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HEG share price: बाजार में बिकवाली के बीच शुक्रवार को कुछ शेयर चर्चा में रहे। इनमें से एक शेयर HEG लिमिटेड का भी है। डीमर्जर के बाद इस कंपनी के शेयरों ने बाजार में शानदार शुरुआत की। का भी है। डीमर्जर के बाद इस कंपनी के शेयरों ने बाजार में शानदार शुरुआत की। कंपनी के ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड कारोबार के डीमर्जर के बाद नए शेयरों की लिस्टिंग करीब 25 फीसदी प्रीमियम पर हुई। हालांकि, लिस्टिंग के बाद शेयर में बिकवाली का दबाव बढ़ गया और यह 5 फीसदी के लोअर सर्किट पर पहुंच गया। बहरहाल, आइए जानते हैं डीमर्जर की डिटेल और शेयर का परफॉर्मेंस।

शेयर की एंट्री बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) पर शेयर की शुरुआत 580 रुपये पर हुई। यह 464.05 रुपये के प्री-लिस्टिंग भाव के मुकाबले 115.95 रुपये यानी करीब 24.99 फीसदी का प्रीमियम था। वहीं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) पर शेयर 587 रुपये पर लिस्ट हुआ। यह 468.25 रुपये के प्री-लिस्टिंग भाव से 118.75 रुपये यानी 25.36 फीसदी ज्यादा था। BSE पर यह 5 फीसदी गिरकर 551 रुपये के लोअर सर्किट पर पहुंच गया। इसके बाद शेयर ने फिर वापसी की और भाव 600 रुपये तक जा पहुंचा।

डीमर्जर की डिटेल HEG लिमिटेड का डीमर्जर कंपनी के कारोबार को अलग-अलग इकाइयों में बांटकर शेयरधारकों के लिए वैल्यू अनलॉक करने के मकसद से किया गया है। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (NCLT) से मंजूर इस योजना के तहत 1 सितंबर 2026 से कंपनी का पुनर्गठन प्रभावी हुआ। डीमर्जर के बाद मूल लिस्टेड कंपनी (HEG लिमिटेड) का नाम बदलकर HEG एडवांस्ड मैटेरियल्स लिमिटेड कर दिया गया। HEG एडवांस्ड मैटेरियल्स के शेयर में भी तेजी थी और यह 285 रुपये पर था। HEG एडवांस्ड मैटेरियल्स के अंतर्गत कंपनी का एडवांस्ड मैटेरियल्स, बैटरी एनर्जी सॉल्यूशंस और ग्रीन पावर बिजनेस आता है।

वहीं, HEG लिमिटेड ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड बनाने और निर्यात करने वाली कंपनी है। ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड का इस्तेमाल इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस (EAF) के जरिए स्टील बनाने में होता है। इसके अलावा कंपनी कार्बन ब्लॉक, कैथोड और हीट एक्सचेंजर ट्यूब जैसे कार्बन स्पेशियलिटी उत्पाद भी बनाती है। इनका इस्तेमाल एल्युमीनियम स्मेल्टिंग, केमिकल प्रोसेसिंग और मेटलर्जी जैसे क्षेत्रों में होता है।

शेयरधारकों को क्या मिला? डीमर्जर की योजना के तहत पात्र शेयरधारकों को 1:1 के अनुपात में नई कंपनी के शेयर जारी किए गए। यानी जिन निवेशकों के पास रिकॉर्ड डेट पर HEG का एक शेयर था, उन्हें नई HEG Ltd का एक पूरी तरह चुकता इक्विटी शेयर भी मिला। इस शेयर की फेस वैल्यू 2 रुपये है। निवेशकों के पास HEG एडवांस्ड मैटेरियल्स लिमिटेड के मौजूदा शेयर भी बने रहे। बता दें कि भिलवाड़ा एनर्जी का विलय भी HEG एडवांस में किया गया।