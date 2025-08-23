दो पहिया गाड़ी बनाने वाली शेयरों की इस महीने मची है लूट, Q1 रिजल्ट और GST कटौती की आहट से गदगद निवेशक

Hero MotoCorp Share Price: दुनिया की सबसे बड़ी टू-व्हीलर्स कंपनियों में से एक हीरो मोटोकॉर्प के शेयरों की कीमतों में हाल के समय में तेजी देखने को मिली है। शुक्रवार को बाजार बंद होने के समय पर बीएसई में 4997 रुपये के लेवल पर बंद हुआ था।

Hero MotoCorp Share Price: दुनिया की सबसे बड़ी टू-व्हीलर्स कंपनियों में से एक हीरो मोटोकॉर्प के शेयरों की कीमतों में हाल के समय में तेजी देखने को मिली है। शुक्रवार को बाजार बंद होने के समय पर बीएसई में 4997 रुपये के लेवल पर बंद हुआ था। कल यह स्टॉक मुनाफावसूली का शिकार हो गया था। अगस्त के महीने में यह स्टॉक सबसे बेहतर प्रदर्शन करने वाला ऑटो स्टॉक है। बता दें, शुक्रवार को यह स्टॉक दिन में 5115.15 रुपये के लेवल तक पहुंचने में सफल रहा था।

बीते 16 कारोबारी दिन में कंपनी के शेयरों की कीमतों में 17.60 प्रतिशत की तेजी देखने को मिली है। 19 अगस्त को यह स्टॉक 9 महीने के उच्चतम स्तर 5165 रुपये के लेवल पर पहुंच गया था। नवंबर 2023 के बाद इस स्टॉक के लिए अगस्त का महीना सबसे शानदार रहा है।

क्यों आई है तेजी हीरो मोटोकॉर्प के जून तिमाही शानदार साबित हुई है। कंपनी ने इस दौरान उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन किया है। इसके अलावा कंपनी के शेयरों में तेजी के पीछे की वजह जीएसटी रेट में कटौती का प्रस्ताव है। अगर जीएसटी स्लैब को 28 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत किया गया तो इसका सबसे बड़ा फायदा हीरो मोटोकॉर्प को मिलेगा।

हीरो मोटोकॉर्प ने अपना खोया मार्केट शेयर वापस हासिल कर लिया है। पहले वित्त वर्ष में सालाना आधार पर 30.90 प्रतिशत की बढ़ोतरी देखने को मिली है। वहीं, ईवी सेगमेंट में सालाना आधार पर कंपनी का मार्केट शेयर डबल हो चुका है।

एक्सपर्ट्स की क्या है सलाह? ब्रोकरेज हाउस लक्ष्मीश्री के रिसर्च हेड अंशुल जैन ने कहा, “हीरो मोटोकॉर्प ने 4865 रुपये के मजबूत रेजिस्टेंस को तोड़ा है। जिसकी वजह से बुलिश सेटअप तैयार हुआ है। अगर यह बुलिश ट्रेंड चलता रहा तो यह एक बेहतर मौका बनाएगा। मौजूदा समय में यह स्टॉक 5400 रुपये के लेवल तक जा सकता है।”