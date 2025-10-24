सोने की ऊंची उड़ान पर ब्रेक, क्या आगे आएगी और गिरावट, आज कितना सस्ता हुआ
MCX Gold Price Today: एमसीएक्स पर आज सुबह शुक्रवार (24 अक्टूबर) को सोने की कीमतों में गिरावट देखी गई। दिसंबर वायदा के सोने का भाव लगभग 9:06 बजे 0.44% गिरकर 1,23,552 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया। इसी समय एमसीएक्स पर दिसंबर की चांदी के कांट्रैक्ट 0.98% गिरकर 1,47,052 रुपये प्रति किलोग्राम पर थे।
मौजूदा हालात: सोने की कीमतें दबाव में
सोने की कीमतें लगातार कई हफ्तों से ऊंचाई पर थी, लेकिन इस शुक्रवार भारी बिकवाली के कारण नौ सप्ताह की जीत का सिलसिला टूटने के कगार पर है। इस हफ्ते की शुरुआत में पीली धातु में पांच वर्षों में सबसे बड़ी गिरावट दर्ज की गई, जिसमें कीमतें 5% से ज्यादा गिर गईं। इसके पीछे बड़ी मात्रा में गोल्ड ईटीएफ से पैसे की निकासी प्रमुख वजह रही, जहां पांच महीने में सबसे बड़ी एक दिन की निकासी दर्ज हुई।
सालभर की रैली और ग्लोबल कारण
इसके बावजूद, सोने की कीमतें अब भी साल की शुरुआत से 50% से ज्यादा बढ़ी हुई हैं, जिसमें व्यापारिक तनाव की बड़ी भूमिका रही है। अगले सप्ताह राष्ट्रपति ट्रंप और शी जिनपिंग के बीच संभावित व्यापारिक वार्ता पर भी बाजारों की नजर है।
भू-राजनीतिक जोखिम और अमेरिकी नीतियां
अमेरिका द्वारा रूस पर नई सजा लागू करने के बाद, यूक्रेन युद्ध को लेकर वैश्विक अस्थिरता बनी हुई है. वहीं फेडरल रिजर्व द्वारा साल के अंत तक दो और ब्याज दरों में कटौती की उम्मीदें भी सोने के भाव को समर्थन दे रही हैं। शुक्रवार यानी आज आने वाली अमेरिकी महंगाई रिपोर्ट (सीपीआई) निवेशकों के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि वह मौद्रिक नीति की दिशा तय कर सकती है।
दिसंबर में कहां जा सकती है कीमत?
रिलायंस सिक्योरिटीज के वरिष्ठ विश्लेषक जिगर त्रिवेदी के मुताबिक, कमजोर वैश्विक माहौल को देखते हुए दिसंबर के एमसीएक्स सोना वायदा में भाव 1,23,000 रुपये प्रति 10 ग्राम तक गिर सकता है।
(डिस्क्लेमर: एक्सपर्ट्स की सिफारिशें, सुझाव, विचार और राय उनके अपने हैं, लाइव हिन्दुस्तान के नहीं। कमोडिटी मार्केट में निवेश जोखिमों के अधीन है और निवेश से पहले अपने एडवाइजर से परामर्श कर लें।)