Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़HG Infra Engineering Ltd gets 1415 crore rupee work order in JV stock in focus
इस कंपनी को मिला JV में महाराष्ट्र मेट्रो का काम, ₹1415 करोड़ का ऑर्डर, सोमवार को फोकस में रहेंगे शेयर

इस कंपनी को मिला JV में महाराष्ट्र मेट्रो का काम, ₹1415 करोड़ का ऑर्डर, सोमवार को फोकस में रहेंगे शेयर

संक्षेप:

एच जी इंफ्रा इंजीनियरिंग लिमिटेड (H.G. Infra Engineering Ltd) को बड़ा वर्क ऑर्डर हाथ लगा है। कंपनी को 1415 करोड़ रुपये का काम मिला है। कंपनी को 20.527 किलोमीटर का काम मिला है। कंपनी को महाराष्ट्र मेट्रो रेल कॉरपोरेशन से यह वर्क ऑर्डर मिला है।

Sat, 22 Nov 2025 04:40 PMTarun Pratap Singh लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

एच जी इंफ्रा इंजीनियरिंग लिमिटेड (H.G. Infra Engineering Ltd) को बड़ा वर्क ऑर्डर हाथ लगा है। कंपनी को 1415 करोड़ रुपये का काम मिला है। कंपनी को 20.527 किलोमीटर का काम मिला है। कंपनी को महाराष्ट्र मेट्रो रेल कॉरपोरेशन से यह वर्क ऑर्डर मिला है। यह काम कलपतरु प्रोजेक्ट्स इंटरनेशनल लिमिटेड के ज्वाइंट वेंचर में मिला है। जिसमें 40 प्रतिशत हिस्सेदारी एच जी इंफ्रा इंजीनियरिंग लिमिटेड की है। वहीं, 60 प्रतिशत हिस्सेदारी कलपतरु प्रोजेक्ट्स इंटरनेशनल लिमिटेड के पास है। बता दें, इस प्रोजेक्ट को पूरा करने की टाइमलाइन 36 महीने की है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।
ये भी पढ़ें:10% तक चढ़ा यह प्राइवेट बैंक का शेयर, एक्सपर्ट्स बुलिश, कीमत 200 रुपये से कम

सोमवार को फोकस में रहेंगे शेयर

शुक्रवार को बाजार के बंद होने के समय पर एच जी इंफ्रा इंजीनियरिंग लिमिटेड के शेयर बीएसई में 0.05 प्रतिशत की तेजी के साथ 863.90 रुपये के लेवल पर बंद था। बीते 6 महीने के दौरान एच जी इंफ्रा इंजीनियरिग लिमिटेड के शेयरों की कीमतों में 31 प्रतिशत की गिरावट आई है। वहीं, एक साल में यह स्टॉक 32.49 प्रतिशत टूट चुका है। कंपनी का 52 वीक हाई 1560.95 रुपये और 52 वीक लो लेवल 854.75 रुपये है। कंपनी का मार्केट कैप 5630 करोड़ रुपये का है।

दो साल से स्टॉक को होल्ड करने वाले निवेशकों को अब भी 2.70 प्रतिशत का नुकसान है। बता दें, 5 साल में कंपनी के शेयरों का भाव 331 प्रतिशत की तेजी आई है।

ये भी पढ़ें:डिफेंस सेक्टर का नया HAL बनेगा यह धाकड़ स्टॉक, रिटर्न के मामले में आगे

2018 से डिविडेंड दे रही है कंपनी

एच जी इंफ्रा ने पहली बार निवेशकों को 2018 में डिविडेंड दिया था। तब कंपनी ने एक शेयर पर 0.50 रुपये का डिविडेंड दिया था। 2019 में कंपनी ने 0.50 रुपये, 2021 में 0.80 रुपये का डिविडेंड दिया था। बता दें, 2024 में कंपनी ने एक शेयर पर 1.50 रुपये का डिविडेंड दिया था। वहीं, 2025 में कंपनी ने एक शेयर पर 2 रुपये का डिविडेंड दिया है। कंपनी अगस्त के महीने में एक्स-डिविडेंड ट्रेड की थी।

इस कंपनी में प्रमोटर की हिस्सेदारी 71.78 प्रतिशत की है। वहीं, पब्लिक के पास 28.22 प्रतिशत हिस्सा है।

(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें।)

Tarun Pratap Singh

लेखक के बारे में

Tarun Pratap Singh
घर वाले इंजीनियर बनाना चाहते थे, लेकिन सामाजिक विषयों में रुचि पत्रकारिता की ओर खींच लाई। लाइव हिंदुस्तान के लिए खबरें लिखने के साथ समय-समय पर ग्राउंड रिपोर्टिंग करते रहते हैं। बिजनेस, राजनीति, क्रिकेट, धर्म और साहित्य में गहरी रुचि है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय से एम.ए. और भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से पत्रकारिता का कोर्स किया है। तरुण, लाइव हिन्दुस्तान में बतौर सीनियर कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। और पढ़ें
Stock Market Update Share Market Business News अन्य..
जानें Hindi News, Business News की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।