हाई बीपी, थायराइड, फैटी लिवर: एक बैंक कर्मचारी की दर्दभरी कहानी, क्यों छोड़नी पड़ी नौकरी?

एक सरकारी बैंक कर्मचारी ने 15 साल की सर्विस के बाद अपनी नौकरी छोड़ने के दर्दनाक फैसले को ऑनलाइन शेयर किया है। नौकरी ने उन्हें गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं दे दी हैं, जिनमें हाई ब्लड प्रेशर, थायराइड और फैटी लिवर शामिल हैं। 

Drigraj Madheshia लाइव हिन्दुस्तानFri, 26 Sep 2025 10:38 AM
एक सरकारी बैंक कर्मचारी ने 15 साल की सर्विस के बाद अपनी नौकरी छोड़ने के दर्दनाक फैसले को ऑनलाइन शेयर किया है। उनकी इस पोस्ट ने सोशल मीडिया पर चर्चा तो तेज कर दी है और सरकारी बैंकों में कर्मचारियों की सेहत और काम के बढ़ते दबाव पर सवाल खड़े किए हैं।

पेंशन से ज्यादा कीमती है जिंदगी

मिंट की खबर के मुताबिक रेडिट पर एक यूजर ने पूछा कि क्या वह अपनी बैंक नौकरी में काम कम नहीं कर सकते। कर्मचारी ने जवाब दिया कि वह नए पेंशन सिस्टम (एनपीएस) में हैं, इसलिए पुरानी पेंशन का लाभ नहीं मिलेगा। उन्होंने कहा, "पेंशन हो या न हो, मुझे अपनी जान बचानी है। सैलरी से ज्यादा कीमती जिंदगी है।"

एक अन्य यूजर ने टिप्पणी करते हुए निजी बैंकों की खराब कामकाजी स्थितियों की ओर इशारा किया और सलाह दी कि सार्वजनिक क्षेत्र की नौकरी में ही बने रहना बेहतर है।

क्यों छोड़ी नौकरी? सेहत और इज्जत दोनों गए

39 साल के इस कर्मचारी ने बताया कि उन्होंने तीन ऑल इंडिया लेवल की परीक्षाएं पास करके यह नौकरी हासिल की थी, जिसे उत्तर भारत में सुरक्षित और प्रतिष्ठित माना जाता है। लेकिन अब यही नौकरी उन्हें तनावग्रस्त कर रही है।

उन्होंने लिखा, "एक PSU बैंक की नौकरी स्थिरता, अच्छा घर, कार और समाज में इज्जत तो देती है, लेकिन अब यह मुझे सुकून नहीं देती।"

नौकरी ने उन्हें गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं दे दी हैं, जिनमें हाई ब्लड प्रेशर, थायराइड और फैटी लिवर शामिल हैं। काम के लगातार लंबे घंटे (सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक), अचानक ट्रांसफर और अंतहीन सेल्स टारगेट ने उनकी सेहत बिगाड़ दी।

बॉस की 'अनुचित मांग' और 'बेकार बीमा' बेचने का दबाव

सबसे ज्यादा परेशानी उन्हें "बेकार बीमा उत्पाद बेचने के दबाव" से हुई। उन्हें ऐसे उत्पाद ग्राहकों को बेचने होते थे जिनकी जरूरत उन्हें खुद नहीं थी। इतना ही नहीं, टारगेट पूरे करने के लिए उन्हें रविवार को भी काम करना पड़ता था और बॉसों की "अनुचित मांगों" के आगे चुप रहना पड़ता था।

उन्होंने कहा, "यह ऐसा है जैसे तुमने अपनी इज्जत ही बेच दी हो। मुझे लगता है कि अब मैं अपने साथ न्याय नहीं कर पा रहा हूं।"

आखिरी फैसला: नौकरी छोड़ने का साहस

इन हालातों से तंग आकर उस कर्मचारी ने अब काम पर जाना बंद कर दिया है। उन्होंने माना कि इससे उनकी सैलरी बंद हो जाएगी और आर्थिक मुश्किलें शुरू हो सकती हैं, लेकिन उन्हें उम्मीद है कि इस कदम से उन्हें "उनकी जिंदगी वापस" मिल जाएगी।

उन्होंने लिखा, "मुझे डर है कि कहीं मैं भी अपने दूसरे साथी बैंकरों की तरह एक दिन टूट न जाऊं। मैं ऐसा नहीं होने देना चाहता।"

लोगों की प्रतिक्रिया: हमदर्दी और अपने अनुभव

इस पोस्ट पर कई लोगों ने अपनी सहानुभूति जताई और अपने अनुभव साझा किए।

एक आईटी प्रोफेशनल ने कमेंट करते हुए कहा कि उन्हें भी हाई बीपी और फैटी लिवर की समस्या है। उन्होंने कहा, "नौकरी जाने के डर और EMI का तनाव है। कभी-कभी लगता है कि काश मेरे पास भी आपकी तरह नौकरी की सुरक्षा होती और मेरा तबादला किसी दूरदराज के इलाके में हो जाता।"

एक अन्य यूजर ने लिखा कि उनकी बहन भी एक सरकारी बैंक में काम करती हैं और उनकी हालत ठीक इसी तरह की है। उन्हें अपनी चार साल की बेटी के लिए भी समय नहीं मिल पाता। सेवा शर्तें "बिल्कुल दयनीय" हैं।

