लिस्टिंग के एक महीने बाद दौड़ा यह शेयर, लगातार तीसरे दिन 5% का अपर सर्किट

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Hero Motors share price: सितंबर के महीने में कई कंपनियों ने शेयर बाजार में एंट्री ली थी। इनमें से एक कंपनी हीरो मोटर्स भी है। वैसे तो इस कंपनी की शेयर बाजार में सुस्त शुरुआत हुई थी लेकिन अब एक महीने बाद यह अपने निवेशकों को मालामाल करने लगा है। बीते तीन दिन की ही बात करें तो शेयर में लगातार 5% का अपर सर्किट लगा है। आइए जानते हैं कि लिस्टिंग के एक महीने बाद अचानक इस शेयर में हलचल क्यों है?

शेयर का परफॉर्मेंस गुरुवार, 29 अक्टूबर को इंट्राडे ट्रेडिंग के दौरान हीरो मोटर्स के शेयर 122.40 रुपये पर 5% के अपर सर्किट पर लॉक हो गए। यह लगातार तीसरा सेशन है जब शेयर अपने अपर प्राइस बैंड तक पहुंचा है। इस तेजी की वजह से अब ये अपने IPO इश्यू प्राइस 84 रुपये से करीब 46% ऊपर हैं। हालांकि, पिछले एक महीने में इसमें करीब 12% की गिरावट आई है। शेयर के 52 हफ्ते का हाई 179 रुपये है। वहीं, 52 हफ्ते का लो 80.50 रुपये है।

23 सितंबर को लिस्ट हुई थी कंपनी हीरो मोटर्स के शेयर की लिस्टिंग 23 सितंबर को हुई थी। इस दिन यह शेयर कमजोर शुरुआत से उबरकर 17 प्रतिशत से अधिक की बढ़त के साथ बंद हुआ। बीएसई में कंपनी का शेयर 82.10 रुपये पर सूचीबद्ध हुआ, जो 84 रुपये के इश्यू से 2.26 प्रतिशत कम है। हालांकि बाद में शेयर 17.27 प्रतिशत बढ़कर 98.51 रुपये पर बंद हुआ। एनएसई में भी शेयर ने 82 रुपये पर शुरुआत की, जो इश्यू से 2.38 प्रतिशत कम है। बाद में यह 17.14 प्रतिशत बढ़कर 98.40 रुपये पर बंद हुआ।

मुनाफा दोगुने से ज्यादा हुआ 13 अक्टूबर को हीरो मोटर्स ने सितंबर 2026 को समाप्त तिमाही के लिए अपने नेट प्रॉफिट में सालाना आधार पर 115.6% की बढ़ोतरी दर्ज की। कंपनी का मुनाफा 10.2 करोड़ रुपये रहा जबकि पिछले साल की इसी तिमाही में यह 4.73 करोड़ रुपये था। ऑपरेशंस से होने वाला रेवेन्यू सालाना आधार पर 24.9% बढ़कर 319.3 करोड़ रुपये हो गया, जो पिछले साल 255.7 करोड़ रुपये था।

इसके साथ ही हीरो मोटर्स ने अपनी UK-स्थित सब्सिडियरी, ह्यूलैंड इंजीनियरिंग लिमिटेड (HEL) में लगभग 0.60 मिलियन पाउंड नकद देकर अतिरिक्त 39% हिस्सेदारी खरीदने की योजना की घोषणा की।

क्या कहते हैं एक्सपर्ट? बोनान्जा के रिसर्च एनालिस्ट प्रथमेश कडीवाल के अनुसार हीरो मोटर्स ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में 'प्रीमियम' उत्पादों की बढ़ती मांग, बेहतर ऑपरेटिंग लीवरेज और इनपुट लागत में कमी का फायदा उठाने के लिए अच्छी स्थिति में है। निवेशकों को मांग के रुझान, मार्जिन के टिके रहने की क्षमता और विकास योजनाओं के लागू करने पर नजर रखनी चाहिए।