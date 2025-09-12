हैंड ग्रेनेड जैसे हथियार बनाएगी यह कंपनी, शेयर बना रॉकेट, 73 रुपये पर है भाव
HFCL share price: टेलीकॉम सेक्टर से जुड़ी कंपनी- एचएफसीएल लिमिटेड के शेयरों में शुक्रवार को बड़ी बढ़त देखी गई। सप्ताह के आखिरी कारोबारी दिन यह शेयर 70.29 रुपये की पिछली क्लोजिंग के मुकाबले करीब 5 पर्सेंट बढ़कर 73.66 रुपये के स्तर तक पहुंच गया। अगस्त के महीने में ही 68.58 रुपये पर शेयर था। यह शेयर के 52 हफ्ते का लो है। इस शेयर के 52 हफ्ते का हाई 171 रुपये है। यह भाव पिछले साल रहा था।
शुक्रवार को तेजी की वजह
दरअसल, आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट की स्थापना के लिए 1,000 एकड़ भूमि आवंटित किए जाने के बाद शेयर में तेजी आई है। एचएफसीएल ने 11 सितंबर को स्टॉक एक्सचेंज को दी गई सूचना में कहा-श्री सत्य साईं जिले के मदकासिरा मंडल में प्लांट की स्थापना के उद्देश्य से 1,000 एकड़ भूमि आवंटन के कंपनी के प्रस्ताव को राज्य निवेश संवर्धन बोर्ड ने मंजूरी दे दी है। पहले चरण में, आंध्र प्रदेश सरकार की एक औद्योगिक अवसंरचना एजेंसी, आंध्र प्रदेश औद्योगिक अवसंरचना निगम लिमिटेड, 329 एकड़ भूमि आवंटित करेगी। कंपनी ने कहा कि दूसरे चरण में अतिरिक्त 671 एकड़ भूमि आवंटित की जाएगी। प्रस्तावित प्लांट में तोपखाने के गोला-बारूद के गोले, टीएनटी फिलिंग और मल्टीमोड हैंड ग्रेनेड (एमएमएचजी) सहित अन्य रक्षा उत्पादों का निर्माण शामिल होगा।
जून तिमाही के नतीजे
वित्त वर्ष 2025-26 की पहली तिमाही यानी जून तिमाही के दौरान एचएफसीएल को 32.24 करोड़ रुपये का घाटा हुआ है। कंपनी को बीते वित्त वर्ष 2024-25 की पहली (अप्रैल-जून) तिमाही में 111.30 करोड़ रुपये का मुनाफा हुआ था। तिमाही में परिचालन आय 1,158 करोड़ रुपये से घटकर 871 करोड़ रुपये हो गई। इससे इस तिमाही में मालिकों को देय घाटा 32.24 करोड़ रुपये रहा। कंपनी की ऑर्डर बुक बढ़कर 10,480 करोड़ रुपये की हो गई है, जो ग्राहकों के बढ़ते विश्वास और मांग को दर्शाता है।