगा। ऐसे उत्पादों के निर्माताओं को सभी पैकिंग मशीनों को कवर करने वाली एक कार्यशील सीसीटीवी प्रणाली लगानी होगी और इसकी फुटेज को कम से कम 24 महीनों तक सुरक्षित रखना होगा। उन्हें उत्पाद शुल्क अधिकारियों को मशीनों की संख्या और उनकी क्षमता की जानकारी भी देनी होगी। यदि कोई मशीन लगातार कम से कम 15 दिनों तक बंद रहती है, तो वे उत्पाद शुल्क में छूट का दावा कर सकते हैं।

