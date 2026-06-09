पहले दो दिन में 4 गुना से अधिक सब्सक्रिप्शन, IPO पर दांव लगाने का आखिरी दिन, GMP भी अच्छा
मुख्य बातें
- Hexagon Nutrition IPO पर दांव लगाने का आखिरी दिन आज है
- आईपीओ को पहले दो दिन में 4 गुना से अधिक सब्सक्राइब किया जा चुका है
IPO News: आज मंगलवार को Hexagon Nutrition IPO पर दांव लगाने का आखिरी मौका है। कंपनी का आईपीओ 5 जून को रिटेल निवेशकों के लिए खुला था। निवेशकों के पास आज यानी 9 जून तक इनवेस्टमेंट का मौका था। इस आईपीओ के लिए कंपनी ने 42 रुपये से 45 रुपये प्रति शेयर प्राइस बैंड तय किए थे। अच्छी बात यह है कि शेयर बाजार में मचे उथल-पुथल के बीच यह आईपीओ ग्रे मार्केट में पॉजिटिव प्रदर्शन कर रहा है।
दो दिन में ही पूरा भर गया आईपीओ
यह आईपीओ पूरी तरह से भर गया है। पहले दो दिन में आईपीओ को 4.60 गुना सब्सक्राइब किया जा चुका है। रिटेल कैटगरी में आईपीओ को 6.22 गुना, क्यूआईबी में 0.17 गुना और एनआईआई में 6.70 गुना सब्सक्राइब किया गया है।
क्या है लॉट साइज
Hexagon Nutrition IPO का लॉट साइज 333 शेयरों का है। जिसकी वजह से निवेशकों को कम से कम 14985 रुपये का इनवेस्टमेंट करना होगा। sNII को कम से कम 209790 रुपये का इनवेस्टमेंट करना होगा।
इस आईपीओ का साइज 138.87 करोड़ रुपये का है। कंपनी का इ्श्यू पूरी तरह से ऑफर फार सेल पर आधारित है। आईपीओ के जरिए मौजूदा निवेशक 3.09 करोड़ शेयर बेच रहे हैं। यानी आईपीओ से जुटाए पैसों का उपयोग कंपनी के लिए नहीं होगा। बता दें, एंकर निवेशकों के लिए Hexagon Nutrition IPO 4 जून 2026 को खुला था। एंकर निवेशकों से कंपनी ने 41.66 करोड़ रुपये जुटाए हैं। एंकर निवेशकों को जारी किए गए 50 प्रतिशत शेयरों का लॉक इन पीरियड महज 30 दिन का ही होगा।
कितना है जीएमपी?
इनवेस्टर्स गेन की रिपोर्ट के अनुसार ग्रे मार्केट में कंपनी का आईपीओ 6.5 रुपये के प्रीमियम पर ट्रेड कर रहा है। इस आईपीओ का सबसे अधिक जीएमपी 12 रुपये प्रति शेयर रहा है। यह एक मेनबोर्ड आईपीओ है इसलिए इसकी लिस्टिंग बीएसई और एनएसई दोनों जगह होगी।
क्या करती है कंपनी?
इस कंपनी की शुरुआत 1993 में हुई थी। यह एक Nutrition कंपनी है। मौजूदा समय में कंपनी के पास तीन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है। एक नासिक, दूसरा चेन्नई में और तीसरा भी तमिलनाडु में ही है। कंपनी के उज्बेकिस्तान में एक इंटरनेशनल यूनिट भी है।
(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें।)
लेखक के बारे मेंTarun Pratap Singh
तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।
शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।
अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।
दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।
विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।