केबल की सप्लाई के लिए कंपनी को मिला ₹656 करोड़ का ऑर्डर, ₹68 का है शेयर, कल रहेगी नजर
Stock Order: टेलीकॉम गियर बनाने वाली कंपनी एचएफसीएल लिमिटेड (HFCL Ltd) को एक बड़ा एक्सपोर्ट ऑर्डर मिला है, जिसकी कुल कीमत $72.96 मिलियन (₹656.10 करोड़) है। कंपनी ने बताया कि यह ऑर्डर उसकी विदेशी पूर्ण स्वामित्व वाली सब्सिडियरी के ज़रिए एक अंतरराष्ट्रीय ग्राहक से प्राप्त हुआ है। इस ऑर्डर के तहत HFCL को ग्राहक की जरूरतों के अनुसार ऑप्टिकल फाइबर केबल की सप्लाई करनी होगी। कंपनी के अनुसार, यह कॉन्ट्रैक्ट जनरल एग्रीमेंट के तहत है और इसका पूरा कार्यान्वयन नवंबर 2026 तक जारी रहेगा। इस बड़ी डील के बाद बाजार में उम्मीद की जा रही है कि HFCL के एक्सपोर्ट बिजनेस में और तेजी आएगी।
दूसरे तिमाही के नतीजे
कंपनी के दूसरे तिमाही (Q2 FY26) के वित्तीय परिणाम मिले-जुले रहे। HFCL का नेट प्रॉफिट 8.24% सालाना आधार पर गिरकर ₹67.9 करोड़ रह गया, जबकि पिछले साल इसी तिमाही में मुनाफा ₹74 करोड़ था। यानी कमाई के मोर्चे पर कंपनी को थोड़ी चुनौती का सामना करना पड़ा है। इसके बावजूद कंपनी का प्रबंधन मानता है कि लगातार बढ़ते एक्सपोर्ट ऑर्डर आने वाले समय में ग्रोथ को सपोर्ट करेंगे। ऑप्टिकल फाइबर और टेलीकॉम गियर की ग्लोबल डिमांड फिलहाल स्थिर बनी हुई है।
कंपनी का रेवेन्यू
रेवेन्यू की बात करें तो HFCL ने इस तिमाही में ₹1,043 करोड़ का रेवेन्यू दर्ज किया, जो सालाना आधार पर 4.6% कम है। हालांकि, तिमाही-दर-तिमाही तुलना करें तो इसमें 19.8% की मजबूत बढ़त देखने को मिली, क्योंकि जून तिमाही में कंपनी की आय ₹871 करोड़ थी। कंपनी के EBITDA में भी अच्छी ग्रोथ दिखी—यह 19.9% बढ़कर ₹190 करोड़ हो गया। EBITDA मार्जिन भी 14.5% से बढ़कर 18.2% पर पहुंच गया, जो ऑपरेशनल परफॉर्मेंस के सुधरने का संकेत देता है। कंपनी का कहना है कि कॉस्ट मैनेजमेंट और हाई-वैल्यू प्रोजेक्ट्स ने मार्जिन सुधारने में अहम भूमिका निभाई।
शेयरों के हाल
शेयर बाजार की बात करें तो शुक्रवार (5 दिसंबर) को HFCL का शेयर ₹68.90 पर बंद हुआ, जो पिछले दिन से ₹1.52 यानी 2.16% नीचे था। हालांकि शॉर्ट-टर्म में शेयर में गिरावट दिखी, लेकिन कंपनी को मिले नए एक्सपोर्ट ऑर्डर के बाद बाजार में सेंटिमेंट थोड़े समय में बदल सकता है। ऑर्डर बुक मजबूत होने और ग्लोबल केबल डिमांड बढ़ने की उम्मीद के चलते विश्लेषकों का मानना है कि आने वाली तिमाहियों में HFCL की प्रदर्शन क्षमता और बेहतर हो सकती है।