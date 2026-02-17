सोना-चांदी की कीमतों में आज भारी गिरावट, जानिए क्या है वजह

Gold-Silver Rate Today: एमसीएक्स पर अप्रैल फयूचर कांट्रैक्ट में सोना 1,200 रुपये से अधिक यानी करीब 0.80% गिरकर 1,53,532 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया। वहीं, एमसीएक्स सिल्वर मार्च वायदा में 4,700 रुपये से अधिक या 2% की गिरावट दर्ज की गई और यह 2,35,142 रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुंच गया।

Gold-Silver Rate Today: घरेलू वायदा बाजार में आज यानी मंगलवार (17 फरवरी) की सुबह सोने-चांदी की कीमतों में गिरावट देखी गई। इसकी मुख्य वजह निवेशकों द्वारा मुनाफावसूली, डॉलर के मजबूत होने और कमजोर स्पॉट डिमांड को बताया जा रहा है। एमसीएक्स पर अप्रैल फयूचर कांट्रैक्ट में सोना 1,200 रुपये से अधिक यानी करीब 0.80% गिरकर 1,53,532 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया। वहीं, एमसीएक्स सिल्वर मार्च वायदा में 4,700 रुपये से अधिक या 2% की गिरावट दर्ज की गई और यह 2,35,142 रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुंच गया।

डॉलर हुआ मजबूत डॉलर इंडेक्स 2% से अधिक उछलकर 97.15 पर पहुंच गया, जिससे विदेशी खरीदारों के लिए डॉलर में मिलने वाली कीमती धातुएं महंगी हो गई हैं। वहीं, चीनी बाजार लूनर न्यू ईयर के चलते इस सप्ताह बंद हैं और कीमती धातुओं के बाजारों में कम कारोबार भी तेजी पर रोक लगा रहा है।

पिछले सत्र में, सोने का अप्रैल फयूचर्स कांट्रैक्ट लगभग 1% की गिरावट के साथ 1,54,760 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था और चांदी का मार्च वायदा भाव लगभग 2% की गिरावट के साथ 2,39,891 रुपये प्रति किलोग्राम पर बंद हुआ था।

सोने-चांदी में अस्थिरता बरकरार, ये हैं बड़े कारण अमेरिका-ईरान समझौते को लेकर आशावाद और डॉलर इंडेक्स में तेजी के बीच सोने-चांदी की कीमतों में उतार-चढ़ाव जारी है। अमेरिका-ईरान परमाणु वार्ता जारी है और सकारात्मक घटनाक्रम की संभावना ने दोनों कीमती धातुओं में सुरक्षित निवेश की खरीदारी को कम कर दिया है। ईरान की अमेरिका के साथ अप्रत्यक्ष परमाणु वार्ता का दूसरा दौर मंगलवार को प्रस्तावित है।

विशेषज्ञों का मानना है कि इस सप्ताह डॉलर इंडेक्स में उतार-चढ़ाव, अमेरिका-ईरान वार्ता और अन्य भू-राजनीतिक घटनाक्रमों के बीच सोने-चांदी की कीमतों में अस्थिरता बनी रह सकती है। इसके अलावा, बाजार की निगाहें अमेरिकी फेडरल रिजर्व की पिछली बैठक के विवरण, अमेरिकी जीडीपी के पूर्वानुमान और पीसीई मुद्रास्फीति के आंकड़ों पर हैं, जिससे फेड की नीति पर संकेत मिल सकते हैं। व्यापारी वर्तमान में तीन ब्याज दर कटौती की संभावना जता रहे हैं, पहली कटौती संभवतः जुलाई में हो सकती है।