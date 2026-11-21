मुख्य बातें

HDFC बैंक के शेयरों में नवंबर के दौरान जबरदस्त वापसी देखने को मिली है। साल की शुरुआत से लगातार दबाव झेल रहे इस बैंकिंग स्टॉक में अब निवेशकों की दिलचस्पी फिर बढ़ने लगी है। नवंबर में अब तक शेयर करीब 22% चढ़ चुका है। इस तेजी से बैंक के मार्केट कैप में लगभग ₹2.38 लाख करोड़ का इजाफा हुआ है और कंपनी का कुल बाजार मूल्य फिर से ₹13 लाख करोड़ के पार पहुंच गया है। शुक्रवार को HDFC बैंक का शेयर करीब ₹846 पर बंद हुआ। इस उछाल ने साल 2026 के दौरान शेयर में आई बड़ी गिरावट की काफी हद तक भरपाई की है। हालांकि, इसके बावजूद शेयर अभी भी इस साल करीब 14% नीचे है। इससे पहले साल के दौरान एक समय इसकी गिरावट बढ़कर लगभग 32% तक पहुंच गई थी।

₹13 लाख करोड़ के पार पहुंचा मार्केट कैप

नवंबर में लगातार खरीदारी के कारण HDFC बैंक का मार्केट कैप बढ़कर करीब ₹13,05,701 करोड़ हो गया है। इसके साथ ही बैंक एक बार फिर देश की सबसे मूल्यवान कंपनियों में शामिल हो गया है। यह भारत का सबसे बड़ा मार्केट कैप वाला बैंक भी बना हुआ है। पिछले 15 कारोबारी सत्रों में बैंक के बाजार मूल्य में करीब ₹2.38 लाख करोड़ की बढ़ोतरी हुई है। खास बात यह है कि शेयर ने लगातार तीन हफ्तों तक सकारात्मक प्रदर्शन किया है। इससे पहले अक्टूबर में हालात बिल्कुल अलग थे। उस दौरान बिकवाली के चलते HDFC Bank का मार्केट कैप घटकर ₹10.5 लाख करोड़ से नीचे आ गया था। जून 2022 के बाद पहली बार बैंक का बाजार मूल्य इस स्तर से नीचे फिसला था। उस समय शेयर करीब ₹669 तक पहुंच गया था।

HDFC बैंक के शेयर में तेजी की 4 बड़ी वजहें

1- नए CEO की नियुक्ति से कम हुई चिंता

HDFC बैंक के शेयरों पर लंबे समय से नेतृत्व और मैनेजमेंट से जुड़ी चिंताओं का दबाव था। अक्टूबर में बैंक ने अनूप बागची (Anup Bagchi) को तीन साल के लिए मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO नियुक्त किया। नए नेतृत्व के आने से निवेशकों के बीच अनिश्चितता कम हुई है और बैंक की आगे की रणनीति को लेकर भरोसा बढ़ा है।

2- सितंबर तिमाही के नतीजे रहे संतोषजनक

बैंक के तिमाही नतीजों ने भी शेयर को सहारा दिया है। सितंबर तिमाही में HDFC Bank का स्टैंडअलोन नेट प्रॉफिट सालाना आधार पर 4.7% बढ़कर ₹19,510 करोड़ रहा। वहीं, नेट इंटरेस्ट इनकम (NII) में 9.7% की बढ़ोतरी दर्ज की गई और यह ₹34,620 करोड़ पर पहुंच गई। इन आंकड़ों से संकेत मिला कि बैंक का कारोबार चुनौतीपूर्ण माहौल में भी आगे बढ़ रहा है।

3- बैंकिंग शेयरों में लौटी खरीदारी

सिर्फ HDFC बैंक ही नहीं, बल्कि बैंकिंग सेक्टर के दूसरे शेयरों में भी खरीदारी का रुझान बेहतर हुआ है। सेक्टर में सुधार से बड़े बैंकों के शेयरों को फायदा मिला है। HDFC बैंक का Nifty 50 में बड़ा वेटेज होने के कारण इसके शेयरों में तेजी का असर पूरे बाजार पर भी पड़ा है।

4- शेयर बाजार का बेहतर माहौल

नवंबर में शेयर बाजार का सेंटिमेंट भी मजबूत हुआ है। इस महीने Nifty 50 में करीब 12% की तेजी आई है। इससे निवेशकों की जोखिम लेने की क्षमता बढ़ी है और बाजार की बड़ी कंपनियों में खरीदारी को समर्थन मिला है।

क्या HDFC बैंक का शेयर फिर बना सकता है नया रिकॉर्ड?

HDFC बैंक के शेयरों में आई मौजूदा तेजी ने निवेशकों का ध्यान दोबारा इस स्टॉक की ओर खींचा है। नेतृत्व को लेकर स्थिति स्पष्ट होने, तिमाही नतीजों और बैंकिंग शेयरों में सुधार ने इसे मजबूती दी है। हालांकि, यह देखना बाकी है कि शेयर अपनी तेजी को आगे भी बरकरार रख पाता है या नहीं। साल 2026 में अब भी शेयर नकारात्मक रिटर्न दे रहा है। इसलिए निवेशकों के लिए केवल हालिया उछाल के आधार पर फैसला लेना सही नहीं होगा। बैंक के आने वाले तिमाही नतीजे, कारोबार की रफ्तार और मैनेजमेंट की रणनीति आगे शेयर की दिशा तय करने में अहम भूमिका निभाएंगे।