हर शेयर पर ₹110 का डिविडेंड, इस कंपनी ने निवेशकों को दिया बड़ा तोहफा
हीरो मोटोकॉर्प ने दिसंबर तिमाही के नतीजे जारी कर दिए हैं। इस तिमाही में कंपनी ने अपने निवेशकों को बड़ा तोहफा दिया है। कंपनी ने प्रति इक्विटी शेयर ₹110 का अंतरिम डिविडेंड घोषित किया है। बता दें कि वर्तमान में हीरो मोटोकॉर्प के शेयर की कीमत 5768.80 रुपये है।
Hero motoCorp q3 result: टू-व्हीलर बनाने वाली बड़ी कंपनी हीरो मोटोकॉर्प ने दिसंबर तिमाही के नतीजे जारी कर दिए हैं। इस तिमाही में कंपनी ने अपने निवेशकों को बड़ा तोहफा दिया है। दरअसल, कंपनी ने फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के लिए प्रति इक्विटी शेयर ₹110 का अंतरिम डिविडेंड घोषित किया है। इसके पेमेंट के लिए सदस्यों की पात्रता तय करने को 11 फरवरी, 2026 को रिकॉर्ड डेट तय की गई है। कंपनी ने बताया कि डिविडेंड पेमेंट 7 मार्च, 2026 तक किया जाएगा।
वर्तमान में हीरो मोटोकॉर्प के शेयर की कीमत 5768.80 रुपये है। यह एक दिन पहले के मुकाबले 1.51% गिरावट को दिखाता है। बता दें कि शेयर पिछले साल दिसंबर में 6,390 रुपये तक गया था। यह शेयर के 52 हफ्ते का हाई है। अप्रैल 2025 में शेयर की कीमत 3,322.60 रुपये तक पहुंच गई। यह शेयर के 52 हफ्ते का लो है।
कैसे रहे तिमाही नतीजे
हीरो मोटोकॉर्प ने अपने कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट में 14% की बढ़ोतरी दर्ज की है, जो पिछले साल इसी अवधि में रिपोर्ट किए गए ₹1108 करोड़ की तुलना में ₹1268 करोड़ रहा। कंपनी का ऑपरेशन से रेवेन्यू ₹12487 करोड़ रहा, जो पिछले फाइनेंशियल ईयर की इसी अवधि में ₹10,260 करोड़ से 22% अधिक है। कंपनी के बोर्ड ने यूलर मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड में प्राइमरी इन्फ्यूजन और सेकेंडरी परचेज के कॉम्बिनेशन के जरिए 275 करोड़ रुपये के अतिरिक्त निवेश को भी मंजूरी दी।
क्या कहा मैनेजमेंट ने?
हीरो मोटोकॉर्प के परफॉर्मेंस पर चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर (CFO) विवेक आनंद ने कहा कि वॉल्यूम और रिटेल मोमेंटम में हेल्दी डबल-डिजिट ग्रोथ के कारण हीरो मोटो की पॉजिटिव ग्रोथ परफॉर्मेंस है। उन्होंने कहा कि ऑपरेशनल एक्सीलेंस, प्रोडक्ट मिक्स ऑप्टिमाइजेशन, कंज्यूमर-सेंट्रिकिटी और इनोवेशन पर लगातार फोकस रहा है। अनुकूल मैक्रो-इकोनॉमिक फैक्टर्स और अनुकूल GST 2.0 टेलविंड ने ग्रामीण मांग को फिर से बढ़ाने में मदद की, जिससे मोटरसाइकिलों के लिए कंज्यूमर अट्रैक्शन को बढ़ावा मिला।