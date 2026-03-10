Hindustan Hindi News
हेलिकॉप्टर कंपनी का शेयर बना रॉकेट, विजय केडिया ने खरीद रखे हैं 6 लाख से ज्यादा शेयर

Mar 10, 2026 12:00 pm ISTVishnu Soni लाइव हिन्दुस्तान
ग्लोबल वेक्ट्रा हेलिकॉर्प के शेयर मंगलवार को 19% की जबरदस्त तेजी के साथ 185.95 रुपये पर पहुंच गए। कंपनी के शेयरों में 5 साल में 300% से अधिक की तेजी आई है। विजय केडिया के पास ग्लोबल वेक्ट्रा हेलिकॉर्प के 6 लाख से ज्यादा शेयर हैं।

ग्लोबल वेक्ट्रा हेलिकॉर्प लिमिटेड के शेयर मंगलवार को रॉकेट बन गए। ग्लोबल वेक्ट्रा हेलिकॉर्प के शेयर मंगलवार को BSE में इंट्राडे के दौरान 19 पर्सेंट की जबरदस्त तेजी के साथ 185.95 रुपये पर पहुंच गए। कंपनी के शेयरों में पिछले 5 साल में 300 पर्सेंट से अधिक की तेजी देखने को मिली है। दिग्गज निवेशक विजय किशनलाल केडिया का ग्लोबल वेक्ट्रा हेलिकॉर्प पर बड़ा दांव है। ग्लोबल वेक्ट्रा हेलिकॉर्प, प्राइवेट हेलिकॉप्टर कंपनी है। ग्लोबल वेक्ट्रा हेलिकॉर्प का ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री के लिए ऑफशोर ट्रांसपोर्टेशन और VVIP ट्रेवल, तीर्थयात्राओं, इमर्जेंसी सर्विसेज जैसी ऑनशोर सर्विसेज में स्पेशलाइजेशन है।

विजय केडिया के पास कंपनी के 6 लाख से ज्यादा शेयर
दिग्गज इनवेस्टर विजय केडिया का ग्लोबल वेक्ट्रा हेलिकॉर्प लिमिटेड पर बड़ा दांव है। विजय केडिया के पास ग्लोबल वेक्ट्रा हेलिकॉर्प के टोटल 679,218 शेयर हैं। कंपनी में विजय केडिया की टोटल 4.9 पर्सेंट हिस्सेदारी है। केडिया के पर्सनल पोर्टफोलियो में ग्लोबल वेक्ट्रा हेलिकॉर्प 4,19,436 शेयर हैं। वहीं, विजय केडिया की इनवेस्टमेंट फर्म केडिया सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड के पास ग्लोबल वेक्ट्रा हेलिकॉर्प के 2,59,782 शेयर हैं। शेयरहोल्डिंग का यह डेटा दिसंबर 2025 तिमाही तक का है।

5 साल में 300% से ज्यादा उछल गए हैं ग्लोबल वेक्ट्रा हेलिकॉर्प के शेयर
प्राइवेट हेलिकॉप्टर कंपनी ग्लोबल वेक्ट्रा हेलिकॉर्प लिमिटेड के शेयर पिछले पांच साल में 300 पर्सेंट से अधिक चढ़ गए हैं। ग्लोबल वेक्ट्रा हेलिकॉर्प के शेयर 12 मार्च 2021 को 44.65 रुपये पर थे। कंपनी के शेयर 10 मार्च 2026 को 185.95 रुपये पर जा पहुंचे हैं। पिछले 4 साल में ग्लोबल वेक्ट्रा हेलिकॉर्प लिमिटेड के शेयरों में 240 पर्सेंट से अधिक की तेजी देखने को मिली है। वहीं, तीन साल में ग्लोबल वेक्ट्रा हेलिकॉर्प के शेयर 200 पर्सेंट से ज्यादा उछल गए हैं। दो साल में कंपनी के शेयरों में 50 पर्सेंट से अधिक का उछाल आया है। ग्लोबल वेक्ट्रा हेलिकॉर्प के शेयरों का 52 हफ्ते का हाई लेवल 284.05 रुपये है। वहीं, कंपनी के शेयरों का 52 हफ्ते का लो लेवल 141.50 रुपये है।

एक साल में 22% से ज्यादा टूट गए हैं कंपनी के शेयर
ग्लोबल वेक्ट्रा हेलिकॉर्प लिमिटेड के शेयर पिछले कुछ समय से दबाव में हैं। ग्लोबल वेक्ट्रा हेलिकॉर्प के शेयर पिछले एक साल में 22 पर्सेंट से अधिक लुढ़क गए हैं। कंनपी के शेयर 10 मार्च 2025 को 242.10 रुपये पर थे। ग्लोबल वेक्ट्रा हेलिकॉर्प के शेयर 10 मार्च 2026 को 185.95 रुपये पर पहुंच गए हैं। पिछले 6 महीने में कंपनी के शेयरों में 15 पर्सेंट से अधिक की गिरावट देखने को मिली है। कंपनी में प्रमोटर्स की हिस्सेदारी 75 पर्सेंट है, जबकि पब्लिक शेयरहोल्डिंग 25 पर्सेंट है।

