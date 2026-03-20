HDFC Bank ने तीन बड़े अधिकारियों को नौकरी से निकाला, क्या है वजह, सोमवार को फोकस में रहेंगे शेयर
HDFC Bank Share Price: रिपोर्ट के अनुसार एचडीएफसी बैंक ने अपने तीन बड़े अधिकारियों को नौकरी से निकाल दिया है। मनी कंट्रोल की रिपोर्ट के अनुसार इन तीनों अधिकारियों पर यह एक्शन Credit Suisse के एडिशनल टियर-1 (AT1) बॉन्ड की गलत बिक्री की वजह से लिया गया है।
HDFC Bank Share Price: देश के सबसे बड़े प्राइवेट बैंक में हलचल शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। पार्ट टाइम चेयरमैन के अचानक हुए इस्तीफे ने शेयर बाजार में बैंक को झकझोर कर रख दिया था। अब खबर सामने आ रही है कि एचडीएफसी बैंक ने अपने तीन बड़े अधिकारियों को नौकरी से निकाल दिया है। मनी कंट्रोल की रिपोर्ट के अनुसार इन तीनों अधिकारियों पर यह एक्शन Credit Suisse के एडिशनल टियर-1 (AT1) बॉन्ड की गलत बिक्री की वजह से लिया गया है। बता दें, इस खबर के सामने आने के बाद अब सोमवार को एचडीएफसी बैंक के शेयरों पर निवेशकों की निगाह रहेगी।
HDFC Bank ने किन अधिकारियों को निकाला?
बैंक के ब्रांच बैंकिंग के ग्रुप हेड संपत कुमार, मिडिल ईस्ट, अफ्रीका और एनआरआई ऑनशोर बिजनेस के एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसीडेंट हर्ष गुप्ता और सीनियर वाइस प्रेसीडेंट पायल मंध्यान के ऊपर यह एक्शन लिया गया है। बता दें, यह पता नहीं चल पाया है कि इन अधिकारियों को कब बैंक छोड़ने के लिए कहा गया है। वहीं, बैंक की तरफ कोई भी आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है।
पिछले साल अक्टूबर में कंपनी ने 2 अपने एग्जीक्यूटिव को छुट्टी पर भेज दिया था। यह बात ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में सामने आई थी।
2 दिन में 7% लुढ़का बैंक का शेयर
आज शुक्रवार को मार्केट के बंद होने के समय पर एचडीएफसी बैंक के शेयरों का भाव 2.74 प्रतिशत की गिरावट के बाद 780.45 रुपये के लेवल पर बंद हुआ था। 2 दिन में इस ही बैंक के शेयरों की कीमतों में 7 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है। इस साल अबतक एचडीएफसी बैंक का शेयर 21 प्रतिशत लुढ़क चुका है। वहीं, एक साल से शेयरों को होल्ड करने वाले निवेशकों को 11 प्रतिशत का नुकसान उठाना पड़ा है। बता दें, 10 साल में एचडीएफसी बैंक के शेयरों की कीमतों में 203 प्रतिशत की तेजी दर्ज की गई है। इस दौरान सेंसेक्स इंडेक्स में 198.70 प्रतिशत की बढ़त देखने को मिली है।
बैंक ने पिछले साल दिया था बोनस शेयर
2025 में एचडीएफसी बैंक के शेयर एक्स-बोनस ट्रेड किए थे। तब कंपनी ने एक शेयर पर एक शेयर बोनस के तौर दिया था। बीते साल इस बैंक ने दो बार निवेशकों को डिविडेंड भी दिया था। दोनों बार का मिलाकर एक शेयर पर 27 रुपये का डिविडेंड बांटा गया था।
(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें।)
लेखक के बारे मेंTarun Pratap Singh
तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।
शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।
अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।
दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।
विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।