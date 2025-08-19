22 और 23 अगस्त को HDFC bank की कई सर्विसेज 7 घंटे तक रहेंगी ठप्प, जान लें क्या होगी टाइमिंग

एसडीएफसी बैंक (HDFC Bank) के ग्राहकों के लिए बड़ी जानकारी आई है। 22 और 23 अगस्त को बैंक की वाट्सएप की चैट बैंकिंग और एसएमएस बैंकिंग सुविधा कुछ समय के लिए उपलब्ध नहीं रहेगी। बैंक ने अपने ग्राहकों को इसकी जानकारी दी है।

एसडीएफसी बैंक (HDFC Bank) के ग्राहकों के लिए बड़ी जानकारी आई है। 22 और 23 अगस्त को बैंक की वाट्सएप की चैट बैंकिंग और एसएमएस बैंकिंग सुविधा कुछ समय के लिए उपलब्ध नहीं रहेगी। बैंक ने अपने ग्राहकों को इसकी जानकारी दी है। बता दें, सिस्टम के मेंटनेंस की वजह से कुछ सर्विसेज प्रभावित होंगी।

क्या होगी टाइमिंग? एचडीएफसी बैंक ने कहा है कि 22 अगस्त के रात 11 बजे से 23 अगस्त की सुबह 6 बजे तक कुछ सर्विसेज प्रभावित होंगी। यानी 7 घंटे के लिए बैंक की कुछ सर्विसेज काम नहीं करेंगी।

कौन-कौन सी सर्विसेज होगी प्रभावित? इस पीरियड के दौरान कस्टमर केयर सर्विसेज जैसे फोन बैंकिंग आईवीआर, ईमेल, सोशल मीडिया, वाट्सएप पर चैट बैंकिंग और एसएमएस बैंकिंग की सुविधा अनुपलब्ध रहेगी।

कौन-कौन सी सर्विसेज रहेंगी उपलब्ध? इस पीरियड के दौरान कई ऐसी सर्विसेज भी हैं जिनपर इस मेंटनेंस ड्राइव का प्रभाव नहीं पड़ेगा।

1- फोनबैंकिंग एजेंट सर्विसेज

2- एचडीएफसी बैंक नेट बैंकिंग

3- एचडीएफसी बैंक मोबाइल बैंकिंग

4. PayZapp

5. MyCards

एचडीएफसी बैंक नेट बैंकिंग अगर आप एचडीएफसी बैंक के नेट बैंकिंग के रजिस्टर्ड यूजर हैं तो आपक किसी भी समय पर किसी भी लोकेशन से अलग-अलग ट्रांजैक्शन कर पाएंगे। आप नेट बैंकिंग के जरिए 200 ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। बता दें, एचडीएफसी बैंक के सभी ग्राहकों की नेट बैंकिंग सुविधा ऑटोमैटिक शुरू हो जाती है। अगर आप ने अभी तक रजिस्टर्ड नहीं किया है तो आइए जानते हैं पूरा प्रोसेस क्या?

ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का तरीका 1- कस्टमर आइडी लिखें।

2- अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर लिखें।

3- आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा उसे दर्ज कराएं।

4- अपना डेबिट कार्ड डीटेल्स लिखें।

5- IPIN सेट करें।

6- अब नए IPIN से लॉगइन करें।

बैंक के एटीएम के जरिए नेट बैंकिंग रजिस्ट्रेशन का तरीका 1- सबसे पहले एचडीएफसी बैंक के एटीएम पर जाएं।

2- एचडीएफसी बैंक डेबिट कार्ड नंबर और एटीएम पिन लिखें।

3- मेन स्क्रीन से अन्य विकल्प का चयन करें।

4- नेट बैंकिंग के रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करें और कंफर्म करें।