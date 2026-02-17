1 साल से संघर्ष कर रहा है स्टॉक, आज 5% की तेजी, किस बात से निवेशक हुए खुश?

Hindustan Hindi News
Feb 17, 2026 01:38 pm IST
हिमाचल फ्यूरिस्टिक कम्युनिकेशंस लिमिटेड (Himachal Futuristic Communications Limited) के शेयरों में आज तेजी देखने को मिली है। कंपनी के शेयरों में उछाल ऐसे समय में देखने को मिला है जब कंपनी को एक नया ऑर्डर हाथ लगा है।

हिमाचल फ्यूरिस्टिक कम्युनिकेशंस लिमिटेड (Himachal Futuristic Communications Limited) के शेयरों में आज तेजी देखने को मिली है। कंपनी के शेयरों में उछाल ऐसे समय में देखने को मिला है जब कंपनी को एक नया ऑर्डर हाथ लगा है। 5 प्रतिशत की तेजी के बाद इस स्टॉक का भाव 72.38 रुपये के लेवल पर पहुंच गया है। बता दें, कंपनी को ऑप्टिकल फाइबर का काम मिला है।

बीएसई में एचएफसीएल का शेयर 69.01 रुपये के लेवल पर खुला था। दिन में 5 प्रतिशत की तेजी के बाद यह स्टॉक 72.38 रुपये के इंट्रा-डे हाई पर पहुंच गया। हालांकि, इसके बाद स्टॉक में नरमी देखने को मिली।

कितने करोड़ रुपये का मिला है काम?

स्टॉक एक्सचेंज को दी जानकारी में कंपनी ने बताया है कि उन्हें 60.95 करोड़ रुपये का काम मिला है। Himachal Futuristic Communications Limited को यह वर्क ऑर्डर मई 2026 तक पूरा करना है। कंपनी को ऑप्टिकल फाइबर केबल्स सप्लाई करने का काम मिला है। यह काम एक अग्रणी कंपनी ने दिया है। बता दें, एचएफसीएल ने इस वर्क ऑर्डर की जानकारी मार्केट के बंद होने के बाद साझा किया।

दो दिन पहले यानी 15 फरवरी को कंपनी को एक और बड़ा वर्क ऑर्डर मिला था। कंपनी को 42.34 करोड़ रुपये का काम मिला था। इस वर्क ऑर्डर में भी कंपनी को ऑप्टिक फाइबर सप्लाई करना था।

तिमाही नतीजे कैसे?

कंपनी का स्टॉक दिसंबर तिमाही के नतीजों के सामने आने के बाद से ही फोकस में है। अक्टूबर से दिसंबर 2025 के दौरान कंपनी का नेट प्रॉफिट 102.70 करोड़ रुपये रहा है। जोकि सालाना आधार पर 42.34 प्रतिशत अधिक है। चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही में कंपनी का रेवन्यू 1210.79 करोड़ रुपये रहा है।

कंपनी का EBITDA दिसंबर तिमाही में 243.52 करोड़ रुपये रहा है। बता दें, दिसंबर 2026 तक एचएफसीएल के पास कुल ऑर्डर बुक 11125 करोड़ रुपये का है।

शेयरों का ओवरआल प्रदर्शन कैसा?

बीते एक साल में कंपनी के शेयरों की कीमतों में 17.79 प्रतिशत की गिरावट आई है। एचएफसीएल का 52 वीक हाई 93.95 रुपये और 52 वीक लो लेवल 59.83 रुपये है। इस कंपनी का मार्केट कैप 10959 करोड़ रुपये का है। बता दें, 5 साल में यह स्टॉक 136 प्रतिशत का रिटर्न दिया है। जोकि सेंसेक्स इंडेक्स के 61 प्रतिशत की रिटर्न की तुलना में अधिक है।

(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें।)

Tarun Pratap Singh

तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।

बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।

HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।

दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।

वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।

