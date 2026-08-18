जूम कॉल पर 900 कर्मचारियों को किया था फायर, अब वह CEO मांग रहा नौकरी की 'भीख'
मुख्य बातें
- टेक CEO विशाल गर्ग याद हैं
- अरे वही विशाल गर्ग जिसने 2021 में 79-सेकंड की Zoom कॉल में 900 कर्मचारियों को नौकरी से निकाला दिया था
- अब कंपनी ने उसे खुद नौकरी से निकाल दिया है
- अब वह बोर्ड से गुहार लगा रहा है, मुझे मेरी जॉब वापस दो
विशाल गर्ग वही CEO हैं, जो 2021 में महज 79-सेकंड की Zoom कॉल के जरिए करीब 900 कर्मचारियों को नौकरी से निकालने के लिए बदनाम हुए थे। अब वह कंपनी के बोर्ड से अपनी बहाली की मांग कर रहे हैं और उन्होंने कहा है कि जब तक कंपनी मुनाफे में नहीं आ जाती, वह सालाना सिर्फ 1 डॉलर के वेतन पर काम करने को तैयार हैं। इसके बाद वह पद छोड़ देंगे।
टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर के मुताबिक गर्ग ने कहा, "यह स्वीकारोक्ति है कि मैं 10 साल से यह कर रहा हूं, लेकिन काम परफेक्ट नहीं रहा है। मुझे उम्मीद है कि यह हल हो जाएगा। मुझे लगता है कि बेटर का भविष्य अभी भी बहुत उज्ज्वल है।"
नौकरी गई पर बोर्ड की सदस्यता बरकरार
गर्ग अभी भी बेटर के बोर्ड के सदस्य हैं और उनका कहना है कि उन्हें अपने क्लास B शेयरों, जिनमें खास वोटिंग अधिकार हैं और शुरुआती निवेशकों के एक समूह के शेयरों के जरिए वोटिंग समर्थन हासिल है। उन्होंने वकील एलेक्स स्पीरो को रखा है और हाल ही में बोर्ड को एक पत्र भेजकर बहाली की मांग की है, साथ ही 3 अगस्त के फैसले को पलटने को कहा है।
गर्ग ने कहा, "यह मेरे बारे में नहीं है। मुझे लोगों को बचत दिलाने और अमेरिकन ड्रीम जीने में मदद करने की परवाह है।" उन्होंने स्वीकार किया कि 2021 की Zoom जॉब-कटौती की घटना ने उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाया है और यह घटना अब भी बेटर में उनके कार्यकाल से जुड़ी हुई है। उन्होंने खुद को "कठोर" बताया।
जिसको बोर्ड में दिलाई जगह, उसी ने छीन ली सीईओ की कुर्सी
गर्ग ने आरोप लगाया कि डैनियल लुईस ने उन्हें सलाह देते हुए अपने इरादे छिपाए और बोर्ड में जगह मांगी। लुईस 27 जुलाई को बेटर के बोर्ड में शामिल हुए और एक हफ्ते बाद गर्ग की जगह CEO बन गए। गर्ग ने कहा, "मुझे संदेह है कि वह हमेशा CEO बनना चाहता था। बोर्ड ने गलती की।"
लुईस ने 4 अगस्त को X पर पोस्ट किया, "विशाल के बिना $BETR कभी नहीं था। यह सम्मान की मांग करता है।" रिपोर्ट के अनुसार, लुईस के CEO बनने के बाद कंपनी के शेयर 45% गिर गए हैं। गर्ग का कहना है कि उन्हें हटाए जाने के बाद कुछ निवेशकों ने उनसे संपर्क किया और CEO पद पर वापस लौटने का आग्रह किया।
गर्ग के कार्यकाल में 2021 की जॉब में कटौती के बाद छुट्टी, एक व्हिसलब्लोअर मुकदमा, जो बाद में खारिज कर दिया गया, एक SEC जांच और 2023 का एक SPAC मर्जर शामिल है, जिसके बाद कंपनी के शेयर तेजी से गिरे।
लेखक के बारे मेंDrigraj Madheshia
दृगराज मद्धेशिया पिछले 21 वर्षों से पत्रकारिता जगत का एक विश्वसनीय चेहरा हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' की बिजनेस टीम के एक महत्वपूर्ण सदस्य के रूप में, वे शेयर बाजार, कमोडिटी, पर्सनल फाइनेंस और यूटिलिटी सेक्टर पर अपनी गहरी पकड़ रखते हैं। वह कलम से बाजार की नब्ज टटोलने वाले एक पत्रकार हैं, जो शेयर बाजार से लेकर आपकी जेब (Personal Finance) तक, हर खबर को आसान बनाते हैं। टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया के अपने विस्तृत अनुभव के साथ, दृगराज जटिल मार्केट डेटा को आम पाठकों के लिए 'कुछ अलग' और आसान भाषा में पेश करने के लिए पहचाने जाते हैं। उन्होंने अपने करियर में हिन्दुस्तान, सहारा समय, दैनिक जागरण और न्यूज नेशन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं। मूलत: उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के रहने वाले दृगराज मैथ्स बैकग्राउंड होने के कारण डेटा और कैलकुलेशन में माहिर हैं, जो बिजनेस पत्रकारिता के लिए एक बड़ा प्लस पॉइंट है। उन्होंने कॅरियर की शुरुआत गोरखपुर से सहारा समय साप्ताहिक से बतौर फ्रीलांसर की और बहुत ही जल्द सहारा समय उत्तर प्रदेश/उत्तराखंड के हिस्सा बन गए। इसके बाद छत्तीसगढ़ में वॉच न्यूज से जुड़े। टीवी को छोड़ हिन्दुस्तान अखबार के बरेली एडिशन की लॉन्चिंग टीम का हिस्सा बने। साढ़े सात साल की मैराथन पारी के बाद अगला पड़ाव न्यूज नेशन डिजिटल रहा। इसके बाद एक बार फिर हिन्दुस्तान दिल्ली से जुड़े और अब डिजिटल टीम का हिस्सा हैं। और पढ़ें