₹114 से ₹130 तक जाएगा ये शेयर, निवेशकों का होगा तगड़ा प्रॉफिट; HDFC सिक्योरिटीज ने दिया बड़ा सिग्नल, आपका है दांव?
Vishal Mega Mart Share: विशाल मेगा मार्ट (Vishal Mega Mart) पर HDFC सिक्योरिटीज ने ‘Buy’ रेटिंग देते हुए ₹130 का टारगेट दिया है, जिससे करीब 14% अपसाइड की संभावना जताई गई है। मजबूत बिजनेस मॉडल, टियर-2 शहरों में पकड़ और तेज ग्रोथ अनुमान के चलते यह स्टॉक निवेशकों के लिए आकर्षक विकल्प बन सकता है।
Vishal Mega Mart Share: अगर आप रिटेल सेक्टर के शेयरों पर नजर रख रहे हैं, तो विशाल मेगा मार्ट (Vishal Mega Mart) आपके लिए एक दिलचस्प विकल्प बनकर सामने आया है। ब्रोकरेज फर्म HDFC सिक्योरिटीज (HDFC Securities) ने इस कंपनी पर कवरेज शुरू करते हुए बॉय (Buy) रेटिंग दी है और आने वाले समय में करीब 14% तक का अपसाइड बताया है। इसका मतलब यह है कि मौजूदा कीमत के मुकाबले इस शेयर में अच्छी बढ़त की संभावना देखी जा रही है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।
असल में विशाल मेगा मार्ट (Vishal Mega Mart) का बिजनेस मॉडल ही इसकी सबसे बड़ी ताकत माना जा रहा है। कंपनी ने रिटेल सेक्टर के दो बड़े सेगमेंट कपड़े और FMCG (डेली यूज प्रोडक्ट्स को स्मार्ट तरीके से मिलाकर एक बैलेंस्ड स्ट्रक्चर बनाया है।
FY25 के आंकड़ों के अनुसार, कंपनी की कमाई में करीब 44% हिस्सा कपड़ों से, जबकि 28-28% FMCG और जनरल मर्चेंडाइज से आता है। इसका फायदा यह होता है कि FMCG जैसे प्रोडक्ट्स ग्राहकों को बार-बार स्टोर तक लाते हैं और वहीं से कंपनी ज्यादा मार्जिन वाले प्रोडक्ट्स भी बेच लेती है।
कंपनी की एक और खासियत इसकी वैल्यू प्राइसिंग रणनीति है, यानी कंपनी कम कीमत में ज्यादा वैल्यू देने पर फोकस करती है। खास बात यह है कि कंपनी की करीब 75% कमाई प्राइवेट लेबल (अपने ब्रांड) से आती है, जिससे मार्जिन बेहतर रहता है।
विशाल मेगा मार्ट (Vishal Mega Mart) का ज्यादा फोकस टियर-2 और छोटे शहरों पर है, जहां से इसका लगभग 74% बिजनेस आता है। इन शहरों में सस्ती और किफायती खरीदारी की डिमांड ज्यादा होती है, जिसका कंपनी को सीधा फायदा मिल रहा है।
ग्रोथ के नजरिए से भी कंपनी मजबूत दिख रही है। ब्रोकरेज के अनुसार, FY26 से FY28 के बीच कंपनी की रेवेन्यू ग्रोथ करीब 18% CAGR, EBITDA 21% CAGR और मुनाफा (PAT- Profit After Tax) करीब 26% CAGR (Compound Annual Growth Rate) से बढ़ सकता है। साथ ही रिटर्न ऑन इंवेस्टमेंट कैपिटल (Return on Invested Capital- ROIC) भी बढ़कर करीब 18% तक पहुंच सकता है, जो किसी भी कंपनी के लिए अच्छा संकेत है।
कंपनी का शेयर परफॉर्मेंस
विशाल मेगा मार्ट (Vishal Mega Mart) के शेयर का हालिया प्रदर्शन स्थिर रहा है, लेकिन पॉजिटिव ट्रेंड दिखा रहा है। 13 अप्रैल 2026 को NSE पर यह स्टॉक ₹114.59 के आसपास बंद हुआ, जो संकेत देता है कि निवेशकों की इसमें लगातार रुचि बनी हुई है। हाल के दिनों में बड़े उतार-चढ़ाव की बजाय यह शेयर एक सीमित दायरे में ट्रेड करता नजर आया है, जो आमतौर पर कंसोलिडेशन फेज माना जाता है। खास बात यह है कि HDFC सिक्योरिटीज द्वारा बॉय रेटिंग और ₹130 का टारगेट दिए जाने के बाद इस स्टॉक में पॉजिटिव सेंटिमेंट देखने को मिल रहा है।
प्रमोटर्स के पास करीब 40% हिस्सेदारी
हालांकि, कुछ जोखिम भी नजर आते हैं। कंपनी के प्रमोटर्स के पास करीब 40% हिस्सेदारी है और भविष्य में अगर प्राइवेट इक्विटी निवेशक अपनी हिस्सेदारी बेचते हैं, तो शेयर पर दबाव आ सकता है। विशाल मेगा मार्ट (Vishal Mega Mart) एक ऐसा रिटेल स्टॉक बनकर उभर रहा है, जिसमें ग्रोथ, वैल्यू और विस्तार तीनों का अच्छा कॉम्बिनेशन है। अगर कंपनी अपनी रणनीति पर सही तरीके से काम करती रही, तो आने वाले समय में यह निवेशकों को अच्छा रिटर्न दे सकती है।
लेखक के बारे मेंSarveshwar Pathak
सर्वेश्वर पाठक अक्टूबर 2022 से ‘लाइव हिंदुस्तान’ में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में बिजनेस और ऑटो सेक्शन के लिए
काम कर रहे हैं। सर्वेश्वर बिजनेस और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की खबरों, रिव्यू और गहराई से किए गए एनालिसिस के लिए जाने जाते
हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में उन्हें 7 साल से अधिक का अनुभव है, जिसमें उन्होंने अपनी मजबूत पकड़ और समझ के जरिए एक अलग
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ईटीवी भारत के साथ अपने करियर की शुरुआत की। इसके बाद उन्होंने दैनिक जागरण और एडिटरजी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में
भी काम किया, जहां उन्होंने अपनी लेखन शैली और विश्लेषण क्षमता को और निखारा।
उत्तर प्रदेश के सुलतानपुर से आने वाले सर्वेश्वर केवल एक पत्रकार ही नहीं, बल्कि सामाजिक कार्यों में भी सक्रिय भागीदारी निभाते हैं। उन्हें बाल शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण और जागरूकता से जुड़े अभियानों में विशेष रुचि है। अपने विश्वविद्यालय के दिनों में उन्होंने महाराष्ट्र के गोंदिया में दो महीने से अधिक समय तक सोशल वेलफेयर से जुड़े कार्य किए, जहां उन्होंने कई स्कूलों और विश्वविद्यालयों के छात्रों को उच्च शिक्षा के प्रति प्रेरित किया। लेखन के अलावा सर्वेश्वर को बचपन से ही क्रिकेट खेलने और डांस का शौक है, जो उनके व्यक्तित्व को संतुलित और ऊर्जावान बनाता है। उनका उद्देश्य सिर्फ खबरें लिखना ही नहीं, बल्कि लोगों को जागरूक और प्रेरित करना भी है।