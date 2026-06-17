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रेलवे की कंपनी से मिला ठेका, पॉजिटिव नोट पर बंद हुआ यह शेयर, आपका भी है दांव?

Deepak Kumar लाइव हिन्दुस्तान
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मुख्य बातें

  • वित्त वर्ष 2025-26 की चौथी तिमाही यानी जनवरी से मार्च के बीच में 184.45 करोड़ रुपये रहा जबकि एक साल पहले समान तिमाही में उसे 83.30 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ था
रेलवे की कंपनी से मिला ठेका, पॉजिटिव नोट पर बंद हुआ यह शेयर, आपका भी है दांव?

टेलीकॉम सेक्टर से जुड़ी कंपनी- एचएफसीएल (HFCL) लिमिटेड को रेलवे की रेल विकास निगम लिमिटेड (आरवीएनएल) से बड़ा ऑर्डर मिला है। इस गुड न्यूज के बीच कंपनी के शेयर बुधवार को पॉजिटिव नोट पर बंद हुए। सप्ताह के तीसरे दिन यह शेयर बीएसई पर 190.20 रुपये पर बंद हुआ। आइए ऑर्डर की डिटेल जान लेते हैं।

2666 करोड़ रुपये का ठेका

HFCL को भारतनेट चरण-3 परियोजना के तहत उपकरणों की आपूर्ति के लिए रेल विकास निगम लिमिटेड से 2,666 करोड़ रुपये का ठेका मिला है। कंपनी ने कहा कि यह नया ठेका जनवरी में उत्तर प्रदेश (पूर्व) और उत्तर प्रदेश (पश्चिम) दूरसंचार क्षेत्रों में भारतनेट चरण-3 परियोजनाओं के लिए आरवीएनएल से मिले 2,167.65 करोड़ रुपये के ठेके के अतिरिक्त है। इस ठेके के तहत एचएफसीएल दूरसंचार उपकरणों और संबंधित सहायक सामग्री की आपूर्ति, उन्हें लगाने एवं चालू करने का काम करेगी।

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इसके साथ ही कंपनी ऑप्टिकल फाइबर केबल आधारित दूरसंचार नेटवर्क का निर्माण और परियोजना का मेंटेनेंस भी करेगी। परियोजना की अवधि में एक वर्ष की वारंटी, दो वर्ष का रखरखाव तथा 10 वर्ष का ऑपरेशन और मेंटेनेंस शामिल है। कुल 2,666.09 करोड़ रुपये के इस ठेके में 1,192.82 करोड़ रुपये की पूंजीगत लागत और 1,473.27 करोड़ रुपये का ऑपरेशनल खर्च शामिल है।

कैसे रहे तिमाही नतीजे?

वित्त वर्ष 2025-26 की चौथी तिमाही यानी जनवरी से मार्च के बीच में मुनाफा 184.45 करोड़ रुपये रहा जबकि एक साल पहले समान तिमाही में उसे 83.30 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ था। तिमाही के दौरान कंपनी का राजस्व 128 प्रतिशत बढ़कर 1,824 करोड़ रुपये पर पहुंच गया। कंपनी ने 336.93 करोड़ रुपये का मुनाफा दर्ज किया। पूरे वित्त वर्ष के दौरान कंपनी का राजस्व 21.77 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 4,949.27 करोड़ रुपये पर पहुंच गया। कंपनी का मुनाफा 63.15 फीसदी बढ़कर 826.75 करोड़ रुपये और मुनाफा 90.14 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 329.44 करोड़ रुपये हो गया।

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इस अवधि के दौरान कंपनी का निर्यात बढ़कर 2,047 करोड़ रुपये हो गया और कुल राजस्व में उसकी हिस्सेदारी 41 प्रतिशत पर पहुंच गई। एक साल पहले यह 12 प्रतिशत था। कंपनी ने बताया कि उसे अमेरिका, यूरोप और एशिया से मजबूत मांग मिल रही है। कंपनी ने मौजूदा वित्त वर्ष में 400 करोड़ रुपये के अतिरिक्त राजस्व और अगले वित्त वर्ष में 800 करोड़ के अतिरिक्त राजस्व की संभावना जताई है।

तिमाही नतीजों के बाद एचएफसीएल के प्रबंध निदेशक महेंद्र नहाटा ने कहा था, ''कंपनी के ऑर्डर बुक में न केवल वृद्धि हो रही है बल्कि इसकी गुणवत्ता भी बेहतर हो रही है। इसमें निर्यात, लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट और हाई मार्जिन वाले उत्पाद शामिल हैं। ऑप्टिकल फाइबर प्रीफॉर्म में बैकवर्ड इंटीग्रेशन, रक्षा क्षेत्र में विस्तार, वैश्विक उपस्थिति और उत्पाद-आधारित विकास हमारी भविष्य की मजबूत नींव तैयार कर रहे हैं।''

Deepak Kumar

लेखक के बारे में

Deepak Kumar

हिन्दुस्तान डिजिटल में करीब 5 साल से कार्यरत दीपक कुमार यहां बिजनेस की खबरें लिखते हैं। दीपक को स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस के अलावा बिजनेस से जुड़े तमाम विषयों की गहरी समझ है। वह जटिल आर्थिक और कारोबारी मुद्दों को सरल, संतुलित और आम बोलचाल की भाषा में पाठकों तक पहुंचाना बखूबी जानते हैं। उनकी बिजनेस सेक्शन के अलावा एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स से जुड़ी खबरों पर भी मजबूत पकड़ है। दीपक को उनके बेहतरीन काम के लिए विभिन्न स्तरों पर सम्मानित भी किया जा चुका है। मूल रूप से बिहार के सीवान जिले से ताल्लुक रखने वाले दीपक के पास पत्रकारिता का करीब 13 साल का अनुभव है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत अमर उजाला से की। इसके बाद दैनिक भास्कर, आजतक और इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया। इसका अगला पड़ाव हिन्दुस्तान डिजिटल था, जहां वह वर्तमान में असिस्टेंट न्यूज एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। दीपक ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की जबकि हिमाचल प्रदेश सेंट्रल यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएट हुए हैं। जहां एक तरफ वह सोशल मीडिया पर सक्रिय हैं तो वहीं नई तकनीकों से खुद को अपडेट रखते हैं। खाली समय में फिल्में देखना, खाना बनाना और क्रिकेट खेलना पसंद है।

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