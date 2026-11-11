HDFC बैंक ने बढ़ाईं लेडिंग रेट, इन ग्राहकों की बढ़ सकती है लोन EMI; जानें नई MCLR Rates

मुख्य बातें

HDFC बैंक ने नवंबर 2026 में अपनी MCLR (Marginal Cost of Funds-based Lending Rates) में 5 से 15 बेसिक प्वाइंट तक बढ़ोतरी की है।

HDFC Bank MCLR Rates: अगर आपका होम लोन (Home Loan), पर्सनल लोन (Personal Loan) या कोई अन्य लोन HDFC बैंक की MCLR से जुड़ा है, तो आपके लिए यह खबर जरूरी है। देश के बड़े निजी बैंकों में शामिल HDFC बैंक ने अपनी MCLR (Marginal Cost of Funds-based Lending Rate) में बढ़ोतरी की है। बैंक ने अलग-अलग अवधि के लिए MCLR में 5 से 15 बेसिस प्वाइंट (bps) तक की बढ़ोतरी की है। नई दरें 7 नवंबर 2026 से लागू हो गई हैं। इस बदलाव का असर उन ग्राहकों पर पड़ सकता है, जिनके लोन की ब्याज दर MCLR से जुड़ी हुई है। हालांकि, हर ग्राहक की EMI तुरंत नहीं बढ़ेगी। यह उनके लोन की रिसेट डेट और लोन एग्रीमेंट की शर्तों पर निर्भर करेगा।

HDFC Bank की नई MCLR Rates क्या हैं?

ताजा बदलाव के बाद HDFC Bank की MCLR Rates अब 7.85% से 8.70% के बीच हैं। पहले ये दरें 7.75% से 8.55% के बीच थीं। बैंक ने छोटी अवधि से लेकर लंबी अवधि तक की MCLR में बदलाव किया है। खास बात यह है कि 6 महीने या उससे अधिक अवधि वाली MCLR में अपेक्षाकृत ज्यादा बढ़ोतरी की गई है।

नई MCLR रेट्स पर एक नजर बैंक ने 2 साल और 3 साल की MCLR में भी 15-15 Basis Points की बढ़ोतरी की है।

किन लोगों की Loan EMI बढ़ सकती है? यह बदलाव मुख्य रूप से उन ग्राहकों को प्रभावित करेगा, जिनके Home Loan, Personal Loan या अन्य Floating Rate Loans MCLR से जुड़े हुए हैं।

लेकिन यहां एक जरूरी बात समझना महत्वपूर्ण है। MCLR बढ़ने का मतलब यह नहीं है कि सभी ग्राहकों की EMI अगले महीने से तुरंत बढ़ जाएगी।

हर Floating Rate Loan में एक Interest Rate Reset Date होती है। बैंक आमतौर पर उसी तारीख पर लोन की ब्याज दर में बदलाव करता है। इसलिए आपकी EMI या लोन की अवधि में बदलाव आपके अगले Reset Date पर दिखाई दे सकता है।

उदाहरण के लिए, अगर आपकी MCLR-linked Loan की Reset Date तीन महीने बाद है, तो नई ब्याज दर का असर उसी समय हो सकता है।

EMI बढ़ेगी या Loan Tenure? ब्याज दर बढ़ने के बाद बैंक के नियमों और आपके लोन की शर्तों के आधार पर दो स्थितियां बन सकती हैं। कुछ मामलों में बैंक मासिक EMI बढ़ा सकता है, जबकि कुछ मामलों में EMI को समान रखते हुए लोन की अवधि बढ़ सकती है। इसलिए MCLR से जुड़े लोन वाले ग्राहकों को अपना Loan Statement और बैंक से मिली जानकारी जरूर जांचनी चाहिए।

MCLR क्या है? MCLR का पूरा नाम Marginal Cost of Funds-based Lending Rate है। आसान भाषा में समझें तो यह बैंक की एक महत्वपूर्ण Lending Benchmark Rate है। RBI के नियमों के तहत बैंक सामान्य परिस्थितियों में MCLR से कम दर पर लोन नहीं दे सकते, हालांकि कुछ विशेष मामलों में इसकी अनुमति हो सकती है। बैंक अपनी लागत और अन्य कारकों के आधार पर अलग-अलग अवधि के लिए MCLR तय करते हैं। इसी कारण Overnight, 1 महीने, 3 महीने, 6 महीने और 1 साल जैसी अलग-अलग अवधि की MCLR Rates अलग हो सकती हैं।

1 बेसिस प्वाइंट का मतलब क्या होता है? ब्याज दरों की खबरों में अक्सर Basis Point यानी bps शब्द का इस्तेमाल होता है।

1 Basis Point = 0.01 प्रतिशत अंक

इस हिसाब से:

5 bps = 0.05%

10 bps = 0.10%

15 bps = 0.15%

इसलिए 15 Basis Points की बढ़ोतरी का मतलब ब्याज दर में 0.15 प्रतिशत अंक की वृद्धि है।

लोन ग्राहकों को अब क्या करना चाहिए?

अगर आपका HDFC Bank Loan MCLR से जुड़ा है, तो सबसे पहले यह जांचें कि आपके लोन की Interest Rate Reset Date कब है।

इसके बाद Loan Statement में देखें कि आपकी मौजूदा ब्याज दर किस Benchmark से जुड़ी है। अगर लोन MCLR से जुड़ा है, तो अगली Reset Date के बाद आपकी EMI या Loan Tenure में बदलाव हो सकता है। जिन लोगों के लोन किसी दूसरे Benchmark, जैसे Repo Rate से जुड़े हैं, उन पर MCLR में बदलाव का सीधा असर जरूरी नहीं है।

HDFC Bank ने नवंबर 2026 में MCLR में 5 से 15 Basis Points तक की बढ़ोतरी की है, जो 7 नवंबर 2026 से लागू है। इसका असर MCLR से जुड़े Home Loan, Personal Loan और अन्य Floating Rate Loan ग्राहकों पर पड़ सकता है।

हालांकि, सभी ग्राहकों की EMI तुरंत नहीं बढ़ेगी। आपके लोन की Reset Date यह तय करेगी कि नई ब्याज दर का असर आपकी EMI या Loan Tenure पर कब दिखाई देगा। इसलिए MCLR-linked Loan वाले ग्राहकों के लिए अपने Loan Statement और बैंक से मिलने वाले अपडेट पर नजर रखना जरूरी है।