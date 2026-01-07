HDFC बैंक के शेयर में तीसरे दिन भी गिरावट, क्या अभी खरीदारी का सही समय है?

संक्षेप: HDFC Bank Share: एचडीएफसी बैंक के शेयर बुधवार, 7 जनवरी को लगातार तीसरे सत्र में गिरे और इसके शेयर में 1.6% की गिरावट दर्ज करते हुए यह 947.20 रुपये के इंट्राडे निचले स्तर पर आ गया। इन तीन सत्रों में, इस ब्लू-चिप शेयर में 5% से अधिक की गिरावट आई है।

एचडीएफसी बैंक के शेयर बुधवार, 7 जनवरी को लगातार तीसरे सत्र में गिरे और इसके शेयर में 1.6% की गिरावट दर्ज करते हुए यह 947.20 रुपये के इंट्राडे निचले स्तर पर आ गया। इन तीन सत्रों में, इस ब्लू-चिप शेयर में कुल 5% से अधिक की गिरावट आई है।

गिरावट का कारण शेयरों में यह गिरावट दिसंबर तिमाही (तीसरी तिमाही, वित्तीय वर्ष 2026) के व्यवसाय अपडेट की घोषणा के बाद शुरू हुई। बैंक ने 5 जनवरी को एक्सचेंज फाइलिंग में बताया कि 31 दिसंबर, 2025 तक उसके सकल अग्रिम (कर्ज) वर्ष-दर-वर्ष 11.9% बढ़कर लगभग 28,445 अरब रुपये हो गए। इसी तरह, औसत जमा राशि में 12.2% और औसत कासा जमा में 9.9% की वृद्धि दर्ज की गई।

विशेषज्ञ क्या कहते हैं? रिलायंस ब्रोकिंग के शोध प्रमुख अजीत मिश्रा ने कहा कि यह गिरावट जमा वृद्धि में कमजोरी और तीसरी तिमाही के नतीजों से पहले हुई मुनाफावसूली के कारण हो सकती है। हालांकि, लॉन्ग टर्म आउटलुक से विशेषज्ञ शेयर के प्रति सकारात्मक हैं। एसएमसी ग्लोबल सिक्योरिटीज की सीनियर रिसर्च एनालिस्ट सीमा श्रीवास्तव ने बैंक के मजबूत फ्रैंचाइज और रणनीतिक पहलों को सराहा है।

क्या अभी खरीदारी का सही समय है? एचडीएफसी बैंक 17 जनवरी 2026 को अपने तीसरी तिमाही के नतीजे घोषित करेगा। सिस्टमैटिक्स रिसर्च के अनुमान के मुताबिक, बैंक का शुद्ध लाभ 11.2% और परिचालन लाभ 7.8% बढ़ सकता है। अजीत मिश्रा ने शेयर पर खरीदारी की सलाह दी है और लक्ष्य मूल्य 1,220 रुपये रखा है।

तकनीकी विश्लेषण क्या कहता है? तकनीकी विश्लेषकों का मानना है कि शेयर अभी 200-दिवसीय ईएमए (एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज) जो लगभग 963 रुपये पर है, के नीचे कारोबार कर रहा है, जो एक सतर्क संकेत है।

चॉइस ब्रोकिंग के रिसर्च एनॉलिस्ट आकाश शाह के अनुसार, 950 रुपये का स्तर तत्काल सपोर्ट है, जबकि 965 रुपये का रेजिस्टेंस बना हुआ है। आनंद राठी के जिगर पटेल ने कहा कि शेयर ने अपने महत्वपूर्ण ऊपरी ट्रेंडलाइन को तोड़ दिया है और अगले कुछ हफ्तों में यह 940-950 रुपये के दायरे में कंसोलिडेट हो सकता है।

निवेशकों के लिए सलाह लंबी अवधि के निवेशकों के लिए यह गिरावट खरीदारी का एक अवसर हो सकता है। हालांकि, तकनीकी दृष्टि से सतर्कता बरतने की सलाह दी जाती है। विशेषज्ञों का सुझाव है कि शेयर के 200-दिवसीय ईएमए से ऊपर स्थिर होने का इंतजार किया जा सकता है, जिससे रुझान सकारात्मक हो सकें।