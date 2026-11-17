बाजार में उछाल के बीच क्रैश हुए ये 2 यह शेयर, दोनों में ही लगा लोअर सर्किट
मुख्य बातें
- HFCL के शेयरों पर भारी बिकवाली का दबाव है
- वहीं, स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज के शेयरों में भी शानदार तेजी के बाद करेक्शन देखने को मिल रहा है
वैसे तो मंगलवार को शेयर बाजार में तूफानी तेजी थी लेकिन इस माहौल में भी दो बड़ी कंपनियों के शेयर बिकवाली मोड में रहे। ये दो शेयर- HFCL और स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज के हैं। इन दोनों शेयरों में मंगलवार को 5% का लोअर सर्किट लग गया है। आइए शेयर परफॉर्मेंस और एक्सपर्ट की राय को जान लेते हैं।
HFCL के शेयर का परफॉर्मेंस
पिछले महीने रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचने के बाद से HFCL के शेयरों पर भारी बिकवाली का दबाव है। अक्टूबर तक इस शेयर ने करीब 240 फीसदी की तेजी दर्ज की थी लेकिन नवंबर में इसमें मुनाफावसूली तेज हो गई। अब तक नवंबर में शेयर करीब 20 फीसदी टूट चुका है। हालांकि, इसके बावजूद साल 2026 में अब तक HFCL का शेयर करीब 173 फीसदी का रिटर्न दे चुका है। बता दें कि हाल ही में कंपनी ने सितंबर तिमाही के लिए अपने कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट में कई गुना बढ़ोतरी की जानकारी दी। HFCL का कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट कई गुना बढ़कर 394.22 करोड़ रुपये हो गया है जबकि पिछले साल की इसी तिमाही में यह लगभग 72 करोड़ रुपये था।
इस तिमाही में ऑपरेशंस से होने वाला कंसोलिडेटेड रेवेन्यू दोगुने से भी ज्यादा बढ़कर 2,541.79 करोड़ रुपये हो गया, जो पिछले साल की इसी अवधि में 1,043.34 करोड़ रुपये था। कंपनी का अनुमान है कि FY26 की तुलना में FY27 में रेवेन्यू में कम से कम 80% की ग्रोथ होगी। अपने टेलीकॉम और ऑप्टिकल फाइबर बिजनेस के अलावा कंपनी अपने डिफेंस और एयरोस्पेस ऑपरेशंस को भी ग्रोथ का एक बड़ा जरिया बनाने की योजना बना रही है।
स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज शेयर का परफॉर्मेंस
स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज के शेयरों में भी शानदार तेजी के बाद करेक्शन देखने को मिल रहा है। अक्टूबर में शेयर करीब 10 फीसदी गिरा था, जबकि नवंबर में अब तक इसमें लगभग 22 फीसदी की और गिरावट आ चुकी है। मंगलवार को शेयर 5 फीसदी के लोअर सर्किट पर पहुंच गया। इस भारी गिरावट के बावजूद, साल की शुरुआत से अब तक यह शेयर 521% ऊपर है। सितंबर तिमाही में कंपनी का नेट प्रॉफिट बढ़कर 517 करोड़ रुपये हो गया, जबकि पिछले साल की इसी अवधि में यह 4 करोड़ रुपये था।
निवेशकों को दांव लगाना चाहिए?
घरेलू ब्रोकरेज फर्म निर्मल बांग इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज ने स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज के शेयर में तेजी का अनुमान लगाया है। उन्होंने इस शेयर पर 'बाय' रेटिंग देते हुए टारगेट प्राइस 1340 रुपये तय किया है। वहीं, ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म नोमुरा भी स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज के शेयर पर बुलिश है। ब्रोकरेज ने इसका टारगेट प्राइस 1,350 रुपये रखा है। ट्रेंडलाइन के आंकड़ों के अनुसार, HFCL के लिए शेयर प्राइस का औसत टारगेट 280 रुपये है।
लेखक के बारे मेंDeepak Kumar
हिन्दुस्तान डिजिटल में करीब 5 साल से कार्यरत दीपक कुमार यहां बिजनेस की खबरें लिखते हैं। दीपक को स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस के अलावा बिजनेस से जुड़े तमाम विषयों की गहरी समझ है। वह जटिल आर्थिक और कारोबारी मुद्दों को सरल, संतुलित और आम बोलचाल की भाषा में पाठकों तक पहुंचाना बखूबी जानते हैं। उनकी बिजनेस सेक्शन के अलावा एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स से जुड़ी खबरों पर भी मजबूत पकड़ है। दीपक को उनके बेहतरीन काम के लिए विभिन्न स्तरों पर सम्मानित भी किया जा चुका है। मूल रूप से बिहार के सीवान जिले से ताल्लुक रखने वाले दीपक के पास पत्रकारिता का करीब 13 साल का अनुभव है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत अमर उजाला से की। इसके बाद दैनिक भास्कर, आजतक और इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया। इसका अगला पड़ाव हिन्दुस्तान डिजिटल था, जहां वह वर्तमान में असिस्टेंट न्यूज एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। दीपक ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की जबकि हिमाचल प्रदेश सेंट्रल यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएट हुए हैं। जहां एक तरफ वह सोशल मीडिया पर सक्रिय हैं तो वहीं नई तकनीकों से खुद को अपडेट रखते हैं। खाली समय में फिल्में देखना, खाना बनाना और क्रिकेट खेलना पसंद है।और पढ़ें