इन इंफ्रा कंपनियों की लगी लॉटरी! ₹11,000 करोड़ का प्रोजेक्ट मिलते ही दौड़े ये स्टॉक्स, हाथ लगा रेलवे-हाईवे का बड़ा काम
₹11,000 करोड़ का बड़ा ऑर्डर मिलते ही अफकॉन्स इंफ्रास्ट्रक्चर (Afcons Infrastructure) और HG इंफ्रा इंजीनियरिंग के शेयरों में भी मजबूत खरीदारी देखने को मिली। इन शेयरों में करीब 8% तक की उछाल देखी गई है। इन ऑर्डर्स को कंपनियों के लिए आने वाले सालों की ग्रोथ का बड़ा संकेत माना जा रहा है।
इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर की दिग्गज कंपनियों अफकॉन्स इंफ्रास्ट्रक्चर और एचजी इंफ्रा इंजीनियरिंग के शेयरों में मंगलवार को जबरदस्त तेजी देखने को मिली। दोनों कंपनियों को कुल मिलाकर 11,000 करोड़ रुपये से ज्यादा के बड़े प्रोजेक्ट मिलने के बाद निवेशकों का भरोसा मजबूत हुआ और शेयर बाजार में इन स्टॉक्स ने शानदार प्रदर्शन किया। अफकॉन्स इंफ्रास्ट्रक्चर (Afcons Infrastructure) के शेयर जहां करीब 8% तक उछल गए, वहीं HG इंफ्रा इंजीनियरिंग (HG Infra Engineering) के शेयरों में भी मजबूत खरीदारी देखने को मिली। इन ऑर्डर्स को कंपनियों के लिए आने वाले सालों की ग्रोथ का बड़ा संकेत माना जा रहा है।
अफकॉन्स इंफ्रास्ट्रक्चर ने यूरोप में गाड़ा झंडा
शापूरजी पल्लोनजी ग्रुप की कंपनी अफकॉन्स इंफ्रास्ट्रक्चर (Afcons Infrastructure) के लिए यह एक ऐतिहासिक पल है। कंपनी को क्रोएशिया (Croatia) में एक विशाल रेलवे प्रोजेक्ट के लिए सबसे उपयुक्त बोलीदाता (L1) के रूप में चुना गया है। इस प्रोजेक्ट की वैल्यू ₹7,544 करोड़ है।
इस प्रोजेक्ट के तहत क्रोएशिया की 'डुगो सेलो-नोवस्का' रेल लाइन पर मौजूदा ट्रैक का पुनर्निर्माण और एक नया दूसरा ट्रैक बिछाया जाएगा। इसके अलावा कंपनी वहां इलेक्ट्रिफिकेशन, सिग्नलिंग और टेलीकम्युनिकेशन का काम भी संभालेगी। विदेशी धरती पर इतने बड़े ऑर्डर ने कंपनी की साख और वैश्विक स्तर पर इसकी तकनीकी क्षमता को साबित किया है।
HG इंफ्रा के शेयर का हाल
HG इंफ्रा के शेयरों में हाल के दिनों में मजबूत तेजी देखने को मिली है। मंगलवार को (12:34pm बजे) कंपनी का शेयर NSE पर 1.73% चढ़कर ₹640.65 पर कारोबार कर रहा था।
HG इंफ्रा इंजीनियरिंग: महाराष्ट्र में हाईवे का बड़ा काम
दूसरी ओर HG इंफ्रा इंजीनियरिंग (HG Infra Engineering) ने घरेलू बाजार में अपनी पकड़ मजबूत की है। कंपनी को वेलस्पन एंटरप्राइजेज (Welspun Enterprises) से महाराष्ट्र में एक बड़े हाईवे प्रोजेक्ट के लिए लेटर ऑफ अवॉर्ड (LoA) प्राप्त हुआ। इस प्रोजेक्ट की वैल्यू ₹3,931 करोड़ है। यह प्रोजेक्ट पुणे और शिरूर (NH-753F) के बीच लगभग 53.4 किलोमीटर लंबे हिस्से पर 6-लेन का आंशिक रूप से एलिवेटेड हाईवे कॉरिडोर बनाने के बारे में है। इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए कंपनी को 36 महीने (3 साल) का समय दिया गया है।
शेयर बाजार में निवेशकों की चांदी
इन बड़े ऑर्डर्स की खबर ने सोमवार की सुस्ती को मंगलवार की हरियाली में बदल दिया, जहां कल अफकॉन्स (Afcons) का शेयर गिरावट के साथ ₹326.30 पर बंद हुआ था, वहीं आज खबर आते ही इसमें जोरदार खरीदारी देखी गई। इसी तरह HG Infra (HG इंफ्रा) का शेयर भी अपने कल के स्तर ₹630 से काफी ऊपर ट्रेड करता नजर आया।
अफकॉन्स शेयर का हाल
अफकॉन्स (Afcons Infrastructure) के शेयरों में हाल ही में शानदार तेजी देखने को मिली है। मंगलवार को (12:34pm बजे) कंपनी का शेयर NSE पर 1.78% की बढ़त के साथ ₹332.45 पर कारोबार कर रहा है।
मार्केट एक्सपर्ट्स का मानना है कि इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में सरकार के बढ़ते खर्च और कंपनियों को मिल रहे अंतरराष्ट्रीय ऑर्डर्स से आने वाले समय में इन स्टॉक्स में और भी मजबूती देखने को मिल सकती है।
लेखक के बारे मेंSarveshwar Pathak
सर्वेश्वर पाठक अक्टूबर 2022 से ‘लाइव हिंदुस्तान’ में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में बिजनेस और ऑटो सेक्शन के लिए
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उत्तर प्रदेश के सुलतानपुर से आने वाले सर्वेश्वर केवल एक पत्रकार ही नहीं, बल्कि सामाजिक कार्यों में भी सक्रिय भागीदारी निभाते हैं। उन्हें बाल शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण और जागरूकता से जुड़े अभियानों में विशेष रुचि है। अपने विश्वविद्यालय के दिनों में उन्होंने महाराष्ट्र के गोंदिया में दो महीने से अधिक समय तक सोशल वेलफेयर से जुड़े कार्य किए, जहां उन्होंने कई स्कूलों और विश्वविद्यालयों के छात्रों को उच्च शिक्षा के प्रति प्रेरित किया। लेखन के अलावा सर्वेश्वर को बचपन से ही क्रिकेट खेलने और डांस का शौक है, जो उनके व्यक्तित्व को संतुलित और ऊर्जावान बनाता है। उनका उद्देश्य सिर्फ खबरें लिखना ही नहीं, बल्कि लोगों को जागरूक और प्रेरित करना भी है।