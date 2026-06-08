शेयर बाजार में गिरावट के विपरीत 9% चढ़ा यह इंफ्रा स्टॉक, गंगा एक्सप्रेस से जुड़ी अच्छी खबर का नतीजा, निवेशक गदगद
मुख्य बातें
- Infra Engineering Ltd Share Price: आज एचजी इंफ्रा इंजीनियरिंग के शेयरों में 9 प्रतिशत की तेजी देखने को मिली है
- निवेशक गंगा एक्सप्रेस वे प्रोजेक्ट के पूरा होने से खुश दिखाई दे रहे हैं
H.G. Infra Engineering Ltd Share Price: एक तरफ घरेलू शेयर बाजारों में भारी गिरावट देखने को मिल रही है। दूसरी तरफ एक स्टॉक है जिसको खरीदने के लिए निवेशकों में होड़ सी मची हुई है। हम बात कर रहे हैं एचजी इंफ्रा की। कंपनी के शेयरों का भाव 9 प्रतिशत से अधिक आज सोमवार को उछल गया। इसके पीछे की वजह गंगा एक्सप्रेस वे से जुड़ी एक खबर है। कंपनी को गंगा एक्सप्रेस वे एक सेक्शन का काम मिला था। कंपनी ने यह काम पूरा करना लिया है। उन्हें काम पूरा करने का सर्टिफिकेट भी मिल गया है। बता दें, इस प्रोजक्ट की वैल्यू 4970.99 करोड़ रुपये का था।
9% चढ़ा कंपनी के शेयरों का भाव
आज सोमवार को बीएसई में एचजी इंफ्रा इंजीनियरिंग के शेयर 559.95 रुपये के स्तर पर खुले थे। दिन में कंपनी के शेयरों का भाव 9 प्रतिशत से अधिक की तेजी के साथ 602 रुपये के स्तर तक पहुंच गया। बता दें, इस कंपनी ने शेयर बाजारों को दी जानकारी में कहा है कि अडानी रोड ट्रांसपोर्ट ने उन्हें काम पूरा करने का प्रोविजनल सर्टिफिकेट दिया है। कंपनी ने कंफर्म किया कि अब यह कॉमर्शियल ऑपरेशंस के लिए फिट है।
एचजी इंफ्रा इंजीनियरिंग को 151.70 किलोमीटर का काम मिला था। कंपनी बदांयू जिले के नागला से हरदोई जिले के उबरिया खुर्द तक काम करना था। यह प्रोजेक्ट अडानी रोड ट्रांसपोर्ट लिमिटेड ने दिया था। बता दें, इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए 820 दिन का समय मिला था।
शेयरों का प्रदर्शन कैसा है? (H.G. Infra Engineering Ltd Share Performance)
बीते एक महीने के दौरान एचजी इंफ्रा के शेयरों की कीमतों में 8.74 प्रतिशत की गिरावट आई है। वहीं, तीन महीने में कंपनी के शेयरों का भाव 14 प्रतिशत बढ़ा है। हालांकि, इसके बाद भी 6 महीने में कंपनी के शेयरों का दाम 28 प्रतिशत नीचे लुढ़क गया है। वहीं, एक साल में एचजी इंफ्रा के शेयरों की कीमतों में 47 प्रतिशत की गिरावट देखने को मिली है। जबकि इस दौरान सेंसेक्स इंडेक्स में 10 प्रतिशत गिरावट दर्ज की गई है। एचजी इंफ्रा का 52 वीक हाई 1143.70 रुपये और 52 वीक लो लेवल 430.05 रुपये है। कंपनी का मार्केट कैप 3737 करोड़ रुपये रहा है।
दो साल में एचजी इंफ्रा के शेयरों की कीमतों में 62 प्रतिशत और तीन साल में 38 प्रतिशत की गिरावट देखने को मिली है। हालांकि, 5 साल में यह स्टॉक पोजीशनल निवेशकों को 35 प्रतिशत का रिटर्न भी दिया है।
(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें।)
लेखक के बारे मेंTarun Pratap Singh
तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।
शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।
अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।
दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।
विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।